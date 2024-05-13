1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Катманду за один день
Увидеть, услышать и почувствовать удивительную непальскую столицу на обзорной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Катманду - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: Лобби гостиницы
24 июня в 10:30
25 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Храмы Катманду: всё самое важное
Увидеть главные святыни, загадать желание у волшебной ступы и узнать больше о буддизме
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2024Прекрасная экскурсия для первого знакомства со страной. Виктория очень глубоко погружает в культуру и историю Непальцев. Маршрут интересный, понятный, без лишних проволочек. Рекомендую!
- ННаталья13 мая 2024С Викторией мы провели несколько дней в Непале. 1. Виктория очень интересный собеседник! Можно обсуждать любые темы 2. Виктория гибко подошла к
- ИИван10 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия, глубокое погружение в культуру долины Катманду, индуизм и буддизм. Может быть интересно даже искушенным в этих областях слушателям
- ГГеннадий3 апреля 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Мохсину, мы его звали Максимом. Прекрасный человек и гид, очень интересно рассказывал о Дели. Провел нам прекрасную
- ВВера24 февраля 2024Дина прекрасный экскурсовод и рассказчик! Человек, по-настоящему увлеченный своим делом. Составила и скорректировала маршрут, учитывая наши интересы. Честно говоря, мы увидели много неожиданного и интересного. Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
- ДДмитрий21 декабря 2022Для меня как человека, не успевшего подиянуть матчасть перед поездкой, прогулки по Катманду и окрестностям с Ларисой оказались отличной возможностью
- ЕЕлена4 ноября 2022Это однозначно больше чем экскурсия. Лариса очень интересный и глубокий человек. Не хотелось расставаться, хочется еще и еще гулять по Катманду с Ларисой и наслаждаться ее компанией!
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Популярные места»
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