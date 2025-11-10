Сегодня отправимся на пешеходную экскурсию по центру Улан-Батора: пройдём по главной площади Сухэ-Батора, узнаем об истории монгольской государственности и посетим крупнейший буддийский монастырь страны — дацан Гандантэгченлин.

После обеда в ресторане с современной монгольской кухней мы заглянем в Национальный музей — хранилище древних артефактов и этнографических коллекций. В завершение дня поднимемся на холм Зайсан к мемориалу советским воинам и панорамной площадке с великолепным видом на город.