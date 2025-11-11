Для тех, кто хочет увидеть настоящую жизнь Катманду, эта экскурсия - находка.



Прогулка по малоизвестным тропам, знакомство с историей и культурой, а также посещение легендарных мест, таких как Фрик-стрит и Королевская площадь Патан. Попробуйте традиционные блюда, насладитесь ароматным кофе и окунитесь в атмосферу древнего города. В сопровождении опытного гида, вы узнаете много нового о Катманду и его жителях

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Катманду - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с минимальной вероятностью дождей и умеренной температурой, что идеально подходит для прогулок по городу и изучения его достопримечательностей. В апреле, мае и октябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного жарче или более загружено туристами. В остальные месяцы, особенно летом, возможны дожди, но даже в это время можно насладиться культурными мероприятиями и внутренними экскурсиями.

