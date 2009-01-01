Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Лазурному берегу.

С нами Вы можете, за один день, посетить все лучшие места на Французской Ривьере, получить незабываемые впечатления и альбом с самыми шикарными фото!!!

Маршрут: Вы сами можете выбрать маршрут и даже корректировать его во время поездки.

Выезд утром, в удобное для Вас время, с Вашего адреса.

Мы начнем с обзорного тура по Монако: Площадь Казино, Дворец Гримальди, Океанографический музей 🖼 Кусто, Порт, Сад роз, вертолетная площадка и др.

Далее, мы едем в деревушку Эз - Французское «Ласточкино гнездо». Это одно из любимых мест Уолта Диснея. Старинная деревушка находится прямо в горе, а на вершине - сад Кактусов, с шикарными видами! Здесь же, при желании, Вы можете посетить парфюмерную фабрику «Фрагонар» и пройти тест драйв на Феррари или Ламборджини (от 69€).

После деревушки Эз, мы едем на Кап Ферра - мыс Миллиардов, где посещаем Виллу Ротшильда с шикарным интерьером и прекрасными садами. На вилле есть аудиогид на русском языке.

Затем, мы проезжаем залив Вильфранше, где раньше стоял русский флот и едем в сторону Ниццы. Заезжаем в гору к крепости Форт Барон, где открываются потрясающие панорамные виды на Ниццу и на бухту Миллиардов.

В Ницце, мы можем посетить старый город 🏙️, музеи Матисса, Шагала, отель 🏨 - музей Негреско и другое, на Ваш выбор.

После Ниццы, мы можем:

заехать на дегустацию вин в Шато Крема, где узнаем историю 📖 возникновения логотипа Шанель.

посетить в горах ⛰️, ферму месье Бруно - ведущего сыровара Прованса, с дегустацией эксклюзивного сыра (стоимость дегустации 80€ за всю группу).

Далее, едем в старинный город Сен-Поль-де-Ванс. Его ещё называют городом Художников, из за большого количества картинных галерей. Много различных провансальских лавок, кафе и др.

Рядом находится Туррет Сюр Лу - город Фиалок. Здесь все из фиалок: мороженое, джемы, ликеры, засахаренные фиалки, которые раскрываются в бокале шампанского и многое другое.

Затем, мы едем в Антиб, где посещаем старый город, порт, с самыми большими в мире яхтами, по желанию - Музей Пикассо и другие достопримечательности 🏛️. Очень рекомендуем заглянуть в одну кондитерскую, в которой, даже стены сделаны из настоящего шоколада.

После Антиба, двигаемся по побережью, в сторону Канн, проезжая курортный городок Жуан Ле Пен, где проходят джазовые фестивали. Здесь, в заливе, часто можно увидеть самую большую яхту «Эклипс», которая принадлежит Роману Абрамовичу.

В Каннах, посещаем набережную Круазет, фото на красной дорожке у Дворца Фестивалей, порт, старый город, холм Сюке с панорамным видом, шопинг, по бутикам премиум класса, музеи и храмы - по Вашему желанию.

Так же, можно построить маршрут, с заездом в Сен Тропе.

Вся поездка будет проходить по побережью с красивыми 🤩 видам. Остановки для фото и видео - в любом месте, по Вашему желанию.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ФОТО АЛЬБОМ, С САМЫМИ ШИКАРНЫМИ ФОТО!!!

Обед и ужин - на Ваше усмотрение. Мы поможем подобрать кафе или ресторан, исходя из Ваших предпочтений, поможем забронировать столик, перевести меню и в любых других вопросах!

Для Вас - бесплатный консьерж сервис по любым вопросам, во время всего Вашего пребывания на Французской Ривьере!

С нами - Ваше пребывание во Франции, будет проходить максимально комфортно!