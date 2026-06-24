Идём гулять по утопическому городу, который построил последний диктатор Мексики Порфирио Диас. Дома сюда привозили из Европы, жить здесь было престижно.
Постепенно район опустел, но после десятилетий забвения вновь оживает: концепт-сторы, винтажные магазины — и почти без туристов.
Постепенно район опустел, но после десятилетий забвения вновь оживает: концепт-сторы, винтажные магазины — и почти без туристов.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по знаковым улочкам района и узнаете, как жила богема начала 20 века.
Побываете в старом католическом храме, который испанцы построили для ацтеков.
Увидите руины кинотеатра, который потерял популярность с приходом цифровой эры.
Зайдёте в Центр современного искусства — архитектурного брата Эйфелевой башни.
Заглянете в легендарную парящую библиотеку.
Завершим путешествие у киоска, который стал символом Мексики на международной выставке в США.
Кому будет интересно
Любителям городской среды, стиля жизни и искусства 20 века. Тем, кто уже был в Мехико и хочет увидеть что-то особенное.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): вход в музей современного искусства El Chopo — ~$6
- При желании можем зайти в концептуальный шоколадный бутик и хипстерскую тайкерию, где меню каждый день разное. Покупки вы оплачиваете самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ribera de San Cosme
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серж — ваш гид в Мехико
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я журналист-искусствовед, окончил Sotheby’s Institute of Art. Автор и продюсер тревел-контента, 10 лет развивал международный туризм в Китае, теперь живу в Мексике и готов показать вам эту страну. Культура и искусство, гастрономия и история, а также многое другое — в нашей программе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень понравилось, интересная экскурсия!
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Отличный маршрут для тех, кто уже изучил центр и теперь хочет погрузиться в тонкости Мехико. Чудеса начинаются уже на точке встречи! Мы посмотрели не только известные места, но и закоулочки,
Серж
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Да, идея этого тура именно в том, чтобы посмотреть не туристическую, но все же очень интересную, аутентичную часть города, построенную как рабочую утопию начала 20 века. И создателям это определенно удалось
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