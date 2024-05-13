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экскурсию по Дели. В последующие дни мы ездили самостоятельно, без Мохсида, но он всегда был на связи и помогал нам советами. Однозначно рекомендую! Спасибо, Мохсид, за Ваше внимательное отношение к нам и Ваши советы! С уважением, Иван