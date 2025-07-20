Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Изучить Улан-Батор, увидеть самую большую статую Чингисхана и погрузиться в историю страны
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Монголия от рассвета до заката - из Улан-Батора
Заглянуть в прошлое страны, познакомиться с её кочевой культурой и современными традициями
от $145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Улан-Батором
Погрузитесь в культуру Монголии с визитом в музей Чингисхана и на площадь Сухэ-Батора, где оживает история великой империи и её героев
Завтра в 08:30
26 июл в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 2025Великолепная экскурсия. Была с внуком, ему 11 лет. Ценгум прирождённый гид. Сразу видно, что он любит людей и свою работу. Спокойный,
- ААлександр17 июля 2025Tsengum is a great guide!
- ВВячеслав11 июля 2025Впервые посетили Монголию. Прекрасная страна, люди, еда. У нас было всего три дня (конечно же для такой страны очень мало).
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Площадь Сухэ-Батора»
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