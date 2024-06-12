Групповая
3 часа
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
Расписание: в среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
$100 за человека
Мини-группа
7 часов
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
«А затем вы отправитесь в 30-минутную морскую прогулку к рифу Икслаче, который является началом второго по длине кораллового рифа в мире»
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$149 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
«Отправление на катамаране в 10 утра из Канкуна, возвращение в 5 вечера»
$139 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму в категории «Водные развлечения»
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