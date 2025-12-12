Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Улан-Баторе на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки На верблюдах 10 часов Индивидуальная до 6 чел. Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня от $250 за всё до 6 чел. На машине 11 часов Индивидуальная Монголия от рассвета до заката Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой от $145 за человека На машине Конные прогулки На верблюдах 13 часов Индивидуальная Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте Начало: На центральной площади от $600 за человека Другие экскурсии Улан-Батора

