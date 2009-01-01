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Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции

Юрий Х.
Юрий Х. – Гид из Монако
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €720 за экскурсию

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Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции

Что вы увидите

  • Монако
  • Ницца
  • Канны
  • Антиб
  • Туррет Сюр Лу
  • Сен-Поль-де-Ванс
  • Эз
  • Кап Ферра
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ по Лазурному берегу.
С нами Вы можете, за один день, посетить все лучшие места на Французской Ривьере, получить незабываемые впечатления и альбом с самыми шикарными фото!!!
Маршрут: Вы сами можете выбрать маршрут и даже корректировать его во время поездки.
Выезд утром, в удобное для Вас время, с Вашего адреса.
Мы начнем с обзорного тура по Монако: Площадь Казино, Дворец Гримальди, Океанографический музей 🖼 Кусто, Порт, Сад роз, вертолетная площадка и др.
Далее, мы едем в деревушку Эз - Французское «Ласточкино гнездо». Это одно из любимых мест Уолта Диснея. Старинная деревушка находится прямо в горе, а на вершине - сад Кактусов, с шикарными видами! Здесь же, при желании, Вы можете посетить парфюмерную фабрику «Фрагонар» и пройти тест драйв на Феррари или Ламборджини (от 69€).
После деревушки Эз, мы едем на Кап Ферра - мыс Миллиардов, где посещаем Виллу Ротшильда с шикарным интерьером и прекрасными садами. На вилле есть аудиогид на русском языке.
Затем, мы проезжаем залив Вильфранше, где раньше стоял русский флот и едем в сторону Ниццы. Заезжаем в гору к крепости Форт Барон, где открываются потрясающие панорамные виды на Ниццу и на бухту Миллиардов.
В Ницце, мы можем посетить старый город 🏙️, музеи Матисса, Шагала, отель 🏨 - музей Негреско и другое, на Ваш выбор.

После Ниццы, мы можем:

  • заехать на дегустацию вин в Шато Крема, где узнаем историю 📖 возникновения логотипа Шанель.
  • посетить в горах ⛰️, ферму месье Бруно - ведущего сыровара Прованса, с дегустацией эксклюзивного сыра (стоимость дегустации 80€ за всю группу).
  • Далее, едем в старинный город Сен-Поль-де-Ванс. Его ещё называют городом Художников, из за большого количества картинных галерей. Много различных провансальских лавок, кафе и др.
  • Рядом находится Туррет Сюр Лу - город Фиалок. Здесь все из фиалок: мороженое, джемы, ликеры, засахаренные фиалки, которые раскрываются в бокале шампанского и многое другое.
  • Затем, мы едем в Антиб, где посещаем старый город, порт, с самыми большими в мире яхтами, по желанию - Музей Пикассо и другие достопримечательности 🏛️. Очень рекомендуем заглянуть в одну кондитерскую, в которой, даже стены сделаны из настоящего шоколада.
  • После Антиба, двигаемся по побережью, в сторону Канн, проезжая курортный городок Жуан Ле Пен, где проходят джазовые фестивали. Здесь, в заливе, часто можно увидеть самую большую яхту «Эклипс», которая принадлежит Роману Абрамовичу.
  • В Каннах, посещаем набережную Круазет, фото на красной дорожке у Дворца Фестивалей, порт, старый город, холм Сюке с панорамным видом, шопинг, по бутикам премиум класса, музеи и храмы - по Вашему желанию.
  • Так же, можно построить маршрут, с заездом в Сен Тропе.
  • Вся поездка будет проходить по побережью с красивыми 🤩 видам. Остановки для фото и видео - в любом месте, по Вашему желанию.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ФОТО АЛЬБОМ, С САМЫМИ ШИКАРНЫМИ ФОТО!!!
Обед и ужин - на Ваше усмотрение. Мы поможем подобрать кафе или ресторан, исходя из Ваших предпочтений, поможем забронировать столик, перевести меню и в любых других вопросах!
Для Вас - бесплатный консьерж сервис по любым вопросам, во время всего Вашего пребывания на Французской Ривьере!
С нами - Ваше пребывание во Франции, будет проходить максимально комфортно!
Что входит
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ваш отель
Место завершения
🏁 по вашему желанию
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий Х.
Юрий Х.
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Юрий Х. проводит ещё 2 экскурсии

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