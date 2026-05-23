Непал. Марди-Химал. Включены: дегустация чая, питание на треке, портеры, мастер-класс

Красивый, сбалансированный трек с дегустацией высокогорного чая и мастер-классом по приготовлению традиционных блюд
Описание тура

Индивидуальная экспедиция в Непал — это глубокий опыт на контрасте безупречного люкса и аскетичного диалога со стихией. Возможность синхронизировать внутренний хаос с абсолютным порядком гор.

Если вы хотите адаптировать программу под свои даты или количество участников— нажмите кнопку Связаться с организатором. Мы на связи, чтобы сделать ваше путешествие идеальным. До встречи в Непале!

Программа тура по дням

1 день

Катманду, день знакомства

Встречаемся в аэропорту Катманду, заселяемся в исторический отель-музей Yak & Yeti в центре города, проверим и докупим недостающее снаряжение. Ужин в интерьерах дворца X I X века.

2 день

Перелет в точку старта

Утренний перелет в Покхару на внутренних авиалиниях с панорамой на гималайский хребет. Пересаживаемся на джипы и выезжаем к точке старта трека. Заселение в горную лоджу на чайных плантациях.

3 день

Начало трека

Сбор и дегустация экологичного высокогорного чая, переход из субтропической зоны в зону умеренного леса с выходом к обзорным точкам на хребте. Панорамы: Аннапурна Южная, Хинчули.

4 день

Трекинг в нижний лагерь

По реликтовому лесному массиву; в просветах ветвей будет видна гора Мачапучаре (Fishtail), где по преданию обитает сам Шива.

Панорамы: долина реки Моди-Кхола, массивы Аннапурны.

5 день

Трекинг в верхний лагерь

В этот день мы оставим лесную зону внизу и выйдем на открытый гребень горы с карликовой растительностью.

Панорамы: Аннапурна Южная, Хинчули, Мачапучаре.

6 день

Кульминация трека

Ранний подъем и выход на рассвет к базовому лагерю. Сегодня мы подойдем максимально близко к подножию горы Мачапучаре (Fishtail).

7 день

Трекинг в Джину-Данда

Из высокогорья в зеленую долину. Через аутентичные деревни местных этнических сообществ, расположенных на каскадных террасных полях. Подвесные мосты над горной рекой.

8 день

Завершающий день трека

Утром отдых в горячих минеральных источниках среди тропиков. Возвращение на джипах в Покхару. Заселение в отель с панорамным инфинити-бассейном.

9 день

День в Покхаре

Свободное время для отдыха и доп. активностей на Ваш выбор.

Опционально: вертолетная прогулка, параглайдинг, полет на воздушном шаре и пр.

10 день

Возвращение в Катманду

Выселяемся из отеля, выезжаем в аэропорт для перелета в Катманду. Заселение в уже знакомый Yak & Yeti, завершающий ужин.

11 день

Вылет домой

Выселяемся из отеля, выезжаем в аэропорт. Вспоминаем как это было круто!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер в день прилета/вылета
  • Трансфер по программе
  • Проживание в городах отели 5 (Twin/Dbl)
  • Завтраки в отелях
  • Трекинг все включено
  • Сопровождение непальского сертифицированного гида
  • Сопровождение русскоговорящего тур-лидера
  • Разрешения и карта Tims
  • Услуги портера (один портер на два человека, можно отдать по 10кг)
  • Групповая аптечка
  • Пульсоксиметр (измерение уровня кислорода в крови)
  • Тонометр (измерение артериального давления)
  • Хранение вашего багажа в Покхаре (при необходимости)
  • Вещмешок (положить личные вещи и отдать портеру)
Что не входит в цену
  • Перелёт в/из Непала (Катманду)
  • Виза - 30 $ (15 дней)
  • Страховка
  • Одноместное размещение (Singl)
  • Повышение категории номера
  • Обеды и ужины в городах
  • Алкоголь, soft drinks
  • Дополнительный багаж на внутренних перелетах
  • Личная одежда и снаряжение
  • Все расходы, связанные с досрочным завершением маршрута
  • Все расходы не указанные в программе
  • Полет на вертолете (опционально)
  • Чаевые гидам и портерам (от 80-100$ с каждого участника за весь маршрут)
О чём нужно знать до поездки

Приветствую участников экспедиции! Благодарю за выбор данного трекинг-маршрута. Наша цель — безупречный баланс дикой природы и вашего комфорта. Чтобы путешествие прошло идеально, уделите внимание трем ключевым аспектам подготовки:

Экипировка: Основа безопасности — профессиональная трекинговая обувь с жесткой фиксацией голеностопа (строго разношенная заранее). Полный чек-лист по слоям одежды и снаряжению я направлю вам в личном сообщении.

Физический тонус: Маршрут не требует альпинистских навыков, но предполагает готовность к длительным пешим переходам. Рекомендуем добавить легкую кардио-нагрузку за две недели до старта.

Адаптация: В горах активное солнце — обязательно возьмите премиальные защитные средства (Spf 50) и личные специфические медикаменты. Полная групповая аптечка находится у гида

Обратная связь: После подтверждения бронирования, пожалуйста, направьте в личные сообщения:

1. Кратко: ваш опыт в трекинге.

2. Медицинские особенности или индивидуальные предпочтения в рационе (аллергии, ограничения), которые нам необходимо учесть.

Все детали по логистике и экипировке мы детально финализируем в чате. До встречи на маршруте.

Пожелания к путешественнику

Ваш загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент въезда в страну, и в нем должно быть минимум две чистые страницы.

Визы

Виза оформляется по прилету в аэропорт Катманду.

15 дней - 30 $

30 дней - 50$

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виктория
Виктория — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в мир путешествий со смыслом! Я — Виктория, основатель международного тревел-проекта и профессиональный организатор экспедиций. Мой личный опыт охватывает 36 стран: от роскошных побережий до потаенных уголков планеты, скрытых
от глаз обычных туристов. Для меня путешествия — это не просто смена локаций, а исследование культурного кода, традиций и аутентичной атмосферы каждого региона. За годы работы вокруг проекта сформировалась сильная команда экспертов, влюбленных в свое дело. Вместе мы разработали десятки маршрутов: покоряли вершины Гималаев, исследовали вулканы Индонезии и открывали уединенные острова Азии. Наша философия: Каждая программа — это тщательно спроектированный интеллектуальный маршрут для тех, кто ценит эстетику, безупречную логистику и свое время. Окружение: Путешествия в кругу равных. Мы собираем комьюнити близких по духу людей со схожими ценностями и общими интересами. Эксклюзивный опыт: Глубокое погружение в культуру через закрытые форматы. В программах — уникальные гастрономические дегустации, аутентичные мастер-классы и доступ к локациям, скрытым от массового потока. Инвестиция в личный капитал: Настоящее путешествие — это не просто смена локаций, а расширение личного кругозора, получение уникального опыта и перезагрузка, необходимая для масштабных целей. Мы создаем условия, где ваш отдых работает на ваше внутреннее наполнение. Будем рады видеть Вас в числе искушенных путешественников!

