Пешие экскурсии-прогулки в Катманду с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Катманду на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Катманду за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Мистический Катманду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Мистический Катманду
Прогулка по городу с буддологом
24 июня в 12:30
25 июня в 12:30
$250 за всё до 6 чел.
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
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    нашим просьбам, внесли изменения в программу и помогла организовать перелет к Аннапурне 3. У Виктории прекрасные познания о стране, ее жителях и религии

  • В
    Виктор
    10 мая 2024
    Мистический Катманду
    24 апреля 2024 года Лариса провела для нас экскурсию "Мистический Катманду". Эускурсия нам понравилась и соответствовала нашим ожиданиям. Лариса организовала
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    доставку нашей группы из гостиницы к месту начала экскурсии - монастырю Копан. В ходе экскурсии мы познакомились с основными буддистскими и индуистскими святынями Катманду. Экскурсия пешеходная, но не трудная, так как всё время мы спускаемся вниз. Лариса хороший рассказчик, погружена в тему как буддизма, так и индуизма. Большое ей спасибо.

  • И
    Иван
    10 мая 2024
    Влюбиться в Катманду за один день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
  • В
    Василий
    16 декабря 2022
    Мистический Катманду
    В Непал мы приехали впервые и, готовясь заранее, через Трипстер мы забронировали экскурсию по Катманду с буддологом. Нам просто повезло,
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    так как Лариса достаточно занятой человек и на экскурсию действительно надо попасть. Благодаря ей мы смогли оказаться в таких интересных местах, как женский монастырь, посмотреть и восхититься внутренним пространством монастыря, потрясающее буйство красок.. Лариса нам, западным людям, очень интересно и доходчиво рассказала и показала на росписях стен, смысл и путь человека в медитации. Провела по Тибетскому району(он надо отдать должное, отличается от индийских), завела в маленькую, уютную кафешечку с самыми вкусными в Катманду момошками с сыром. Вобщем сами мы бы никогда не попали б и не узнали столько интересного, сколько получили от нашего Гида. Ну и, конечно, гвоздь программы - это Пашупатинах. Если бы не комментарии Лары и её объяснения всех ритуальных действий в этом сакральном месте, то для нас бы не сложилось такой полной картины культуры Непала. Спасибо огромное! Вы, Лариса, как маленький мостик между двумя такими разными мирами! Спасибо!

  • Е
    Елена
    12 декабря 2022
    Мистический Катманду
    Были с мужем в Непале с 6 по 10 декабря и просто счастливы, что попали на экскурсию к Ларисе. Это
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    человек - бездонный океан! Для меня Катманду теперь неразрывно связан с Ларисой. Экскурсия прошла настолько интересно, что невозможно передать. Время пролетело незаметно. . И вся информация и ее подача, и посещаемые места, и в целом время вместе - просто незабываемо. Уже ради этой встречи стоило приехать в Катманду. Лариса, огромное спасибо, что была рядом, за наше общение и знакомство! Это просто незабываемое время с кучей впечатлений. Обязательно вернемся еще, на другие экскурсии)

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Пешеходные»

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  1. Влюбиться в Катманду за один день
  2. Мистический Катманду
  3. Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
Сейчас в Катманду в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 321. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Катманду (Непал 🇳🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 38 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Непала. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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