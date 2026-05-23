Описание тура
Индивидуальная экспедиция в Непал — это глубокий опыт на контрасте безупречного люкса и аскетичного диалога со стихией. Возможность синхронизировать внутренний хаос с абсолютным порядком гор.
Если вы хотите адаптировать программу под свои даты или количество участников— нажмите кнопку Связаться с организатором. Мы на связи, чтобы сделать ваше путешествие идеальным. До встречи в Непале!
Программа тура по дням
Катманду, день знакомства
Встречаемся в аэропорту Катманду, заселяемся в исторический отель-музей Yak & Yeti в центре города, проверим и докупим недостающее снаряжение. Ужин в интерьерах дворца X I X века.
Перелет в точку старта
Утренний перелет в Покхару на внутренних авиалиниях с панорамой на гималайский хребет. Пересаживаемся на джипы и выезжаем к точке старта трека. Заселение в горную лоджу на чайных плантациях.
Начало трека
Сбор и дегустация экологичного высокогорного чая, переход из субтропической зоны в зону умеренного леса с выходом к обзорным точкам на хребте. Панорамы: Аннапурна Южная, Хинчули.
Трекинг в нижний лагерь
По реликтовому лесному массиву; в просветах ветвей будет видна гора Мачапучаре (Fishtail), где по преданию обитает сам Шива.
Панорамы: долина реки Моди-Кхола, массивы Аннапурны.
Трекинг в верхний лагерь
В этот день мы оставим лесную зону внизу и выйдем на открытый гребень горы с карликовой растительностью.
Панорамы: Аннапурна Южная, Хинчули, Мачапучаре.
Кульминация трека
Ранний подъем и выход на рассвет к базовому лагерю. Сегодня мы подойдем максимально близко к подножию горы Мачапучаре (Fishtail).
Трекинг в Джину-Данда
Из высокогорья в зеленую долину. Через аутентичные деревни местных этнических сообществ, расположенных на каскадных террасных полях. Подвесные мосты над горной рекой.
Завершающий день трека
Утром отдых в горячих минеральных источниках среди тропиков. Возвращение на джипах в Покхару. Заселение в отель с панорамным инфинити-бассейном.
День в Покхаре
Свободное время для отдыха и доп. активностей на Ваш выбор.
Опционально: вертолетная прогулка, параглайдинг, полет на воздушном шаре и пр.
Возвращение в Катманду
Выселяемся из отеля, выезжаем в аэропорт для перелета в Катманду. Заселение в уже знакомый Yak & Yeti, завершающий ужин.
Вылет домой
Выселяемся из отеля, выезжаем в аэропорт. Вспоминаем как это было круто!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер в день прилета/вылета
- Трансфер по программе
- Проживание в городах отели 5 (Twin/Dbl)
- Завтраки в отелях
- Трекинг все включено
- Сопровождение непальского сертифицированного гида
- Сопровождение русскоговорящего тур-лидера
- Разрешения и карта Tims
- Услуги портера (один портер на два человека, можно отдать по 10кг)
- Групповая аптечка
- Пульсоксиметр (измерение уровня кислорода в крови)
- Тонометр (измерение артериального давления)
- Хранение вашего багажа в Покхаре (при необходимости)
- Вещмешок (положить личные вещи и отдать портеру)
Что не входит в цену
- Перелёт в/из Непала (Катманду)
- Виза - 30 $ (15 дней)
- Страховка
- Одноместное размещение (Singl)
- Повышение категории номера
- Обеды и ужины в городах
- Алкоголь, soft drinks
- Дополнительный багаж на внутренних перелетах
- Личная одежда и снаряжение
- Все расходы, связанные с досрочным завершением маршрута
- Все расходы не указанные в программе
- Полет на вертолете (опционально)
- Чаевые гидам и портерам (от 80-100$ с каждого участника за весь маршрут)
О чём нужно знать до поездки
Приветствую участников экспедиции! Благодарю за выбор данного трекинг-маршрута. Наша цель — безупречный баланс дикой природы и вашего комфорта. Чтобы путешествие прошло идеально, уделите внимание трем ключевым аспектам подготовки:
Экипировка: Основа безопасности — профессиональная трекинговая обувь с жесткой фиксацией голеностопа (строго разношенная заранее). Полный чек-лист по слоям одежды и снаряжению я направлю вам в личном сообщении.
Физический тонус: Маршрут не требует альпинистских навыков, но предполагает готовность к длительным пешим переходам. Рекомендуем добавить легкую кардио-нагрузку за две недели до старта.
Адаптация: В горах активное солнце — обязательно возьмите премиальные защитные средства (Spf 50) и личные специфические медикаменты. Полная групповая аптечка находится у гида
Обратная связь: После подтверждения бронирования, пожалуйста, направьте в личные сообщения:
1. Кратко: ваш опыт в трекинге.
2. Медицинские особенности или индивидуальные предпочтения в рационе (аллергии, ограничения), которые нам необходимо учесть.
Все детали по логистике и экипировке мы детально финализируем в чате. До встречи на маршруте.
Пожелания к путешественнику
Ваш загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент въезда в страну, и в нем должно быть минимум две чистые страницы.
Визы
Виза оформляется по прилету в аэропорт Катманду.
15 дней - 30 $
30 дней - 50$