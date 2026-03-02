Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
«Дегустационные семплы в некоторых магазинах будут бесплатными»
Завтра в 10:00
4 авг в 12:00
от $136 за человека
Индивидуальная
Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю
Двухдневное путешествие дегустацией местных вин и сыров
«Дегустация местных вин и сыров на исторической террасе с видом на Старый город»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $450 за человека
Индивидуальная
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
Побывать в Мехико на битве луча либре и узнать, что пили воины Мезоамерики (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Дегустация пульке + один полноценный напиток в подарок»
4 авг в 18:30
7 авг в 19:30
от $217 за человека
Последние отзывы на экскурсии
С Сергеем в Мехико провели три классных дня.
Брали экскурсию Сладкий Мехико по центру столицы. Интересный рассказ о главных достопримечательностях, архитектуре, истории Мексики. попробовали вкуснейший чуррос, шоколад, зашли в большую местную кондитерскую (шок, который стоит увидеть), ели конфеты с текилой. Рекомендую!
Брали экскурсию Сладкий Мехико по центру столицы. Интересный рассказ о главных достопримечательностях, архитектуре, истории Мексики. попробовали вкуснейший чуррос, шоколад, зашли в большую местную кондитерскую (шок, который стоит увидеть), ели конфеты с текилой. Рекомендую!
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А
Итак, эту экскурсию можно было назвать "Растипопа по-мексикански".
КРАЙНЕ ВАЖНО прийти на нее ГОЛОДНЫМ.
Все сладкоежки ОБЯЗАНЫ ее посетить. Сережа вас проведет
КРАЙНЕ ВАЖНО прийти на нее ГОЛОДНЫМ.
Все сладкоежки ОБЯЗАНЫ ее посетить. Сережа вас проведет
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Всего 2 отзыва в Мехико в категории "С дегустацией"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «С дегустацией»
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Сейчас в Мехико в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 136 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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