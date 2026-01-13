буддизм), архитектуре, памятниках и истории Непала. Нам очень понравилась экскурсия по Катманду!



🇳🇵 Мы посетили Пашупатинатх, услышали и погрузились в мир индуизма. Затем мы отправились к Ступе Боднатх, где посетили приятное, недорогое и вкусное кафе и узнали о смысле и истории Ступы Боднатх, зашли в буддийский храм Джамчен, где также послушали занимательные истории уже про буддизм!)

После обошли Ступу Боднатх (мы очень хотели обойти ее 3 раза, и Виктория поддержала нас в этой затее - что было очень приятно), посетили уголок с поющими чашами и танкой; а после из-за того, что по нашей просьбе экскурсия была начата позже, у нас было три локации на выбор, и мы отправились на еще одну Ступу - Свойамбу. Откуда увидели долину Катманду как на ладони.



❗️ Это была удивительная, интересная и вдохновляющая экскурсия на весь день. Локаций хватает с головой, информацию полученную от Виктории можно переваривать ни одну ночь, а воспоминания будут приносить радость еще очень долго.



‼️Если вы хотите быстро и качественно погрузиться в Непал, не перегрузив себе голову - однозначно рекомендуем экскурсии с Викторией!



* экскурсия проходит на комфортной машине с кондиционером, рекомендую брать с собой зонт и бутылку воды.

* так же хотелось бы дополнительно сказать спасибо Виктории за отзывчивость, так как нам нужно было поменять валюту, и мы смогли это сделать вместе (по более выгодному курсу)