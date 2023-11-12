1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Подводный музей в Канкуне: погружение в мир под водой
Погрузитесь в удивительный подводный мир Канкуна, где искусство встречается с природой среди сотен скульптур под водой
Начало: дайвинг-центр Scuba Cancun
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$180 за человека
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Мини-группа
5 часов
Снорклинг с китовыми акулами в Канкуне: встреча с гигантами моря
Вас ждет захватывающее путешествие в мир океана, где вы встретитесь лицом к лицу с китовыми акулами, насладитесь красотой Карибского моря
Начало: Из вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$219 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с черепахами и купание в сеноте: приключение в Канкуне
Погрузитесь в кристально чистые воды сеноты и встретьтесь лицом к лицу с морскими черепахами в Карибском море во время этой захватывающей экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$105 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес на катамаране: культурное приключение и релакс на Ривьере Майя
Проведите день, насыщенный яркими впечатлениями: от снорклинга среди кораллов до отдыха на белоснежных пляжах Исла Мухерес
Начало: В вашем отеле
$119 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей12 ноября 2023Очень интересно! Всё прошло отлично 👍 Больше переживали за первое погружение 13-летнего сына, но всё было отлично. Рекомендую, это то,
- ЛЛариса19 декабря 2022Отличная организация, замечательный инструктор, поможет справиться с волнением и настроит на нужный лад - всё должно быть без спешки и с удовольствием. Увидеть подводный музей было мечтой, которая осуществилась! Я очень рада!!!!
- ККарина27 июня 2022Спасибо огромное Виктору, получила много положительных эмоций!
Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Животные»
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