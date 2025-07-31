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1 чел. По популярности На машине 13 часов 15% Индивидуальная до 5 чел. Из Улан-Батора - к Каракоруму и дюнам Эльсэн Тасархай Увлекательное путешествие из Улан-Батора в Каракорум и к дюнам Эльсэн Тасархай: древние храмы, степи, кочевники и традиционная кухня ждут вас $850 $1000 за всё до 5 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие к древней столице Монголии Откройте для себя Каракорум - древнюю столицу Монголии, и погрузитесь в историю империи Чингисхана. Впечатляющие руины и пейзажи ждут вас $340 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Улан-Батора - в сердце древней Монголии Двухдневное путешествие в Каракорум и Эрдэнэ-Зуу, где вас ждут песчаные дюны, древние артефакты и ночь в юрте под звёздным небом Начало: На центральной площади $1100 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Улан-Батора

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Каракорум»

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