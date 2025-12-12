Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Монголии: путешествие с Чингисханом
Откройте для себя мир Чингисхана и кочевых традиций Монголии. Вас ждут удивительные истории, живописные пейзажи и настоящая монгольская кухня
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката
Один день в Улан-Баторе подарит незабываемые впечатления: буддийские монастыри, история Чингисхана и вечер на фудкорте с живой музыкой
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $145 за человека
Индивидуальная
Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня
Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте
Начало: На центральной площади
Завтра в 08:30
14 дек в 08:30
от $600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Баторе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в декабре 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 600.
Экскурсии на русском языке в Улан-Баторе (Монголия 🇲🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, цены от $145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монголии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль