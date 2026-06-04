Для меня Катманду — место, где стёрта грань между мирским и священным. И главная задача моих экскурсий — научить людей видеть божественное так, как видят его местные — совершенно реальным, близким и осязаемым. Мы посетим важные храмы и монастыри города, поговорим о своеобразии религии в Непале, понаблюдаем за обрядами и поучаствуем в некоторых из них.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Основное внимание я уделяю духовным традициям, священным текстам, объяснению сути ритуалов и обрядов, постижению глубинного смысла легенд и взаимодействию с посещаемыми местами (подношения, арати, совместные киртаны в храмах и т. п.).

Визит к девочке-богине Кумари

Непальцы верят, что в маленькую девочку вселяется дух богини Таледжу. Живёт она во дворце, который покидает лишь в дни больших фестивалей, но в определённые часы выглядывает из окошка своего дворца, чтобы преданные могли её увидеть. При встрече мы поговорим подробнее об этом удивительном культе поклонения живому божеству.

Дворцы и храмы

Далее мы посетим королевский дворец Хануман Дхока, храмы Бхайравы и другие святыни на площади Дурбар. А затем отправимся на площадь Индра Човк, прогуляемся по торговым улицам и заглянем в красивые дворики Старого города.

Священная ступа Боднатх

«Большая ступа с глазами» стала одним из самых узнаваемых символов Катманду. Мы совершим кору (священный обход) вокруг ступы и посетим храмы и монастыри, расположенные вокруг неё. Этот район интересен также тем, что здесь живут этнические тибетцы — вы увидите их традиционные дома и прогуляетесь по торговым рядам с товарами из Тибета.

Храмовый комплекс Пашупатинатх

Завершится наш день в одном из самых важных мест паломничества для индуистов со всего мира. «Пашупатинатх» означает «господин живых существ», именно в этом своём проявлении здесь присутствует Шива. Вы посетите храмы на территории комплекса, увидите индуистский обряд кремации и узнаете обо всех тонкостях этого ритуала.

Организационные детали