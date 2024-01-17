Увидеть главные святыни, загадать желание у волшебной ступы и узнать больше о буддизме
Побываете в нескольких храмах, сделаете практику для привлечения удачи, увидите живую богиню и пройдётесь по красочному базару с загадочными артефактами.
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Сваямба — храм обезьян
Вы подниметесь по 365 ступенькам к древней ступе Сваямбу — ступе долголетия. Я расскажу о долине Катманду и непальском мироздании. Вы сделаете подношения и практики для долгой жизни и удачи, а ещё посмотрите на живущих здесь обезьян.
Дурбар и живая богиня
На королевской площади Дурбар вы осмотрите самый древний храм — Кастамандап — и другие старинные постройки. Зайдёте во дворец Кумари, чтобы увидеть живую богиню.
Колоритный базар Асам
На шумном рынке Асам спрятались самые значимые храмы долины мифических нагов. Вы откроете для себя артефакты из царства загадочных существ.
Боуда — начало тантрического буддизма
Я объясню, почему без ступы Боуда до нас не дошёл бы тантрический буддизм. Считается, что ступа исполняет желания — не забудьте их загадать.
Пашупатинатх — ламы и обряд арти
Это большой храмовый комплекс и объект мирового культурного наследия. На берегу реки жители проводят ритуалы прощания с умершими, а тибетские ламы делают практику даяния своего тела на благо всего живого. Также вы станете свидетелями религиозного подношения огня — арти.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mahindra Scorpio
- В некоторых храмах запрещено фотографировать внутри. Перед фотографированием, пожалуйста, уточните у меня, можно ли это сделать.
- По запросу можно посетить тибетского доктора и лам. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Входные билеты: Сваямбу — $1,5/чел., Боуда — $3/чел., Дурбар —$8/чел., Пашупати — $8/чел.
- Обед — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.