1 отзыв оставили туристы

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Влюбиться в Катманду за один день

Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Катманду напоминает слоеный пирог, где культуры гармонично сосуществуют.

Туристы смогут сравнить индуистские и буддийские районы, встретиться с монахами и садху, посетить дворцы короля и живой богини. Прогулка по туристическому району Тамель
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и рынку Ассан позволит купить гималайскую соль и специи. Дворцовая площадь откроет тайны истории и искусства. Вид на долину с холма, где находится ступа Сваямбунатх, впечатлит. Посещение ступы Боуданатх и храма-крематория Пашупатинатх завершит экскурсию

5
33 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Дворцы и храмы
  • 🛍️ Аутентичные рынки
  • 🧘 Встречи с монахами
  • 🌄 Потрясающие виды
Влюбиться в Катманду за один день
Влюбиться в Катманду за один день
Влюбиться в Катманду за один день

Что можно увидеть

  • Тамель
  • Рынок Ассан
  • Дворцовая площадь
  • Храм Шивы
  • Скульптура Черного Бхайрава
  • Дворец Кумари
  • Ступа Сваямбунатх
  • Ступа Боуданатх
  • Храм Пашупатинатх

Описание экскурсии

Храм-крематорий Пашупатинатх

Вы увидите золотой храм Шивы на берегу священной реки Багмати и расположенные прямо у воды гаты — платформы, на которых сжигают умерших. Если мы придем на закате, то застанем «арати» — церемонию подношения пищи, огня и благовоний, сочетание праздника жизни с печалью смерти. Кроме того, я покажу здесь ашрамы отшельников, отказавшихся от мирской жизни во имя духовного пути.

Самая большая непальская ступа

Вы посетите главное место паломничества буддистов — ступу Боуданатх — подержите в руках поющие чаши, рассмотрите окружающие ступу дома тибетской общины и древние монастыри. Кроме того, узнаете о тханкописи — искусстве рисования священных картин буддизма.

Катманду как на ладони

Вы подниметесь на холм, откуда началась история Катманду, рассмотрите священную ступу Сваямбунатх и насладитесь потрясающим видом на окружающую долину. Я расскажу, где именно в этих местах уже несколько столетий обитает йогин, как найти ворота в Шамбалу, почему матерей и детей защищает демонесса Харити и как добавить в карму благих заслуг.

Тайны Дворцовой площади

Настроение Дворцовой площади разительно отличается от шума рынка или блеска Тамеля. Это место истории, культуры и изобразительного искусства, где вы услышите о достоинстве и предательстве, победах и поражениях. Я покажу украшенный откровенными сценами храм Шивы, огромную скульптуру Черного Бхайрава и дворец, где живет богиня Кумари, — маленькая девочка, иногда выглядывающая с балкона.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются:*
    — входные билеты — 26$ на человека
    — Еда и напитки
  • В стоимость включены трансфер и чаевые водителю — так принято
  • Рекомендую взять бутылочку воды и удобно одеться
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Катманду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале более 10-ти лет. Организация туров — моя основная работа. А экскурсии — это хобби, которое вдохновляет. Самый любимый момент в каждом
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туре — когда хаотичный, бестолковый, пёстрый Непал вдруг становится понятным, удивительным и начинает вызывать восхищение у гостей страны. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
2
1
Альмира
Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду за этот короткий период пребывания в городе, поэтому решили воспользоваться помощью гида. Виктория встретила
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нас в аэропорту, сразу же вручила приятные подарки (коробочки с напоминанием о Непале), и мы отправились в путь. Обособленный мир с невероятной культурой и традициями. Виктория знает о нём всё. Ни один вопрос не остался без развёрнутого ответа. Она не просто знает, она любит это место, и с открытым сердцем поделилась интереснейшей исторической информацией и личным опытом жизни в этой чудесной стране. Благодарю Викторию, благодарю Катманду, вернусь обязательно 🙏🏻.

Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду
Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду
Мы прилетели рано утром и улетели вечером в тот же день. Хотелось прочувствовать максимально дух Катманду
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Н
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language. The excursion was truly memorable – not only did we see the main landmarks,
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but also many hidden historical spots that gave me a deeper sense of the city’s soul. One of the highlights was receiving a blessing in a small family-run temple, something very special and authentic.

My guide shared fascinating stories about local life and traditions, and she answered every question – even explaining details like the meaning of car plate colors. She also gave me great tips about food and where to find different things in the city.

Beyond her knowledge, what made the tour outstanding was her personality: she is very pleasant, passionate, and clearly loves what she does. Her enthusiasm was contagious and made the whole experience unforgettable.

I highly recommend this tour to anyone who wants to discover not just the famous temples, but also the hidden corners and true spirit of Kathmandu.

I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language.
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K
Хотел бы выразить огромную благодарность гиду Виктории она очень внимательный и ответственный человек много знает о культуре, обычаях, еде. Очень интересно рассказывала о династиях королей, внимательно относилась к детям, дала несколько рекомендаций на случай следующих путешествий. Однозначно рекомендовал бы Викторию всем путешественникам
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И
Огромная благодарность Виктории за увлекательную экскурсию по Катманду! Мы до сих пор под впечатлением от всего, что увидели и услышали.
Виктория — настоящий профессионал своего дела: индивидуальный подход к каждому участнику,
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отлично организованный маршрут, увлекательные истории и глубокие знания о местных религиях делают её экскурсию по-настоящему особенной. С первых минут её подача информации захватывает и не отпускает до самого конца.
Благодаря Виктории мы увидели не только главные достопримечательности Катманду, но и заглянули в укромные уголки города, где течёт настоящая жизнь местных жителей.
Искренне рекомендуем всем, кто планирует посетить Катманду, обязательно провести хотя бы один день с Викторией — это незабываемое знакомство с городом и страной!

Огромная благодарность Виктории за увлекательную экскурсию по Катманду! Мы до сих пор под впечатлением от всего, что увидели и услышали.
Огромная благодарность Виктории за увлекательную экскурсию по Катманду! Мы до сих пор под впечатлением от всего, что увидели и услышали.
Огромная благодарность Виктории за увлекательную экскурсию по Катманду! Мы до сих пор под впечатлением от всего, что увидели и услышали.
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Элина
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻

Эта девушка чудесный гид, который может интересно и понятно рассказать о местных религиях (индуизм, буддизм), архитектуре, памятниках и истории Непала. Нам очень понравилась экскурсия
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по Катманду!

🇳🇵 Мы посетили Пашупатинатх, услышали и погрузились в мир индуизма. Затем мы отправились к Ступе Боднатх, где посетили приятное, недорогое и вкусное кафе и узнали о смысле и истории Ступы Боднатх, зашли в буддийский храм Джамчен, где также послушали занимательные истории уже про буддизм!)
После обошли Ступу Боднатх (мы очень хотели обойти ее 3 раза, и Виктория поддержала нас в этой затее - что было очень приятно), посетили уголок с поющими чашами и танкой; а после из-за того, что по нашей просьбе экскурсия была начата позже, у нас было три локации на выбор, и мы отправились на еще одну Ступу - Свойамбу. Откуда увидели долину Катманду как на ладони.

❗️ Это была удивительная, интересная и вдохновляющая экскурсия на весь день. Локаций хватает с головой, информацию полученную от Виктории можно переваривать ни одну ночь, а воспоминания будут приносить радость еще очень долго.

‼️Если вы хотите быстро и качественно погрузиться в Непал, не перегрузив себе голову - однозначно рекомендуем экскурсии с Викторией!

* экскурсия проходит на комфортной машине с кондиционером, рекомендую брать с собой зонт и бутылку воды.
* так же хотелось бы дополнительно сказать спасибо Виктории за отзывчивость, так как нам нужно было поменять валюту, и мы смогли это сделать вместе (по более выгодному курсу)

Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻
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Николай
Мы посетили эту экскурсию с гидом Алисой в сопровождении с буддийским ламой Нимой. Эта пара прекрасно разбирается в материале и помогла нам совершить полное погружение в культуру Непала. Мы получили ответы на все вопросы и прикоснулись к буддизму.
Рекомендуем эту экскурсию.
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