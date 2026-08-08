Второй по популярности вид спорта в Мексике после футбола — это рестлинг.
Его культовую разновидность — луча либре — отличает театральность и стремительная акробатика с прыжками. Лучадоры носят маски, и её
Его культовую разновидность — луча либре — отличает театральность и стремительная акробатика с прыжками. Лучадоры носят маски, и её
Описание экскурсии
Мы отправимся в пулькерию — место, где подают брагу из агавы по рецептам древних ацтеков. Напиток считался священным у коренных народов Мезоамерики. Оценим несколько его разновидностей.
Посмотрим шоу рестлеров, которые будут биться на ринге. Вы понаблюдаете за культурным феноменом и толпой болельщиков — от детей до стариков, — которая полностью отдаётся своим чувствам. Без паники — ни один человек не пострадает!
При желании можем завершить вечер походом в ночную такерию, чтобы утолить голод после эмоционального шоу.
Поговорим:
- о культуре напитка пульке — как он чуть было полностью не исчез, но восстал из гастрономического пепла и вновь стал популярным
- столетней традиции рестлинга, которая зародилась именно в Мексике, её распространении по миру и особой популярности в США, Японии и Австралии
Организационные детали
В стоимость входят:
- Трансфер от вашего отеля и назад, если вы остановились в центральных районах Мехико
- Дегустация пульке + один полноценный напиток в подарок
- Входные билеты с лучшими доступными местами на выбранные даты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$217
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 61 туриста
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер программ о путешествиях, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
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