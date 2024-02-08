Гастрономические экскурсии Канкуна

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Канкуне на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
«В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь»
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$99 за человека
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Завтра в 14:30
10 июня в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
«Все входные билеты, обед и дегустация текилы включены в стоимость»
$219 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
«И отличным завершением программы станет дегустация мяса, приготовленного по древним традициям этого народа»
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
«Там же находится небольшое поседение майя, где мы сможем пообедать блюдами домашней кухни и познакомиться с домашним любимцем паукообразной обезьяной Наташей»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Большое путешествие на север Юкатана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие на север Юкатана: экскурсия из Канкуна
Откройте для себя уникальные места северного Юкатана: Город чёрного ягуара, священный сенот и колониальный Вальядолид. Погрузитесь в культуру и историю региона
«Здесь мы погуляем по центральной площади и попробуем местные десерты — вафельные трубочки маркеситас или мексиканское мороженое»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от $700 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • С
    Светлана
    21 января 2023
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Полый восторг. Сеноты, на мой взгляд, это лучшее, что есть в Мексике. Мы были там практически одни, и это также
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    добавляло впечатлений. Кроме сенотов, посетили Эк-Балам и Вальядолид. Экскурсия и всё путешествие оставило неизгладимый след, от всей души рекомендую. Организаторам - огромное спасибо!

  • Е
    Евгений
    19 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
  • Г
    Галина
    2 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
  • А
    Анатолий
    19 февраля 2020
    Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
    Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Гастрономические»

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  4. Юкатан: самое интересное за 1 день
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чичен-Ица
  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 99 до 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Канкуна, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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