Уточните у гида в заказе доступные даты

Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие

На Ривьере Майя создано несколько десятков красивейших и увлекательных национальных парков

Мини-группа
На Ривьере Майя создано несколько десятков красивейших и увлекательных национальных парков, в которых можно провести от нескольких часов до полусуток.

Впечатления и развлечения на любой вкус: посмотреть флору и фауну, поплавать в лагунах и сенотах, поснорклить, покричать на тиролесах, попрыгать с тарзанки, покататься на джипах по сельве, поучаствовать в местной фиесте.
Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие
Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие
Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие
Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие
Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие
Национальные парки с гидом: Xcaret, Xplor, Rio Secreto и другие

Что вас ожидает:

    Парк Xcaret — «Мексика в миниатюре»
    Самый посещаемый парк Мексики. Концепция парка — «Вся Мексика в миниатюре». Здесь можно увидеть флору и фауну мексиканских джунглей и морских глубин, познакомиться с важнейшими индейскими и колониальными традициями и культурой, погулять по ботаническому саду, отдохнуть на оборудованном пляже, проплыть по магической подземной реке, покататься на плотах, и самое главное — насладиться уникальным национальным шоу, длительностью 2,5 часа в ультрасовременном концертном зале, вместимостью 8000 человек.
    Также посетителей парка ждут многочисленные рестораны, бары, кафе, зоны отдыха и дополнительные активности, такие как плавание с дельфинами, скатами, морскими коровами и акулами-кошками, хождение по морскому дну, экстремальные водные аттракционы. Чтобы посмотреть весь парк требуется целый день прогулок, отдыха и отличного настроения.
    Парк Xplor — веселый экстрим для взрослых и детей
    Парки экстремальных развлечений. Тиролесы, тарзанки, подземные реки, поездки по джунглям в открытых легких багах и т. п. Увлекательно, красиво, весело и экстремально.

    Парки Xel-Ha и Xenotes

    Вода, вода и еще раз вода. В обоих парках все активности связаны с плаваньем в различного типа водоемах: морская лагуна и разнообразные сеноты. Все это вкупе с потрясающей юкатанской природой, местами для релакса, вкусной едой и напитками.
    Парк Rio Secreto — прогулка по мистической подземной реке и пещерам
    Неповторимая экскурсия в Мексике по пещерам и подземным рекам Юкатана. Мистическая и редкая красота, которую вы вряд ли увидите где-то еще.
    Парк Xochimilco — вечеринка по-мексикански
    Вечеринка в стиле местных. По традициям Центральной Мексики вас ждет обильный вкуснейших мексиканский ужин под зажигательную музыку марьяче — и все это на плавающей по каналам и рекам празднично украшенной приватной лодочке. Очень весело и очень по-мексикански.

    Важная информация:

    • Тур состоится при наборе группы
    • Уточните у гида в заказе доступные даты
    • Все экскурсии в Мексике в парки, за исключением Xochimico, занимают целый день и сопровождаются частным русским гидом. В Xochimilco тур длится полдня и проводится в вечернее время. Стоимость экскурсий в парках Мексики может меняться в зависимости от места. Выбирайте парк и обсудим подробности.
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, водозащитный чехол для фотокамеры.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер (с персональным водителем)
    • Проведение экскурсии и/или сопровождение на русском языке с профессиональным гидом
    • Вход в парк и все, включенные в билет, активности в парке
    • Обед (в большинстве парков)
    Что не входит
    • Дополнительные активности парков (плаванье с дельфинами, скатами, акулами и т. п.)
    • Обед (в некоторых парках)
    • Оборудование для снорклинга (в некоторых парках)
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
    Когда и сколько длится
    Когда: Уточните у гида в заказе доступные даты
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Важная информация
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем, водозащитный чехол для фотокамеры.
    • Все экскурсии в Мексике в парки, за исключением Xochimico, занимают целый день и сопровождаются частным русским гидом. В Xochimilco тур длится полдня и проводится в вечернее время. Стоимость экскурсий в парках Мексики может меняться в зависимости от места. Выбирайте парк и обсудим подробности
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Уточните у гида в заказе доступные даты

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