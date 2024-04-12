Экскурсии на автобусе в Канкуне

Найдено 13 экскурсий в категории «На автобусе» в Канкуне на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Мексику за 1 день
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Влюбиться в Мексику за один день: от Чичен-Ицы до дегустации текилы
Погрузитесь в мир майя, колониальной архитектуры и традиционной кухни в одной увлекательной экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$350 за человека
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка: путешествие из Канкуна
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир бухты Акумаль и тайны майя в экопарке Танка
Начало: В вашем отеле
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Церемония Темаскаль в майянской деревне: культурное погружение
Приглашаем вас на церемонию Темаскаль, где вы испытаете древние традиции майя и окунетесь в мир гармонии и очищения
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$99 за человека
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Майя, раскройте их тайны и насладитесь природой Мексики. История, культура и приключения ждут вас
Начало: лобби вашего отеля
Расписание: в субботу в 04:00
15 июня в 04:00
22 июня в 04:00
$220 за человека
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы: путеводитель по древнему миру
Вас ждет незабываемое путешествие по священным местам майя, где каждый камень хранит тайны древних цивилизаций
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Большое путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Большое путешествие по полуострову Юкатан: от Канкуна до древних городов Майя
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по Юкатану. Откройте для себя древние города Майя, купайтесь в сеноте и наслаждайтесь текилой
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Юкатан: самое интересное за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Юкатан: самое интересное за 1 день
Откройте для себя Юкатан за один день! Вас ждут Чичен-Ица, сенот Хубику, Розовые озера и сплав по реке Рио Лагартос. Захватывающие виды и уникальные истории
Начало: в лобби вашего отеля
Расписание: в четверг в 04:00
13 июня в 04:00
20 июня в 04:00
$360 за человека
Тулум, снорклинг на рифе, купание в подземной реке и обед в деревне майя
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Тулум, снорклинг и обед в деревне майя: полный день приключений
Погрузитесь в мир древних майя, исследуйте подводный мир рифа и насладитесь уникальными вкусами в джунглях Канкуна
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 12 чел.
Из Канкуна - в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия: Розовые озера и древний Эк-Балам из Канкуна
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Мексики. Розовые озера, фламинго и пирамиды ждут вас
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:30
10 июня в 04:30
17 июня в 04:30
$240 за человека
Канкун: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Снорклинг с черепахами и купание в сеноте: приключение в Канкуне
Погрузитесь в кристально чистые воды сеноты и встретьтесь лицом к лицу с морскими черепахами в Карибском море во время этой захватывающей экскурсии
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$105 за человека
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош: эксклюзивная экскурсия из Канкуна
Погрузитесь в мир тропических островов Пасьон и Хольбош, где вас ждут уникальные виды птиц, китовые акулы и чистейшие пляжи
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$225 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Путеводитель по древним мирам Майя
Посетите сердце цивилизации Майя: Чичен-Ица и Эк Балам, окунитесь в секретный сенот и отведайте настоящую текилу
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль в Канкуне
Погрузитесь в удивительный мир майя: исследуйте древний город Тулум и примите участие в церемонии Темаскаль
Начало: в вашем отеле
$149 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    12 апреля 2024
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
    Были на экскурсии в начале апреля 2024 я и двое детей (подростки). Всё очень понравилось, гиды отличные, организация четкая, программа
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    интересная, группа была небольшая… Черепах увидели, даже больше, чем я рассчитывала). Чуть позже прислали фото и видео, очень красиво! Синоты тоже великолепны, наплавались. Мы очень довольны) очень рекомендую!

  • Н
    Николай
    8 февраля 2024
    Большое путешествие по полуострову Юкатан
    Большо путешествие по Юкатану с гидом Евгением прошло великолепно! Евгений - великолепный гид и очень интересный человек, прекрасно владеющий мастерством
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    рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории, культуре и архитектуре доиспанского и колониального Юкатана, а также современной Мексики. Многочасовая экскурсия с ним пролетела на одном дыхании. Отдельные слова благодарности Ольге - ассистенту Евгения. Уверен, что она немало потрудилась, чтобы организовать наше путешествие так, как оно увиделось. Спасибо вам за древний, многоликий и мистический Юкатан, с которым, благодаря вам, пусть и очень не надолго, наша маленькая группа была единым целым!

  • P
    Petr
    5 ноября 2023
    Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом, через день, меня отвезли в Тулум бесплатно 😎
    Экскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потомЭкскурсия очень понравилась, гиду Татьяне огромное спасибо! В последний момент маршрут пересмотрели, исключив Тулум, зато потом
  • M
    Mariya
    24 января 2022
    Влюбиться в Мексику за 1 день
    Экскурсия организована очень хорошо. Все было вовремя, без задержек и толп туристов, все продумано до мелочей. За 1 день действительно
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    посмотрели самые важные достопримечательности Мексики и сложили о стране свое впечатление. Гид Александр очень понравился-хорошо разбирается в материале и стране, рассказал также много интересных фактов и о современной жизни в Мексике. За 2 недели пребывания это была наша 4 экскурсия, но как понять жизнь мексиканцев, традиции и их мировоззрение мы смогли выяснить только на этой, так что очень рекомендую и данную экскурсию и гида. На мой взгляд этнопарк и Вильядолид были так себе (достопримечательностей там нет: сенот-просто маленькое озерцо на открытой местности с холодной водой и крутой очень длинной и скользкой лестницей к нему), но в качестве ознакомления с мексиканской культурой и городами подойдет.

  • Е
    Евгений
    19 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Рекомендуем к посещению (под Тулумом)
  • А
    Анна
    10 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Церемония понравилась, но скорее стоит рассматривать ее как практику часовой медитации. Не советую ехать на нее туристам с Канкуна, уж очень далеко, по моему мнению, не стоит оно стольких часов дороги.
  • Г
    Галина
    2 января 2022
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
    Вечерняя церемония в Майа деревне очищающая душу и тело с купанием в Сеноте и ужином. Очень познавательно. Благодарность Татьяне, гиду за перевод и разъяснения по ритуалу. Всем кому это интересно советую
  • G
    Gediminas
    4 ноября 2021
    Влюбиться в Мексику за 1 день
    Экскурсия прошла очень гладко благодаря замечательному гиду Александру, и мы узнали интересные истории о мексиканской культуре, услышали полезные советы. Я рекомендую!
  • С
    Светлана
    4 июня 2021
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
    Наша экскурсия проходила с гидом Евгением. Очень интересный гид со своей человеческой изюминкой, тактичный и доброжелательный. Мы увидели удивительную природы
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    Мексики, поэкстрималили 😅, вкусно поели и услышали интересные истории о природе и жизни в Мексике. Ну а черепахи 🐢-это, прям, «ваще» ван лав. Они душки. Спасибо Евгений!

  • Е
    Елена
    27 ноября 2019
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Экскурсия замечательная. Хотя по времени очень продолжительная, совершенно не устали благодаря нашему гиду Татьяне. Татьяна удивительный человек! Кладезь информации по
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    истории майя, очень артистично преподносит материал, грамотно выстроила экскурсию по времени пребывания на каждом объекте: избежали толпы. Особенно это важно для пирамид и сенота. Большое спасибо за чудесно проведенный день! Отдельная благодарность Татьяне. Ее рассказы пробудили в нас интерес к изучению истории майя. Все советую съездить на данную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Канкуну в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канкуне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Влюбиться в Мексику за 1 день
  2. Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Канкуна
  3. Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Канкуна)
  4. Загадочные древние города: Чичен-Ица и Тулум
  5. Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чичен-Ица
  2. Розовые озера
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Канкуну в июне 2024
Сейчас в Канкуне в категории "На автобусе" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 99 до 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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