Нетуристический Катманду

Уникальная возможность увидеть Катманду с другой стороны: отведать местные блюда, посетить скрытые уголки и погрузиться в атмосферу города
Для тех, кто хочет увидеть настоящую жизнь Катманду, эта экскурсия - находка.

Прогулка по малоизвестным тропам, знакомство с историей и культурой, а также посещение легендарных мест, таких как Фрик-стрит и Королевская площадь Патан. Попробуйте традиционные блюда, насладитесь ароматным кофе и окунитесь в атмосферу древнего города. В сопровождении опытного гида, вы узнаете много нового о Катманду и его жителях

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные маршруты
  • 🍲 Традиционные блюда
  • 🏛 Исторические места
  • ☕ Ароматный кофе
  • 🕌 Древние храмы
  • 📜 Богатая история

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Катманду - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с минимальной вероятностью дождей и умеренной температурой, что идеально подходит для прогулок по городу и изучения его достопримечательностей. В апреле, мае и октябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного жарче или более загружено туристами. В остальные месяцы, особенно летом, возможны дожди, но даже в это время можно насладиться культурными мероприятиями и внутренними экскурсиями.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Нетуристический Катманду© Лариса
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Фрик-стрит
  • Королевская площадь Патан
  • Золотой храм Тысячи Будд
  • Храм Лежащего Бхайравы

Описание экскурсии

Вкусы Катманду

  • Мы заглянем в первую закусочную города, чтобы попробовать традиционную непальскую самосу.
  • Насладимся освежающим ласси в легендарной лавочке, где уже многие десятилетия готовят только этот напиток.
  • Отправимся в кафе на знаменитой Фрик-стрит, чтобы выпить чашку ароматного кофе с местным пирогом.

Нетуристические кварталы

  • Поплутаем в лабиринте извилистых улочек, среди домов и храмов в традиционном неварском стиле.
  • Увидим древнейший храм Лежащего Бхайравы, расположенный на берегу реки Багмати.
  • Исследуем район Тапатали, известный уличными храмами и богатой историей.
  • Отдохнём за чашкой молочного чая в компании настоящих садху в одном из старинных сикхских храмов. Обсудим духовные традиции региона.

Старый город

  • Посетим Королевскую площадь Патан — одну из трёх главных площадей долины Катманду. Поговорим о культуре народа невари.
  • Заглянем в величественный Золотой храм Тысячи Будд.
  • Посетим дворцовые палаты и даже проберёмся к бассейну королевской семьи.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер по городу, сопровождение русскоговорящего гида.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — около $16 с человека.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из вашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Район Thamel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Катманду
Провели экскурсии для 172 туристов
Журналист и буддолог по образованию, с 2015 года постоянно живу в Непале и показываю моим гостям эту удивительную гималайскую страну. Я работаю в партнёрстве с лучшими русскоговорящими гидами, которые покажут вам Непал так же, как я. Экскурсию для вас проведу я сама или кто-то из моей команды.
Задать вопрос

