читать дальше уменьшить о которых не узнали бы сами никогда. Отдельное спасибо за вкусные стопы. Мы не только поели, но узнали новые штуки. И в целом неторопливая экскурсия, которая тебе позволяет уделить должное внимание городским мелочам, а Сергей через свой рассказ придает им ещё больше смысла. Фотки не прикрепляю, чтобы не было спойлеров, так интереснее!

Отличный маршрут для тех, кто уже изучил центр и теперь хочет погрузиться в тонкости Мехико. Чудеса начинаются уже на точке встречи! Мы посмотрели не только известные места, но и закоулочки,