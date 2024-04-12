читать дальше

посмотрели самые важные достопримечательности Мексики и сложили о стране свое впечатление. Гид Александр очень понравился-хорошо разбирается в материале и стране, рассказал также много интересных фактов и о современной жизни в Мексике. За 2 недели пребывания это была наша 4 экскурсия, но как понять жизнь мексиканцев, традиции и их мировоззрение мы смогли выяснить только на этой, так что очень рекомендую и данную экскурсию и гида. На мой взгляд этнопарк и Вильядолид были так себе (достопримечательностей там нет: сенот-просто маленькое озерцо на открытой местности с холодной водой и крутой очень длинной и скользкой лестницей к нему), но в качестве ознакомления с мексиканской культурой и городами подойдет.