1 отзыв оставили туристы

Катманду напоминает слоеный пирог, где культуры гармонично сосуществуют.Туристы смогут сравнить индуистские и буддийские районы, встретиться с монахами и садху, посетить дворцы короля и живой богини. Прогулка по туристическому району Тамель

и рынку Ассан позволит купить гималайскую соль и специи. Дворцовая площадь откроет тайны истории и искусства. Вид на долину с холма, где находится ступа Сваямбунатх, впечатлит. Посещение ступы Боуданатх и храма-крематория Пашупатинатх завершит экскурсию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-13 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм-крематорий Пашупатинатх

Вы увидите золотой храм Шивы на берегу священной реки Багмати и расположенные прямо у воды гаты — платформы, на которых сжигают умерших. Если мы придем на закате, то застанем «арати» — церемонию подношения пищи, огня и благовоний, сочетание праздника жизни с печалью смерти. Кроме того, я покажу здесь ашрамы отшельников, отказавшихся от мирской жизни во имя духовного пути.

Самая большая непальская ступа

Вы посетите главное место паломничества буддистов — ступу Боуданатх — подержите в руках поющие чаши, рассмотрите окружающие ступу дома тибетской общины и древние монастыри. Кроме того, узнаете о тханкописи — искусстве рисования священных картин буддизма.

Катманду как на ладони

Вы подниметесь на холм, откуда началась история Катманду, рассмотрите священную ступу Сваямбунатх и насладитесь потрясающим видом на окружающую долину. Я расскажу, где именно в этих местах уже несколько столетий обитает йогин, как найти ворота в Шамбалу, почему матерей и детей защищает демонесса Харити и как добавить в карму благих заслуг.

Тайны Дворцовой площади

Настроение Дворцовой площади разительно отличается от шума рынка или блеска Тамеля. Это место истории, культуры и изобразительного искусства, где вы услышите о достоинстве и предательстве, победах и поражениях. Я покажу украшенный откровенными сценами храм Шивы, огромную скульптуру Черного Бхайрава и дворец, где живет богиня Кумари, — маленькая девочка, иногда выглядывающая с балкона.

Организационные детали