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Площадь Сухэ-Батора – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Сухэ-Батора» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
На машине
11 часов
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
Заглянуть в прошлое страны, познакомиться с её кочевой культурой и современными традициями
от $145 за человека
Знакомство с Улан-Батором
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Завтра в 08:30
26 июл в 08:30
$220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Великолепная экскурсия. Была с внуком, ему 11 лет. Ценгум прирождённый гид. Сразу видно, что он любит людей и свою работу. Спокойный,
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    выдержанный, хорошо образованный и говорящий на чистом русском языке. За два дня мы узнали огромное количество информации. Отведали монгольскую кухню. Катались на верблюдах и лошадях. Много передвигались. Влюбились в Монголию. Помимо прочего Ценгум отличный водитель. С ним спокойно и безопасно. Также мы договорились с ним на трансфер. Рекомендую всем! Остались самые лучшие впечатления.

  • А
    Александр
    17 июля 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Tsengum is a great guide!
  • В
    Вячеслав
    11 июля 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Впервые посетили Монголию. Прекрасная страна, люди, еда. У нас было всего три дня (конечно же для такой страны очень мало).
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    Но! И за эти дни мы успели окунуться в ту прелесть, под названием Монголия. Красота природы, глубокая история, голубое небо и т. д. -все это было для нас. А воплотить наши мечты помог нам Бергум(извините, если не правильно написал). Редко встретишь человека с таким образованием, интеллектом, заботой. Три дня он был для нас и «мамой» и «папой» и гидом по Монголии. Спасибо! Мы узнали о стране за эти дни столько информации, что хватит переваривать еще долго. Полностью рекомендую посещение Монголии и, конечно же, с Бергумом и компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Площадь Сухэ-Батора»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Настоящая Монголия: традиционная и современная
  2. Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
  3. Знакомство с Улан-Батором
Сколько стоит экскурсия по Улан-Батору в июле 2025
Сейчас в Улан-Баторе в категории "Площадь Сухэ-Батора" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 300. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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