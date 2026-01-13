Мои заказы

Сваямбунатх – экскурсии в Катманду

Найдено 4 экскурсии в категории «Сваямбунатх» в Катманду на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Храмы Катманду: всё самое важное
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Храмы Катманду: всё самое важное
Кто такие наги и почему Катманду - их долина? Узнайте ответы на эти вопросы, посетив древние храмы, живую богиню и колоритный базар
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$405 за всё до 5 чел.
Катманду - первое знакомство
Пешая
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Катманду - первое знакомство
Исследуйте величественные ступы, дворцовые площади и храмы Катманду. Погрузитесь в атмосферу древнего города и узнайте его тайны
Начало: Лобби гостиницы
8 апр в 10:30
9 апр в 10:30
$390 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Катманду за один день
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Влюбиться в Катманду за один день
Катманду как слоеный пирог: разные культуры органично сочетаются. Исследуйте районы, познакомьтесь с монахами и загляните во дворцы
Начало: В холле вашего отеля
8 апр в 10:00
9 апр в 10:00
$600 за всё до 13 чел.
Главные святыни Катманду
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Главные святыни Катманду
Посетить самые почитаемые ступы Непала и крематорий под открытым небом Пашупатинатх
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
$220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    13 января 2026
    Главные святыни Катманду
    Большое спасибо Надежде и гиду Прамешу за невероятно интересную экскурсию и пунктуальность во всем исполнении! Для меня это было первое
    читать дальше

    знакомство с Катманду и с Непалом в целом, и на этой обзорной экскурсии я влюбилась в культуру страны, появился интерес исследовать все-все достопримечательности. Расписание достаточно гибкое, можно прерваться на обед и в целом, никто никуда не подгоняет. Однозначно рекомендую эту экскурсию в качестве первого ознакомления с городом и культурой!

  • Н
    Николай
    8 января 2026
    Влюбиться в Катманду за один день
    Мы посетили эту экскурсию с гидом Алисой в сопровождении с буддийским ламой Нимой. Эта пара прекрасно разбирается в материале и помогла нам совершить полное погружение в культуру Непала. Мы получили ответы на все вопросы и прикоснулись к буддизму.
    Рекомендуем эту экскурсию.
  • И
    Ирина
    13 декабря 2025
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Экскурсия по храмам Катманду оставила незабываемое впечатление. Такое органичное сосуществование буддизма и индуизма, такие яркие проявления веры, такое буйство красок.
    читать дальше

    Столетия летят, сменяются поколения, а храмы стоят, службы идут, обряды проводятся. И можно к этому дыханию истории прикоснуться, попросить у грозного Кала Бхайравы отваги и мудрости справится со своим невежеством, а потом с благодарностью получить от старенького буддийского монаха в подарок белый шарф как знак благословения и защиты. И тибетский доктор, и сурьма, и отличный чайный магазин, и традиционный непальский обед… Чего только не было во время этой экскурсии. Спасибо Дине за такой интересный, насыщенный впечатлениями день.

  • М
    Михаил
    9 ноября 2025
    Влюбиться в Катманду за один день
    Отличная экскурсия! Прсмотрели все основные локации города и узнали много интересного
  • Н
    Наталья
    4 октября 2025
    Влюбиться в Катманду за один день
    I had an amazing tour in Kathmandu with a wonderful guide who spoke my native language. The excursion was truly
    читать дальше

    memorable – not only did we see the main landmarks, but also many hidden historical spots that gave me a deeper sense of the city’s soul. One of the highlights was receiving a blessing in a small family-run temple, something very special and authentic.

    My guide shared fascinating stories about local life and traditions, and she answered every question – even explaining details like the meaning of car plate colors. She also gave me great tips about food and where to find different things in the city.

    Beyond her knowledge, what made the tour outstanding was her personality: she is very pleasant, passionate, and clearly loves what she does. Her enthusiasm was contagious and made the whole experience unforgettable.

    I highly recommend this tour to anyone who wants to discover not just the famous temples, but also the hidden corners and true spirit of Kathmandu.

  • И
    Ильдар
    7 сентября 2025
    Влюбиться в Катманду за один день
    Огромная благодарность Виктории за увлекательную экскурсию по Катманду! Мы до сих пор под впечатлением от всего, что увидели и услышали.
    Виктория
    читать дальше

    — настоящий профессионал своего дела: индивидуальный подход к каждому участнику, отлично организованный маршрут, увлекательные истории и глубокие знания о местных религиях делают её экскурсию по-настоящему особенной. С первых минут её подача информации захватывает и не отпускает до самого конца.
    Благодаря Виктории мы увидели не только главные достопримечательности Катманду, но и заглянули в укромные уголки города, где течёт настоящая жизнь местных жителей.
    Искренне рекомендуем всем, кто планирует посетить Катманду, обязательно провести хотя бы один день с Викторией — это незабываемое знакомство с городом и страной!

  • Н
    Наталия
    2 августа 2025
    Храмы Катманду: всё самое важное
    Это было исключительно увлекательное, восхитительное путешествие! Прекраснейший гид Дина настолько мудро, настольно глубоко раскрыла все темы, заложенные в экскурсию, что я насладилась ее присутствием в полном масштабе! Совершенно индивидуальный подход к клиенту!
  • В
    Василий
    5 июля 2025
    Влюбиться в Катманду за один день
    Отличная экскурсия. Виктория максимально глубоко понимает Непал и его культуру.
    Однозначно рекомендую всем!
  • Э
    Элина
    3 мая 2025
    Влюбиться в Катманду за один день
    Хотели бы выразить огромную благодарность Виктории! 🙌🏻

    Эта девушка чудесный гид, который может интересно и понятно рассказать о местных религиях (индуизм,
    читать дальше

    буддизм), архитектуре, памятниках и истории Непала. Нам очень понравилась экскурсия по Катманду!

    🇳🇵 Мы посетили Пашупатинатх, услышали и погрузились в мир индуизма. Затем мы отправились к Ступе Боднатх, где посетили приятное, недорогое и вкусное кафе и узнали о смысле и истории Ступы Боднатх, зашли в буддийский храм Джамчен, где также послушали занимательные истории уже про буддизм!)
    После обошли Ступу Боднатх (мы очень хотели обойти ее 3 раза, и Виктория поддержала нас в этой затее - что было очень приятно), посетили уголок с поющими чашами и танкой; а после из-за того, что по нашей просьбе экскурсия была начата позже, у нас было три локации на выбор, и мы отправились на еще одну Ступу - Свойамбу. Откуда увидели долину Катманду как на ладони.

    ❗️ Это была удивительная, интересная и вдохновляющая экскурсия на весь день. Локаций хватает с головой, информацию полученную от Виктории можно переваривать ни одну ночь, а воспоминания будут приносить радость еще очень долго.

    ‼️Если вы хотите быстро и качественно погрузиться в Непал, не перегрузив себе голову - однозначно рекомендуем экскурсии с Викторией!

    * экскурсия проходит на комфортной машине с кондиционером, рекомендую брать с собой зонт и бутылку воды.
    * так же хотелось бы дополнительно сказать спасибо Виктории за отзывчивость, так как нам нужно было поменять валюту, и мы смогли это сделать вместе (по более выгодному курсу)

  • E
    Ella
    22 апреля 2025
    Влюбиться в Катманду за один день
    Спасибо большое Виктории!
    Все прошло замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Сваямбунатх»

Какие места ещё посмотреть в Катманду
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Площадь Дурбар;
  3. Пашупатинатх;
  4. Боднатх;
  5. Сваямбунатх.
Сколько стоит экскурсия по Катманду в апреле 2026
Сейчас в Катманду в категории "Сваямбунатх" можно забронировать 4 экскурсии от 220 до 600. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
