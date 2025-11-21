Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии: поездка на 2 дня
Песчаные дюны, буддийские монастыри, след Чингисхана и ночёвка в юрте
Приглашаем в путешествие, которое соединяет древнюю историю Монголии и живописные ландшафты.
Вы посетите бывшую столицу империи Чингисхана — Каракорум, прогуляетесь по буддийскому монастырю Эрдэнэ-Зуу, узнаете о кочевой культуре, прокатитесь по песчаным дюнам и встретитесь с верблюдами. А ночь в юрте под звёздным небом подарит полное погружение в атмосферу монгольской степи.
Описание экскурсии
День 1: песчаные дюны и древняя столица
9:00 — сбор группы в Улан-Баторе
9:00–12:00 — трансфер и прогулка по дюнам Элсэн Тасархай
Путь занимает около 3 часов с остановками для фото и отдыха. На месте — прогулка по живописным песчаным дюнам, катание на верблюдах и лошадях, а также возможность прокатиться на песчанках.
12:00–13:00 — обед (не включён в стоимость)
Лёгкий обед в местном кафе или пикник на природе.
13:00–15:30 — отдых на дюнах
Свободное время для прогулок, фотосъёмки и расслабления на природе.
15:30–16:30 — переезд в Хархорин — древнюю столицу Монголии
16:30–17:30 — посещение музея древнего Каракорума
Знакомство с историей великой монгольской империи, артефактами и бытом тех времён.
17:30–18:00 — осмотр памятника усмирения плоти
Уникальная культурная достопримечательность с рассказами гида.
18:30 — традиционный ужин в юрте или домике
Погружение в национальную кухню и атмосферу гостеприимства.
20:00 — заселение и отдых
Размещение в юрте или домике.
День 2: монастырь и возвращение в город
8:00–9:00 — завтрак
Заряд энергии на предстоящий день в уютной обстановке.
9:00–10:30 — экскурсия по монастырю Эрдэнэ-Зуу
Посещение крупнейшего буддийского монастыря Монголии, изучение архитектуры, религиозных традиций и роли буддизма в жизни местных.
11:00 — выезд в Улан-Батор
Комфортная дорога обратно с возможностью отдохнуть и поделиться впечатлениями.
12:00 — обед (не включён в стоимость)
Остановка для перекуса в удобном месте.
15:00 — прибытие в Улан-Батор
Во время путешествия вы узнаете:
о древней истории Монголии, включая жизнь и завоевания Чингисхана
роли буддизма в монгольской культуре, его истории и ритуалах
как живут современные кочевники и как ведут хозяйство в условиях степей
в чём особенность экосистемы региона
какое значение имеет пища в культуре кочевников
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортных минивэнах Toyota Alphard или Hyundai Starex
Ночуем в 5-местных юртах — удобства на улице, душ общий. По запросу возможно размещение в 2-местных домиках — подробности в переписке
В стоимость входит: проезд Улан-Батор — Хархорин и обратно, проживание, завтрак, трансфер по всем достопримечательностям
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание — около $6 за один приём
Вход в музей буддизма при храме Эрдэнэ-Зуу — $4
Билет в музей Каракорума — $4
Катание на верблюдах — $5
Катание на песчанках — $5
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Здравствуйте! Мы — команда гидов, влюбленных в Монголию и её уникальную культуру! Наши авторские туры — это идеальное сочетание приключений, культуры и природы. Мы предлагаем маршруты, которые позволят вам испытать все богатство монгольской традиции: от ночёвок в юртах до верховой езды по бескрайним степям. Путешествуйте с нами и создайте воспоминания, которые останутся с вами навсегда!