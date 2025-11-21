Мои заказы

Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня

Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте
Приглашаем в путешествие, которое соединяет древнюю историю Монголии и живописные ландшафты.

Вы посетите бывшую столицу империи Чингисхана — Каракорум, прогуляетесь по буддийскому монастырю Эрдэнэ-Зуу, узнаете о кочевой культуре, прокатитесь по песчаным дюнам и встретитесь с верблюдами. А ночь в юрте под звёздным небом подарит полное погружение в атмосферу монгольской степи.
Описание экскурсии

День 1: песчаные дюны и древняя столица

9:00 — сбор группы в Улан-Баторе

9:00–12:00 — трансфер и прогулка по дюнам Элсэн Тасархай

Путь занимает около 3 часов с остановками для фото и отдыха. На месте — прогулка по живописным песчаным дюнам, катание на верблюдах и лошадях, а также возможность прокатиться на песчанках.

12:00–13:00 — обед (не включён в стоимость)

Лёгкий обед в местном кафе или пикник на природе.

13:00–15:30 — отдых на дюнах

Свободное время для прогулок, фотосъёмки и расслабления на природе.

15:30–16:30 — переезд в Хархорин — древнюю столицу Монголии

16:30–17:30 — посещение музея древнего Каракорума

Знакомство с историей великой монгольской империи, артефактами и бытом тех времён.

17:30–18:00 — осмотр памятника усмирения плоти

Уникальная культурная достопримечательность с рассказами гида.

18:30 — традиционный ужин в юрте или домике

Погружение в национальную кухню и атмосферу гостеприимства.

20:00 — заселение и отдых

Размещение в юрте или домике.

День 2: монастырь и возвращение в город

8:00–9:00 — завтрак

Заряд энергии на предстоящий день в уютной обстановке.

9:00–10:30 — экскурсия по монастырю Эрдэнэ-Зуу

Посещение крупнейшего буддийского монастыря Монголии, изучение архитектуры, религиозных традиций и роли буддизма в жизни местных.

11:00 — выезд в Улан-Батор

Комфортная дорога обратно с возможностью отдохнуть и поделиться впечатлениями.

12:00 — обед (не включён в стоимость)

Остановка для перекуса в удобном месте.

15:00 — прибытие в Улан-Батор

Во время путешествия вы узнаете:

  • о древней истории Монголии, включая жизнь и завоевания Чингисхана
  • роли буддизма в монгольской культуре, его истории и ритуалах
  • как живут современные кочевники и как ведут хозяйство в условиях степей
  • в чём особенность экосистемы региона
  • какое значение имеет пища в культуре кочевников

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортных минивэнах Toyota Alphard или Hyundai Starex
  • Ночуем в 5-местных юртах — удобства на улице, душ общий. По запросу возможно размещение в 2-местных домиках — подробности в переписке
  • В стоимость входит: проезд Улан-Батор — Хархорин и обратно, проживание, завтрак, трансфер по всем достопримечательностям
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание — около $6 за один приём
  • Вход в музей буддизма при храме Эрдэнэ-Зуу — $4
  • Билет в музей Каракорума — $4
  • Катание на верблюдах — $5
  • Катание на песчанках — $5

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Здравствуйте! Мы — команда гидов, влюбленных в Монголию и её уникальную культуру! Наши авторские туры — это идеальное сочетание приключений, культуры и природы. Мы предлагаем маршруты, которые позволят вам испытать все богатство монгольской традиции: от ночёвок в юртах до верховой езды по бескрайним степям. Путешествуйте с нами и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

