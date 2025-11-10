Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Вас ждёт погружение в культуру и природу страны.
Вы полюбуетесь панорамой Улан-Батора на холме Зайсан, побываете в крупнейшем буддийском монастыре и прогуляетесь по главной площади города.
Мы посетим национальный парк «Горхи-Тэрэлж», подойдём читать дальше
к подножию гигантской конной статуи Чингисхана, вы сможете сфотографироваться в традиционных костюмах и прокатиться на верблюдах.
Также в программе блюда монгольской кухни, осмотр древних артефактов и этнографических коллекций в музее и шопинг на рынках и в торговых центрах, где можно приобрести товары из натурального кашемира, шерсти и высококачественной кожи. Это путешествие — короткое, но яркое, как вспышка фотокамеры, запечатлевшей сердце Монголии.
Вам понадобятся: удобная обувь, бутылка для воды, солнцезащитные средства, головной убор, лекарства, принимаемые на постоянной основе.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, размещение, отдых
Встречаемся в центре Улан-Батора. По запросу можем организовать трансфер из Иркутска или Улан-Удэ на удобном микроавтобусе. Разместимся в хостеле и отдохнём перед началом знакомства с Монголией.
2 день
Экскурсия по Улан-Батору: главная площадь, монастырь, музей и подъём к мемориалу
Сегодня отправимся на пешеходную экскурсию по центру Улан-Батора: пройдём по главной площади Сухэ-Батора, узнаем об истории монгольской государственности и посетим крупнейший буддийский монастырь страны — дацан Гандантэгченлин.
После обеда в ресторане с современной монгольской кухней мы заглянем в Национальный музей — хранилище древних артефактов и этнографических коллекций. В завершение дня поднимемся на холм Зайсан к мемориалу советским воинам и панорамной площадке с великолепным видом на город.
3 день
Национальный парк «Горхи-Тэрэлж»
В этот день нас ждёт поездка в живописный национальный парк «Горхи-Тэрэлж». Начнём с посещения знаменитой конной статуи Чингисхана — колоссального памятника с обзорной площадкой на голове жеребца и музеем в основании. Здесь же будет возможность пофотографироваться в традиционных нарядах и прокатиться на двугорбых верблюдах.
Обед блюдами национальной кухни состоится в уютной юрте. После трапезы совершим пешую прогулку к храму Арьябала, а также посмотрим на природный символ парка — скалу Черепаха. Вечером вернёмся в город.
4 день
Рынки и торговые центры Улан-Батора
День будет посвящён покупкам: отправимся на рынки и в торговые центры Улан-Батора, где можно будет приобрести товары из натурального монгольского кашемира, тёплой шерсти и высококачественной кожи. Здесь же можно будет найти гастрономические и промышленные продукты, которые не попадают под ограничения.
Вечером — прощальный ужин, где мы обменяемся впечатлениями и подведём итоги путешествия.
5 день
Отъезд
Сегодня разъезжаемся по домам. По необходимости будет организован трансфер в Улан-Удэ или Иркутск.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Обед в 3-й день
Все выездные экскурсии с трансфером, входными билетами и питанием
Входные билеты на культурные объекты по программе
Гид-переводчик на весь тур
Полная организационная поддержка
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Улан-Батора и обратно
Питание в ресторанах и кафе
По запросу возможна организация трансфера из международного аэропорта Чингисхана в Улан-Баторе, а также от ж/д и автовокзалов
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Улан-Батор, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Aнна — ваша команда гидов в Улан-Баторе
Провели экскурсии для 7 туристов
Всем привет! Меня зовут Аня, и уже больше 3 лет я живу в потрясающей Монголии. Я объездила страну от края от края и навсегда подарила своё сердце этой земле. Занимаюсь читать дальше
авторскими турами совсем недавно, но отдаюсь своему делу на все 100% и даже больше. За это время у меня набралась собственная команда гидов и водителей, я лично знакома с владельцами многих отелей и ресторанов. В моих поездках всегда тёплая атмосфера, а мои путешественники за короткое время становятся хорошими друзьями. Давайте влюбимся в Монголию вместе!