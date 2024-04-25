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Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия в подводные пещеры Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов
Погружение в сеноты Плайи-дель-Кармен для сертифицированных дайверов. Откройте для себя подводные пещеры, сталактиты и сталагмиты. Включены трансфер и ланч
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$260 за человека
Мини-группа
10 часов
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан: Чичен-Ица, Коба, Тулум
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Юкатану! Посетите Чичен-Ицу, Кобу и Тулум, насладитесь Вальядолидом, искупайтесь в сеноте и попробуйте текилу
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Групповая экскурсия по Плайе-дель-Кармен: розовые озера, прогулка на лодке и древний город Эк-Балам
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:00
8 июля в 04:00
15 июля в 04:00
$240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnikin25 апреля 2024Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
- ККирилл5 января 2022Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
- OOleg29 декабря 2021Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя! Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «От вашего отеля»
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