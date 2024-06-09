1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
«После снорклинга наш путь будет лежать в джунгли вдаль от побережья»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Мини-группа
5 часов
Снорклинг с китовыми акулами в Канкуне: встреча с гигантами моря
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
«Вы пройдете инструктаж и приготовитесь к снорклингу, а капитан подведет лодку максимально близко к животным»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$219 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с черепахами и купание в сеноте: приключение в Канкуне
Погрузитесь в кристально чистые воды сеноты и встретьтесь лицом к лицу с морскими черепахами в Карибском море во время этой захватывающей экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Снорклинг с морскими черепахами»
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$105 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес на катамаране: культурное приключение и релакс на Ривьере Майя
Проведите день, насыщенный яркими впечатлениями: от снорклинга среди кораллов до отдыха на белоснежных пляжах Исла Мухерес
Начало: В вашем отеле
«По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут)»
$119 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Сноркелинг»
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