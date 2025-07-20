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Но! И за эти дни мы успели окунуться в ту прелесть, под названием Монголия. Красота природы, глубокая история, голубое небо и т. д. -все это было для нас. А воплотить наши мечты помог нам Бергум(извините, если не правильно написал). Редко встретишь человека с таким образованием, интеллектом, заботой. Три дня он был для нас и «мамой» и «папой» и гидом по Монголии. Спасибо! Мы узнали о стране за эти дни столько информации, что хватит переваривать еще долго. Полностью рекомендую посещение Монголии и, конечно же, с Бергумом и компании.