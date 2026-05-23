Приветствую участников экспедиции! Благодарю за выбор данного трекинг-маршрута. Наша цель — безупречный баланс дикой природы и вашего комфорта. Чтобы путешествие прошло идеально, уделите внимание трем ключевым аспектам подготовки:

Экипировка: Основа безопасности — профессиональная трекинговая обувь с жесткой фиксацией голеностопа (строго разношенная заранее). Полный чек-лист по слоям одежды и снаряжению я направлю вам в личном сообщении.

Физический тонус: Маршрут не требует альпинистских навыков, но предполагает готовность к длительным пешим переходам. Рекомендуем добавить легкую кардио-нагрузку за две недели до старта.

Адаптация: В горах активное солнце — обязательно возьмите премиальные защитные средства (Spf 50) и личные специфические медикаменты. Полная групповая аптечка находится у гида

Обратная связь: После подтверждения бронирования, пожалуйста, направьте в личные сообщения:

1. Кратко: ваш опыт в трекинге.

2. Медицинские особенности или индивидуальные предпочтения в рационе (аллергии, ограничения), которые нам необходимо учесть.

Все детали по логистике и экипировке мы детально финализируем в чате. До встречи на маршруте.