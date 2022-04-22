Уточните у гида в заказе доступные даты

Что вас ожидает:

Парк Xcaret — «Мексика в миниатюре»

Самый посещаемый парк Мексики. Концепция парка — «Вся Мексика в миниатюре». Здесь можно увидеть флору и фауну мексиканских джунглей и морских глубин, познакомиться с важнейшими индейскими и колониальными традициями и культурой, погулять по ботаническому саду, отдохнуть на оборудованном пляже, проплыть по магической подземной реке, покататься на плотах, и самое главное — насладиться уникальным национальным шоу, длительностью 2,5 часа в ультрасовременном концертном зале, вместимостью 8000 человек.

Также посетителей парка ждут многочисленные рестораны, бары, кафе, зоны отдыха и дополнительные активности, такие как плавание с дельфинами, скатами, морскими коровами и акулами-кошками, хождение по морскому дну, экстремальные водные аттракционы. Чтобы посмотреть весь парк требуется целый день прогулок, отдыха и отличного настроения.

Парк Xplor — веселый экстрим для взрослых и детей

Парки экстремальных развлечений. Тиролесы, тарзанки, подземные реки, поездки по джунглям в открытых легких багах и т. п. Увлекательно, красиво, весело и экстремально.

Парки Xel-Ha и Xenotes

Вода, вода и еще раз вода. В обоих парках все активности связаны с плаваньем в различного типа водоемах: морская лагуна и разнообразные сеноты. Все это вкупе с потрясающей юкатанской природой, местами для релакса, вкусной едой и напитками.

Парк Rio Secreto — прогулка по мистической подземной реке и пещерам

Неповторимая экскурсия в Мексике по пещерам и подземным рекам Юкатана. Мистическая и редкая красота, которую вы вряд ли увидите где-то еще.

Парк Xochimilco — вечеринка по-мексикански

Вечеринка в стиле местных. По традициям Центральной Мексики вас ждет обильный вкуснейших мексиканский ужин под зажигательную музыку марьяче — и все это на плавающей по каналам и рекам празднично украшенной приватной лодочке. Очень весело и очень по-мексикански.

Важная информация: