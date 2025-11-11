Мои заказы

Главные святыни Катманду

Катманду - город, где встречаются религии и культуры. Посетите священные ступы и насладитесь непальской кухней с танцами. Это путешествие запомнится надолго
Экскурсия по главным святыням Катманду предлагает уникальную возможность погрузиться в духовную атмосферу Непала.

Путешественники посетят священную ступу Сваямбунатх на Горе обезьян, известный храмовый комплекс Пашупатинатх и ступу Боднатх с глазами Будды. Завершится день ужином в ресторане с традиционными танцами. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и знакомство с культурой и традициями Непала. Не упустите шанс увидеть легендарные святыни и насладиться местной кухней

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение священных ступ
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🎟️ Включены входные билеты
  • 🍽️ Ужин с традиционными танцами
  • 🌏 Погружение в культуру Непала

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения святынь Катманду - сентябрь и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристический поток умеренный. В марте, апреле и октябре также приятно путешествовать, но может быть немного больше людей. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать сезон дождей и более прохладные зимние месяцы, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Главные святыни Катманду
Главные святыни Катманду© Надежда
Главные святыни Катманду© Надежда
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Сваямбунатх
  • Пашупатинатх
  • Боднатх

Описание экскурсии

  • Гора обезьян и Сваямбунатх — одна из наиболее почитаемых ступ Непала. В этом месте когда-то родилась столица крыши мира.
  • Храмовый комплекс-крематорий Пашупатинатх — непальский аналог Варанаси. Каждый индуист почитает за счастье совершить сюда паломничество.
  • Ступа Боднатх со всевидящими глазами Будды — духовный центр тибетского буддизма в Непале. Через Боднатх лежал путь из Тибета в Индию, и здесь до сих пор останавливаются многие паломники.
  • Ужин с традиционными непальскими танцами в местном ресторане.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Skoda, Kia или минибасе, входные билеты, танцевальная программа.
  • Дополнительно оплачивается питание в ресторане — от $15 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$240
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Катманду
Я работаю в сфере туризма и гостеприимства с 2007 года. Путешествия — моя страсть. Знаю, как организовать путешествие наилучшим образом, а моя команда профессионалов и экспертов в области туризма помогает
читать дальше

в этом. Мы специализируемся на турах по Непалу, Бутану, Тибету и Индии. Главная ценность наших туров — маленькие группы. Это позволяет обеспечивать индивидуальный подход к каждому гостю. Отлично знаем религию, философию и можем показать жизнь обычных людей Гималаев. Поэтому, если хотите погрузиться в богатейшую историю и культуру этих волшебных стран, то вам к нам!

Входит в следующие категории Катманду

