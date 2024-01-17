Кто такие наги, почему Катманду — их долина и как это отражается на жизни непальцев? Вы узнаете ответ на этот и другие вопросы на нашей встрече. Посмотрите на Непал с исторической, культурной и духовной сторон. Побываете в нескольких храмах, сделаете практику для привлечения удачи, увидите живую богиню и пройдётесь по красочному базару с загадочными артефактами.

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Описание

Что вас ожидает

Сваямба — храм обезьян

Вы подниметесь по 365 ступенькам к древней ступе Сваямбу — ступе долголетия. Я расскажу о долине Катманду и непальском мироздании. Вы сделаете подношения и практики для долгой жизни и удачи, а ещё посмотрите на живущих здесь обезьян.

Дурбар и живая богиня

На королевской площади Дурбар вы осмотрите самый древний храм — Кастамандап — и другие старинные постройки. Зайдёте во дворец Кумари, чтобы увидеть живую богиню.

Колоритный базар Асам

На шумном рынке Асам спрятались самые значимые храмы долины мифических нагов. Вы откроете для себя артефакты из царства загадочных существ.

Боуда — начало тантрического буддизма

Я объясню, почему без ступы Боуда до нас не дошёл бы тантрический буддизм. Считается, что ступа исполняет желания — не забудьте их загадать.

Пашупатинатх — ламы и обряд арти

Это большой храмовый комплекс и объект мирового культурного наследия. На берегу реки жители проводят ритуалы прощания с умершими, а тибетские ламы делают практику даяния своего тела на благо всего живого. Также вы станете свидетелями религиозного подношения огня — арти.

Организационные детали

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В некоторых храмах запрещено фотографировать внутри. Перед фотографированием, пожалуйста, уточните у меня, можно ли это сделать.

По запросу можно посетить тибетского доктора и лам. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы