Приглашаем в путешествие, которое соединяет древнюю историю Монголии и живописные ландшафты. Вы посетите бывшую столицу империи Чингисхана — Каракорум, прогуляетесь по буддийскому монастырю Эрдэнэ-Зуу, узнаете о кочевой культуре, прокатитесь по песчаным дюнам и встретитесь с верблюдами. А ночь в юрте под звёздным небом подарит полное погружение в атмосферу монгольской степи.

от $600 за человека

Описание экскурсии

День 1: песчаные дюны и древняя столица

9:00 — сбор группы в Улан-Баторе

9:00–12:00 — трансфер и прогулка по дюнам Элсэн Тасархай

Путь занимает около 3 часов с остановками для фото и отдыха. На месте — прогулка по живописным песчаным дюнам, катание на верблюдах и лошадях, а также возможность прокатиться на песчанках.

12:00–13:00 — обед (не включён в стоимость)

Лёгкий обед в местном кафе или пикник на природе.

13:00–15:30 — отдых на дюнах

Свободное время для прогулок, фотосъёмки и расслабления на природе.

15:30–16:30 — переезд в Хархорин — древнюю столицу Монголии

16:30–17:30 — посещение музея древнего Каракорума

Знакомство с историей великой монгольской империи, артефактами и бытом тех времён.

17:30–18:00 — осмотр памятника усмирения плоти

Уникальная культурная достопримечательность с рассказами гида.

18:30 — традиционный ужин в юрте или домике

Погружение в национальную кухню и атмосферу гостеприимства.

20:00 — заселение и отдых

Размещение в юрте или домике.

День 2: монастырь и возвращение в город

8:00–9:00 — завтрак

Заряд энергии на предстоящий день в уютной обстановке.

9:00–10:30 — экскурсия по монастырю Эрдэнэ-Зуу

Посещение крупнейшего буддийского монастыря Монголии, изучение архитектуры, религиозных традиций и роли буддизма в жизни местных.

11:00 — выезд в Улан-Батор

Комфортная дорога обратно с возможностью отдохнуть и поделиться впечатлениями.

12:00 — обед (не включён в стоимость)

Остановка для перекуса в удобном месте.

15:00 — прибытие в Улан-Батор

Во время путешествия вы узнаете:

о древней истории Монголии, включая жизнь и завоевания Чингисхана

роли буддизма в монгольской культуре, его истории и ритуалах

как живут современные кочевники и как ведут хозяйство в условиях степей

в чём особенность экосистемы региона

какое значение имеет пища в культуре кочевников

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортных минивэнах Toyota Alphard или Hyundai Starex

Ночуем в 5-местных юртах — удобства на улице, душ общий. По запросу возможно размещение в 2-местных домиках — подробности в переписке

В стоимость входит: проезд Улан-Батор — Хархорин и обратно, проживание, завтрак, трансфер по всем достопримечательностям

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

