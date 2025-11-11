Экскурсия по главным святыням Катманду предлагает уникальную возможность погрузиться в духовную атмосферу Непала.



Путешественники посетят священную ступу Сваямбунатх на Горе обезьян, известный храмовый комплекс Пашупатинатх и ступу Боднатх с глазами Будды. Завершится день ужином в ресторане с традиционными танцами. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и знакомство с культурой и традициями Непала. Не упустите шанс увидеть легендарные святыни и насладиться местной кухней

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения святынь Катманду - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В марте, апреле и октябре также приятно путешествовать, но может быть немного больше людей. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать сезон дождей и более прохладные зимние месяцы, которые могут повлиять на комфорт.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.