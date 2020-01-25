1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Влюбиться в Катманду за один день!

Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в холле вашего отеля
  • Заказать экскурсию

$130 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Виктория
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Виктория – представитель в Катманду
Катманду похож на слоеный пирог, в котором разные культуры, не перемешиваясь, органично сочетаются друг с другом.

Вы сравните районы индуистов и буддистов, познакомитесь с монахами и садху, заглянете во дворцы короля и живой богини.

А еще узнаете о жизни современных непальцев и поймете, чем Катманду отличается от других городов мира.
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!

Что вас ожидает

Тамель и старинный рынок
Наша прогулка начнется в туристическом районе Тамель, знаменитом лавочками сувениров, тканей, чая, камней и одежды для треккинга. По внутренним колоритным улицам мы дойдем от него до настоящего азиатского рынка Ассан, где вы сможете купить немного гималайской соли и специй, заглянуть в лавку посуды или присмотреть нарядный сари.

Тайны Дворцовой площади
Настроение Дворцовой площади разительно отличается от шума рынка или блеска Тамеля. Это место истории, культуры и изобразительного искусства, где вы услышите о достоинстве и предательстве, победах и поражениях. Я покажу украшенный откровенными сценами храм Шивы, огромную скульптуру Черного Бхайрава и дворец, где живет богиня Кумари, — маленькая девочка, иногда выглядывающая с балкона.

Катманду как на ладони
Вы подниметесь на холм, откуда началась история Катманду, рассмотрите священную ступу Сваямбунатх и насладитесь потрясающим видом на окружающую долину. Я расскажу, где именно в этих местах уже несколько столетий обитает йогин, как найти ворота в Шамбалу, почему матерей и детей защищает демонесса Харити и как добавить в карму благих заслуг.

Самая большая непальская ступа
Вы посетите главное место паломничества буддистов — ступу Боуданатх — подержите в руках поющие чаши, рассмотрите окружающие ступу дома тибетской общины и древние монастыри. Кроме того, узнаете о тханкописи — искусстве рисования священных картин буддизма.

Храм-крематорий Пашупатинатх
Вы увидите золотой храм Шивы на берегу священной реки Багмати и расположенные прямо у воды гаты — платформы, на которых сжигают умерших. Если мы придем на закате, то застанем «арати» — церемонию подношения пищи, огня и благовоний, сочетание праздника жизни с печалью смерти. Кроме того, я покажу здесь ашрамы отшельников, отказавшихся от мирской жизни во имя духовного пути.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты — 26$ на человека.
  • Экскурсия пешая, перемещение между отдаленными точками на такси — 15$ за машину.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Рекомендую взять бутылочку воды и удобно одеться.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!
Влюбиться в Катманду за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я живу и работаю в Непале с 2013 года и влюблена в него до мурашек. Я являюсь единственным русскоговорящим экспатом в Непале с разрешением на работу в туристической сфере. Это был длинный путь, но я рада, что правительство Непала подтвердило важность моего вклада в развитие туристической сферы. Я организатор отдыха, проводник по экзотической культуре и консультант по приключениям. Моя работа в компании гидов-единомышленников — дарить путешественникам незабываемые моменты, удивлять малоизвестными местами и фактами, раскрывать секреты языка жестов и мимики разных народностей, увлекать историями и рассказами о местной культуре и традициях. До встречи в Катманду!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

25 января 2020
Вот и прошло уже две недели, как я дома, но регулярно в мыслях я возвращаюсь в этот удивительный уголок нашей земли, который мне показался мало похожим на многочисленные места, которые я посетила ранее Вернусь ли еще раз? Да, однозначно! Это просто непередаваемая никакими фото и видео съемками, никакими красочными рассказами – атмосфера душевности и тепла, царящая в воздухе В Непале я познакомилась с Викторией, экскурсию заказала еще до отъезда Как же я была рада этому знакомству! Виктория стала настоящим и бесценным подарком судьбы для меня Впечатления, которые у Вас останутся о стране, очень как сильно зависят от того, кто вас сопровождает в вашем приключении Виктория настоящий профессионал своего дела, она уже достаточное время прожила в Непале и совершенно искренне полюбила эту страну, которая стала теперь для нее домом Благодаря Виктории, я узнала очень много познавательной и интересной информации об истории этой чудесной страны, об особенностях культуры, быта Виктория была готова с искренней радостью отвечать на мой нескончаемый поток вопросов обо всех деталях, которые встречались на нашем пути и просто о жизни обычных людей в этой стране – о религии, об образовании, о медицине, о браке, о бытовых нюансах Очень рекомендую Викторию, как человека, относящегося столь ответственно и с душой к своей работе!

Виктория проводит ещё 2 экскурсии

На вертолете к Эвересту!На вертолете к Эвересту!На вертолете к Эвересту!
$1500 за человека
8 часов
Увидеть вблизи самую высокую гору мира, потрясающие долины Гималаев и пережить непередаваемые эмоции
Обычные треккеры добираются до базового лагеря Эвереста за 10 дней. Вертолет же домчит вас к легенде всего за несколько часов. Без риска горной болезни, мучительных подъемов и аскетизма местных хижин вы посмотрите на Гималаи с высоты птичьего полета, откроете фантастические пейзажи непальских ландшафтов и совершите приключение, которое останется с вами на всю жизнь.
Этнографическое путешествие по холмам КатмандуЭтнографическое путешествие по холмам КатмандуЭтнографическое путешествие по холмам Катманду
$250 за экскурсию
12 часов
Познакомиться с традициями двух непальских народностей и открыть фантастические природные пейзажи
В поездке по окрестностям Катманду вы подниметесь на самую высокую точку долины — Пулчоки и взглянете на снежные Гималаи с прекрасных ракурсов. Прогуляетесь по сказочному рододендроновому лесу и террасным полям. Побываете в гостях у семьи тамангов и познакомитесь с их бытом. А также посетите городок неваров, древний храм и этнографический музей Панаути.

Обзорные экскурсии в Катманду

Мистический КатмандуМистический КатмандуМистический Катманду
$125 за экскурсию
5 часов
15 отзывов
Прогулка по городу с буддологом
Непал — одна из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии. Обычно экскурсии в Катманду проходят по стандартной схеме популярных достопримечательностей, мы же посвятим день разговору о тибетском буддизме и влиянии его на современное общество и личность. Мы пройдёмся по всем самым любимым местам этого древнейшего города, местам «силы», начиная от легендарного монастыря Копан и заканчивая ночным крематорием — Пашупатинатх. А вечером вы посетите вечернюю пуджу (службу) на берегах священной реки, которая, несомненно, станет достойным завершением насыщенного дня.
Катманду — первое знакомствоКатманду — первое знакомствоКатманду — первое знакомство
$130 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Вы увидите Катманду таким, какой он есть: азиатским, шумным, духовным, историческим и контрастным. Посетите все основные достопримечательности непальской столицы: площадь Дурбар, храм-крематорий Пашупатинатх, хиппи-район Тамил и старинные буддистские ступы. Я расскажу об истории города и страны, верованиях, традициях и религиях Непала.

Выбирайте и другие экскурсии в Катманду

Необычные маршрутыПешкомИстория и архитектураВсеЗа городомНа автомобилеКрыши и панорамыИндивидуальныеОбзорные
$130 за экскурсию
Заказать экскурсию