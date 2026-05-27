В Керетаро стоит приехать для того, чтобы полюбоваться нетронутой колониальной архитектурой и узнать тайну заговора против испанской короны.
А также насладиться винными шедеврами Мексики и её сырами: утончённым кофейным сыром и острым острым манчего. Одного дня на это точно не хватит — поэтому едем с ночёвкой!
Описание экскурсии
- Пласа-де-Армас — сердце колониального Керетаро
- Дом Коррехидора — место, где зародилась революция новой Мексики
- Памятник Хосефе Ортис де Домингес — женщине, которая сделала возможной появление Мексики
- Храм Санта-Роза-де-Витербо — шедевр мексиканского барокко 18 века
- Дегустация местных вин и сыров на исторической террасе с видом на Старый город
Во время поездки
- Я расскажу, почему Керетаро стал ключевым городом в борьбе за независимость и как здесь решили уничтожить Испанскую империю
- Вы познакомитесь с историей мексиканской Жанны Д’Арк — женщины, которая устроила заговор против короны и победила
- Обсудим, как церковь сама разрушила то, что строила веками — колонию Испании
- Вы испытаете невероятное удовольствие от местных вин, которые отправляют напрямую в Испанию
- А также насладитесь утончённым кофейным сыром и острым сыром манчего на террасе с видом на колониальный Старый город
Примерный тайминг
1 день
- Мехико → Керетаро — 3 ч
- Заселение в отель, отдых — 1 ч
- Обед — 1 ч
- Экскурсия по городу — 2 ч
- Дегустация вина и сыров — 1,5 ч
2 день
- Завтрак — 1 ч
- Прогулка по утреннему городу — 1 ч
- Керетаро → Мехико — 3 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Из вашего отеля едем на авто до автобусной станции, где пересаживаемся на комфортабельный автобус бизнес-класса с туалетом и кондиционером
- Дегустационный сет (два бокала вина и сырная тарелка) входит в стоимость
Дополнительные расходы
- Билет на автобус — около $34 в одну сторону
- Отель в Старом городе на одну ночь — от $45
- Питание
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$390
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Серж — ваш гид в Мехико
Серж — ваш гид в Мехико
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
