Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов
И главная задача моих экскурсий — научить людей видеть божественное так, как видят его местные — совершенно реальным, близким и осязаемым.
Мы посетим важные храмы и монастыри города, поговорим о своеобразии религии в Непале, понаблюдаем за обрядами и поучаствуем в некоторых из них.
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Описание
Что вас ожидает
Основное внимание я уделяю духовным традициям, священным текстам, объяснению сути ритуалов и обрядов, постижению глубинного смысла легенд и взаимодействию с посещаемыми местами (подношения, арати, совместные киртаны в храмах и т. п.).
Визит к девочке-богине Кумари
Непальцы верят, что в маленькую девочку вселяется дух богини Таледжу. Живёт она во дворце, который покидает лишь в дни больших фестивалей, но в определённые часы выглядывает из окошка своего дворца, чтобы преданные могли её увидеть. При встрече мы поговорим подробнее об этом удивительном культе поклонения живому божеству.
Дворцы и храмы
Далее мы посетим королевский дворец Хануман Дхока, храмы Бхайравы и другие святыни на площади Дурбар. А затем отправимся на площадь Индра Човк, прогуляемся по торговым улицам и заглянем в красивые дворики Старого города.
Священная ступа Боднатх
«Большая ступа с глазами» стала одним из самых узнаваемых символов Катманду. Мы совершим кору (священный обход) вокруг ступы и посетим храмы и монастыри, расположенные вокруг неё. Этот район интересен также тем, что здесь живут этнические тибетцы — вы увидите их традиционные дома и прогуляетесь по торговым рядам с товарами из Тибета.
Храмовый комплекс Пашупатинатх
Завершится наш день в одном из самых важных мест паломничества для индуистов со всего мира. «Пашупатинатх» означает «господин живых существ», именно в этом своём проявлении здесь присутствует Шива. Вы посетите храмы на территории комплекса, увидите индуистский обряд кремации и узнаете обо всех тонкостях этого ритуала. А в конце проводим закат под огненную пуджу-арати на берегу священной реки Багмати.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с переездами между отдаленными локациями на такси или арендованном на весь день автомобиле (на ваше усмотрение)
- Дополнительно оплачиваются: билеты (около $20 с человека), транспорт, питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.