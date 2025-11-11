Экскурсия по главным святыням Катманду предлагает уникальную возможность погрузиться в духовную атмосферу Непала.
Путешественники посетят священную ступу Сваямбунатх на Горе обезьян, известный храмовый комплекс Пашупатинатх и ступу Боднатх с глазами Будды. Завершится день ужином в ресторане с традиционными танцами. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и знакомство с культурой и традициями Непала. Не упустите шанс увидеть легендарные святыни и насладиться местной кухней
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение священных ступ
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🎟️ Включены входные билеты
- 🍽️ Ужин с традиционными танцами
- 🌏 Погружение в культуру Непала
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения святынь Катманду - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В марте, апреле и октябре также приятно путешествовать, но может быть немного больше людей. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать сезон дождей и более прохладные зимние месяцы, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Сваямбунатх
- Пашупатинатх
- Боднатх
Описание экскурсии
- Гора обезьян и Сваямбунатх — одна из наиболее почитаемых ступ Непала. В этом месте когда-то родилась столица крыши мира.
- Храмовый комплекс-крематорий Пашупатинатх — непальский аналог Варанаси. Каждый индуист почитает за счастье совершить сюда паломничество.
- Ступа Боднатх со всевидящими глазами Будды — духовный центр тибетского буддизма в Непале. Через Боднатх лежал путь из Тибета в Индию, и здесь до сих пор останавливаются многие паломники.
- Ужин с традиционными непальскими танцами в местном ресторане.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Skoda, Kia или минибасе, входные билеты, танцевальная программа.
- Дополнительно оплачивается питание в ресторане — от $15 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$240
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Катманду
Я работаю в сфере туризма и гостеприимства с 2007 года. Путешествия — моя страсть. Знаю, как организовать путешествие наилучшим образом, а моя команда профессионалов и экспертов в области туризма помогает
Входит в следующие категории Катманду
