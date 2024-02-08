Однодневные – экскурсии в Канкуне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Канкуне на русском языке, цены от $199. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к Сенотам и Пещерам Юкатана из Канкуна
Отправьтесь в увлекательное путешествие по карстовым пещерам и подземным озерам полуострова Юкатан, наслаждаясь уникальной природой Мексики
Сегодня в 21:30
Завтра в 06:30
$350 за всё до 3 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: В вашем отеле
$199 за человека
Большое путешествие по полуострову Юкатан
На автобусе
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: У вашего отеля
$219 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • Е
    Елена
    27 ноября 2019
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
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    истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Канкуна к озёрам и пещерам полуострова Юкатан
  2. Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
  3. Большое путешествие по полуострову Юкатан
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Чичен-Ица
  2. Самое главное
  3. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в августе 2024
Сейчас в Канкуне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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