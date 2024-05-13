1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Катманду - земная обитель богов
Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$206 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Этнографическое путешествие по холмам Катманду
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Парпинг: по следам учителя Гуру Ринпоче
Побывать в местах силы и узнать больше о тибетских практиках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Храмы Катманду: всё самое важное
Увидеть главные святыни, загадать желание у волшебной ступы и узнать больше о буддизме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Один день в Бхактапуре - сама жизнь во всех её красках
Изучить древний неварский город, попробовать местную кухню и купить нетривиальные сувениры
Начало: В Катманду по договорённости
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
$320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Погружение в Непал: древний город Патан
Живая богиня Кумари, самобытная архитектура, площадь Дурбар - наследие ЮНЕСКО и уникальные храмы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бхактапур: город, застывший в вечности
Знакомство с древней столицей долины Катманду, где никто никуда не спешит
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два древних города долины Катманду
Увидеть всё самое интересное в Патане и Бхактапуре за 1 день
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$450 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2024Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
- ННаталья13 мая 2024С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
- ИИван10 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
- ГГеннадий3 апреля 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
- ЕЕлена19 марта 2024За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
- ТТатьяна5 марта 2024Виктория очень хорошо знает историю и традиции Непала. Глубоко погружена в тему. Прислушивалась к нашим пожеланиям и во всем старалась
- ВВера24 февраля 2024Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
- ООльга23 января 2024Рекомендую эту экскурсионную программу. Природа здесь потрясающая! Всё это великолепие ожило благодаря году Виктории! Описывать увиденное не стоит, ибо уверена, что никакие слова не опишут увиденную красоту!
- ДДинара15 декабря 2023В конце ноября мы были в Непале и взяли у вас экскурсию По следам учителя гуру Ринпоче с прекрасным экскурсоводом
- ЕЕкатерина28 ноября 2023Хотим передать огромнейшую благодарность Виктории и ее команде от группы "за год". Очень трудно описать, насколько нам повезло, что наше
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
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