Катманду - земная обитель богов
Индивидуальная экскурсия в Катманду

Погрузиться в духовные традиции Непала, понять суть местных верований и раскрыть значение ритуалов

Для меня Катманду — место, где стёрта грань между мирским и священным.

И главная задача моих экскурсий — научить людей видеть божественное так, как видят его местные — совершенно реальным, близким и осязаемым.

Мы посетим важные храмы и монастыри города, поговорим о своеобразии религии в Непале, понаблюдаем за обрядами и поучаствуем в некоторых из них.
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Катманду - земная обитель богов
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

Основное внимание я уделяю духовным традициям, священным текстам, объяснению сути ритуалов и обрядов, постижению глубинного смысла легенд и взаимодействию с посещаемыми местами (подношения, арати, совместные киртаны в храмах и т. п.).

Визит к девочке-богине Кумари

Непальцы верят, что в маленькую девочку вселяется дух богини Таледжу. Живёт она во дворце, который покидает лишь в дни больших фестивалей, но в определённые часы выглядывает из окошка своего дворца, чтобы преданные могли её увидеть. При встрече мы поговорим подробнее об этом удивительном культе поклонения живому божеству.

Дворцы и храмы

Далее мы посетим королевский дворец Хануман Дхока, храмы Бхайравы и другие святыни на площади Дурбар. А затем отправимся на площадь Индра Човк, прогуляемся по торговым улицам и заглянем в красивые дворики Старого города.

Священная ступа Боднатх

«Большая ступа с глазами» стала одним из самых узнаваемых символов Катманду. Мы совершим кору (священный обход) вокруг ступы и посетим храмы и монастыри, расположенные вокруг неё. Этот район интересен также тем, что здесь живут этнические тибетцы — вы увидите их традиционные дома и прогуляетесь по торговым рядам с товарами из Тибета.

Храмовый комплекс Пашупатинатх

Завершится наш день в одном из самых важных мест паломничества для индуистов со всего мира. «Пашупатинатх» означает «господин живых существ», именно в этом своём проявлении здесь присутствует Шива. Вы посетите храмы на территории комплекса, увидите индуистский обряд кремации и узнаете обо всех тонкостях этого ритуала. А в конце проводим закат под огненную пуджу-арати на берегу священной реки Багмати.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с переездами между отдаленными локациями на такси или арендованном на весь день автомобиле (на ваше усмотрение)
  • Дополнительно оплачиваются: билеты (около $20 с человека), транспорт, питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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