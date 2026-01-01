Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
21 мар в 08:00
$2990 за человека
Гокьё трек + Мера Пик. Перелёты на самолёте и вертолёте включены
Увидим Эверест и три других восьмитысячника, а также озёра Гокьё. Проще, чем БЛЭ. Полёт на вертолёте и самолёте
1 ноя в 10:00
от 184 932 ₽ за человека
Непал: трек вокруг Аннапурны по часовой стрелке
Один из самых красивых маршрутов в Гималаях и полёт на самолёте
11 окт в 10:00
от 168 120 ₽ за человека
