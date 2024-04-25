Экскурсии от вашего отеля в Плайе-дель-Кармен

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Плайе-дель-Кармен на русском языке, цены от $219. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в подводные пещеры Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$260 за человека
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан: Чичен-Ица, Коба, Тулум
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Юкатану! Посетите Чичен-Ицу, Кобу и Тулум, насладитесь Вальядолидом, искупайтесь в сеноте и попробуйте текилу
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Групповая экскурсия по Плайе-дель-Кармен: розовые озера, прогулка на лодке и древний город Эк-Балам
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:00
8 июля в 04:00
15 июля в 04:00
$240 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anikin
    25 апреля 2024
    Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
    Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
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    получить эти ощущения. Космос, фантастика, эстетика, красота. Увлекаюсь дайвингом много лет и давно такого не испытывал. Тут же прошёл курс на продвинутый уровень, чтобы не иметь ограничений в дальнейшем. Огромное спасибо организаторам!

  • К
    Кирилл
    5 января 2022
    Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
    Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
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    ощущение, что мы какая-то ВИП-группа, очередей и прочих неприятностей, про которые читали до поездки, не заметили. Большое спасибо гиду Евгению и всей его команде.

  • O
    Oleg
    29 декабря 2021
    Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
    Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя! Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
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    но и всей страны. Попали практически в индивидуальный тур из 4-х человек. Все переезды проходили на комфортном микроавтобусе Мерседес, в котором всегда была вода, соки и пиво. Во все археологические места проходили без очереди, так как помощники гида заранее покупали билеты. Очень рекомендуем этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «От вашего отеля»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
  2. Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
  3. Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в июле 2024
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 219 до 260. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Плайе-дель-Кармен (Мексика 🇲🇽) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 3 ⭐ отзыва, цены от $219. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мексики. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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