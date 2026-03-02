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Гастрономические экскурсии Мехико

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Мехико на русском языке, цены от $136. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сладкий Мехико
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сладкий Мехико
Попробовать десерты, которые любят мексиканцы, и узнать о них больше
«Увидите, как европейская гастрономическая культура повлияла на Мексику»
Завтра в 10:00
4 авг в 12:00
от $136 за человека
Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю
На автобусе
13 часов
Индивидуальная
Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю
Двухдневное путешествие дегустацией местных вин и сыров
«Дегустация местных вин и сыров на исторической террасе с видом на Старый город»
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $450 за человека
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+)
Побывать в Мехико на битве луча либре и узнать, что пили воины Мезоамерики (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«о культуре напитка пульке — как он чуть полностью не исчез, но восстал из гастрономического пепла и вновь стал популярным»
4 авг в 18:30
7 авг в 19:30
от $217 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Дмитрий
Сладкий Мехико
С Сергеем в Мехико провели три классных дня.
Брали экскурсию Сладкий Мехико по центру столицы. Интересный рассказ о главных достопримечательностях, архитектуре, истории Мексики. попробовали вкуснейший чуррос, шоколад, зашли в большую местную кондитерскую (шок, который стоит увидеть), ели конфеты с текилой. Рекомендую!
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А
Сладкий Мехико
Итак, эту экскурсию можно было назвать "Растипопа по-мексикански".
КРАЙНЕ ВАЖНО прийти на нее ГОЛОДНЫМ.
Все сладкоежки ОБЯЗАНЫ ее посетить. Сережа вас проведет
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как в старинную чурросную, так и за эксклюзивом в виде марципана, шоколада, традиционными сладостями аж из 19 века, а еще вы попадете в рай для сладкоежек.
Это было потрясающе, великолепно! Это было безумно сытно! Это было невероятно вкусно!

Итак, эту экскурсию можно было назвать "Растипопа по-мексикански".
Итак, эту экскурсию можно было назвать "Растипопа по-мексикански".
Итак, эту экскурсию можно было назвать "Растипопа по-мексикански".
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Всего 2 отзыва в Мехико в категории "Гастрономические"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мехико
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сладкий Мехико;
  2. Из Мехико - в Керетаро: город, сломавший Испанскую империю;
  3. Ночь мексиканского рестлинга + дегустация ацтекских напитков (18+).
Какие места ещё посмотреть в Мехико
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кафедральный собор;
  2. Дворец изящных искусств.
Сколько стоит экскурсия по Мехико в августе 2026
Сейчас в Мехико в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 136 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мехико, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026