1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мистический Катманду
Прогулка по городу с буддологом
24 июня в 12:30
25 июня в 12:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Катманду - в древние города Киртипур и Лалитпур
Столица неварской культуры, один из самых красивых городов Непала и священная ступа за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2024Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
- ННаталья13 мая 2024С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
- ВВиктор10 мая 202424 апреля 2024 года Лариса провела для нас экскурсию "Мистический Катманду". Эускурсия нам понравилась и соответствовала нашим ожиданиям. Лариса организовала
- ИИван10 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
- ВВасилий16 декабря 2022В Непал мы приехали впервые и, готовясь заранее, через Трипстер мы забронировали экскурсию по Катманду с буддологом. Нам просто повезло,
- ЕЕлена12 декабря 2022Были с мужем в Непале с 6 по 10 декабря и просто счастливы, что попали на экскурсию к Ларисе. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Катманду в июне 2024
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