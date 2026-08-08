Второй по популярности вид спорта в Мексике после футбола — это рестлинг.Его культовую разновидность — луча либре — отличает театральность и стремительная акробатика с прыжками. Лучадоры носят маски, и её

потеря по время поединка — величайший позор для бойца. Чтобы взглянуть на битву, мы отправимся в пулькерию. Там же понаблюдаем, как отдыхает рабочий класс, и начнём вечер правильно — с горячительных ацтекских напитков из пульке.

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Описание экскурсии

Мы отправимся в пулькерию — место, где подают брагу из агавы по рецептам древних ацтеков. Напиток считался священным у коренных народов Мезоамерики. Оценим несколько его разновидностей.

Посмотрим шоу рестлеров, которые будут биться на ринге. Вы понаблюдаете за культурным феноменом и толпой болельщиков — от детей до стариков, — которая полностью отдаётся своим чувствам. Без паники — ни один человек не пострадает!

При желании можем завершить вечер походом в ночную такерию, чтобы утолить голод после эмоционального шоу.

Поговорим:

о культуре напитка пульке — как он чуть было полностью не исчез, но восстал из гастрономического пепла и вновь стал популярным

столетней традиции рестлинга, которая зародилась именно в Мексике, её распространении по миру и особой популярности в США, Японии и Австралии

Организационные детали

В стоимость входят: