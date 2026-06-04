Основное внимание я уделяю духовным традициям, священным текстам, объяснению сути ритуалов и обрядов, постижению глубинного смысла легенд и взаимодействию с посещаемыми местами (подношения, арати, совместные киртаны в храмах и т. п.).
Визит к девочке-богине Кумари
Непальцы верят, что в маленькую девочку вселяется дух богини Таледжу. Живёт она во дворце, который покидает лишь в дни больших фестивалей, но в определённые часы выглядывает из окошка своего дворца, чтобы преданные могли её увидеть. При встрече мы поговорим подробнее об этом удивительном культе поклонения живому божеству.
Дворцы и храмы
Далее мы посетим королевский дворец Хануман Дхока, храмы Бхайравы и другие святыни на площади Дурбар. А затем отправимся на площадь Индра Човк, прогуляемся по торговым улицам и заглянем в красивые дворики Старого города.
Священная ступа Боднатх
«Большая ступа с глазами» стала одним из самых узнаваемых символов Катманду. Мы совершим кору (священный обход) вокруг ступы и посетим храмы и монастыри, расположенные вокруг неё. Этот район интересен также тем, что здесь живут этнические тибетцы — вы увидите их традиционные дома и прогуляетесь по торговым рядам с товарами из Тибета.
Храмовый комплекс Пашупатинатх
Завершится наш день в одном из самых важных мест паломничества для индуистов со всего мира. «Пашупатинатх» означает «господин живых существ», именно в этом своём проявлении здесь присутствует Шива. Вы посетите храмы на территории комплекса, увидите индуистский обряд кремации и узнаете обо всех тонкостях этого ритуала.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия с переездами между отдаленными локациями на такси или арендованном на весь день автомобиле (на ваше усмотрение)
Дополнительно оплачиваются: билеты (около $15 с чел.), транспорт, питание
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 39 туристов
Я организую авторские туры в Бутан, Непал и Тибет, а также провожу экскурсии по долине Катманду и священному городу Варанаси.
С 2019 года живу в Гималаях, изучаю индуистские и буддийские традиции читать дальшеуменьшить
вместе с йогинами, монахами и пандитами. На моих турах и экскурсиях мы не просто осматриваем достопримечательности, а погружаемся в философию, ритуалы, традиции и повседневную жизнь этих мест.
С вами буду я или кто-то из моих коллег — все мы давно живём в регионе и глубоко изучаем местную культуру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Наталья
Для меня экскурсия с Викторией позволила не только узнать много нового и интересного, но и почувствовать Катманду. Экскурсия с Викторией - это разговор с человеком, влюбленным в Непал, который вобрал в себя его культур и умеющим почувствовать что отзовется именно вам. Виктория, я очень благодарна!
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Н
Наталья
Большая благодарность Виктории за экскурсию по Катманду. Было интересно слушать, красивые локации. На все вопросы Виктория с удовольствием отвечала. Так же спасибо за организацию экскурсии в Бутане. Теперь в нашей копилке путешествий, две новые страны
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А
Александр
Мы в восторге от экскурсии! Столько всего узнали всего за один день. Катманду нас покорил, а с легкой подачи Виктории раскрылся с разных граней, что хочется еще побывать в других местах. Благодарим Викторию за классную экскурсию и с радостью рекомендуем именно с этого маршрута начать свое знакомство со столицей Непала.
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Е
Елена
За день проведенный с Викторией, смогла погрузиться в историю и духовную жизнь Катманду и Непала. Советую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему прочувствовать атмосферу этого колоритного, ни на что не похожего города.
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М
Марина
Спасибо большое Виктории за интересную экскурсию по Катманду! Весь наш день в компании Виктории был очень приятным и необычным. Виктория - прекрасный рассказчик, она знает очень многое о Непале и читать дальшеуменьшить
с удовольствием делится своими знаниями. Вместе с ней мы поразились священной Ступе с глазами, увидели девочку-богиню, любовались неварской архитектурой и многое другое. А больше всего нас впечатлил храмовый комплекс Пашупатинатх и проходящие в нем церемонии кремации. Очень отрезвляет - начинаешь задумываться о вечном. Вообще день прошел на одном дыхании - это еще раз доказывает, что с нами был правильный человек. Спасибо еще раз Виктории за ее профессионализм, доброту и душевность.
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Елена
На экскурсию мы пошли в другой компании, не той,что изначально задумывалось,но от этого мы видимо только выиграли,т. к. нашли общий язык с ребятами по очень близким темам, имея понимание сформированное читать дальшеуменьшить
до приезда в Непал. Сам Катманду,как и окрестности-это отдельный разговор, поэтому необходимо понимать,что колорит страны предполагает уже необычную экскурсию,а когда это дополнено ещё и необычными людьми,то бинго и двойная удача. Я вообще рекомендую экскурсии,особенно если вы мало проинформированы о тех или иных местах, ну а со знающими,эрудированными,влюблёнными в своё дело гидами-так не обсуждается! Рекомендую однозначно!
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