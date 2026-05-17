1 отзыв оставили туристы

Туристы смогут сравнить индуистские и буддийские районы, встретиться с монахами и садху, посетить дворцы короля и живой богини. Прогулка по туристическому району Тамель
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Дворцы и храмы
- 🛍️ Аутентичные рынки
- 🧘 Встречи с монахами
- 🌄 Потрясающие виды
Что можно увидеть
- Тамель
- Рынок Ассан
- Дворцовая площадь
- Храм Шивы
- Скульптура Черного Бхайрава
- Дворец Кумари
- Ступа Сваямбунатх
- Ступа Боуданатх
- Храм Пашупатинатх
Описание экскурсии
Храм-крематорий Пашупатинатх
Вы увидите золотой храм Шивы на берегу священной реки Багмати и расположенные прямо у воды гаты — платформы, на которых сжигают умерших. Если мы придем на закате, то застанем «арати» — церемонию подношения пищи, огня и благовоний, сочетание праздника жизни с печалью смерти. Кроме того, я покажу здесь ашрамы отшельников, отказавшихся от мирской жизни во имя духовного пути.
Самая большая непальская ступа
Вы посетите главное место паломничества буддистов — ступу Боуданатх — подержите в руках поющие чаши, рассмотрите окружающие ступу дома тибетской общины и древние монастыри. Кроме того, узнаете о тханкописи — искусстве рисования священных картин буддизма.
Катманду как на ладони
Вы подниметесь на холм, откуда началась история Катманду, рассмотрите священную ступу Сваямбунатх и насладитесь потрясающим видом на окружающую долину. Я расскажу, где именно в этих местах уже несколько столетий обитает йогин, как найти ворота в Шамбалу, почему матерей и детей защищает демонесса Харити и как добавить в карму благих заслуг.
Тайны Дворцовой площади
Настроение Дворцовой площади разительно отличается от шума рынка или блеска Тамеля. Это место истории, культуры и изобразительного искусства, где вы услышите о достоинстве и предательстве, победах и поражениях. Я покажу украшенный откровенными сценами храм Шивы, огромную скульптуру Черного Бхайрава и дворец, где живет богиня Кумари, — маленькая девочка, иногда выглядывающая с балкона.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются:*
— входные билеты — 26$ на человека
— Еда и напитки
- В стоимость включены трансфер и чаевые водителю — так принято
- Рекомендую взять бутылочку воды и удобно одеться
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Виктория — настоящий профессионал своего дела: индивидуальный подход к каждому участнику,
Эта девушка чудесный гид, который может интересно и понятно рассказать о местных религиях (индуизм, буддизм), архитектуре, памятниках и истории Непала. Нам очень понравилась экскурсия
Рекомендуем эту экскурсию.