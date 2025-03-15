Прокатимся на лодке по
мая
Описание тура
Организационные детали
Мы посетим как высокогорные регионы Тибета, так и регионы, расположенные на низкой высоте (Непал), поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Тибете ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Нагаркоте, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:
- В Непале удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлёпанцы для душа, купальник.
- В высокогорье: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобельё, треккинговые ботинки, трекинговая палка.
- Солнцезащитный крем (не менее SPF50), очки, обязательно не пропускающие ультрафиолет.
- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.
- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно).
Программа тура по дням
Прилёт в Катманду
Добро пожаловать в столицу Непала! После трансфера и размещения в отеле, расположенном в оживлённом районе Тамель, вы сможете немного отдохнуть. Вечером вас ждёт ужин традиционными блюдами непальской кухни.
Сваямбунатх, Боуднатх, Патан и комплекс Пашупатинатх
Мы начнём наше путешествие с посещения Сваямбунатха, известного как Обезьяний храм. Этот древний буддийский комплекс, расположенный на холме, украшен ступой, которая является одной из старейших в Непале. Поднявшись по 365 ступеням, мы полюбуемся видом на город и увидим множество обезьян, живущих в храмовой роще.
Затем мы отправимся к ступе Боуднатх — крупнейшей буддийской ступе Непала, символизирующей духовный путь. Прогулка вокруг ступы (кора) подарит возможность погрузиться в атмосферу тибетского буддизма, а, если повезёт, монахи благословят нас на успешное путешествие.
После этого нас ждёт Патан — город изобразительных искусств. Мы посетим площадь Дурбар, храм Кришны и ступы, построенные, как считается, императором Ашокой. Если нам улыбнётся удача, мы сможем встретить живую богиню Кумари.
Завершим день посещением комплекса Пашупатинатх, посвящённого богу Шиве. Это святое место индуистов находится на берегу реки Багмати, где проводятся погребальные обряды. Мы увидим 108 храмов Шивы и галереи лингамов, а также сможем понаблюдать за жизнью садху — странствующих йогов.
Святыни Непала и окрестностей
Программа этого дня зависит от программы предыдущего. Осмотрим то, что не успели увидеть ранее.
Бхактапур и Нагаркот
Утром мы отправимся в Бхактапур — древний город, где сохранились 172 храма, искусственные пруды и уникальная архитектура. Здесь до сих пор процветают ремёсла, такие как гончарное дело и резьба по дереву.
После осмотра Бхактапура мы поедем в Нагаркот — горный курорт, откуда открываются потрясающие виды на Гималаи. Если погода будет ясной, мы увидим Эверест и проводим закат над долиной Катманду.
Перелёт в Лумбини
Утром мы вылетим в Бхайраву, откуда направимся в Лумбини — место рождения Будды. Мы посетим храм Майя Деви с древним камнем, обозначающим место рождения Будды, а также колонну Ашоки. Откроем для себя монастыри и ступы разных буддийских традиций.
Исследуем Лумбини
День посвятим изучению комплекса Лумбини. Мы прогуляемся по монастырям, увидим археологические находки и проникнемся спокойной атмосферой этого места.
Перелёт в Покхару
После перелёта в Покхару мы сможем прогуляться по набережной озера Фева, покататься на лодке и насладиться видами гор, отражающихся в воде.
Природные достопримечательности Покхары
Мы посетим водопад Дэвиса, пещеру Гуптешвар и ущелье реки Сети, а затем откроем для себя другие природные красоты этого города.
Поездка в Дхампус
Сегодня мы отправимся в деревню Дхампус, где нас ждут потрясающие виды на массив Аннапурны и другие гималайские вершины. Мы узнаем, как живут местные жители, и насладимся их гостеприимством.
Возвращение в Покхару
На рассвете мы ещё раз полюбуемся гималайскими вершинами, а затем прогуляемся по окрестностям деревни. После этого мы вернёмся в Покхару, где сможем отдохнуть.
Сарангкот
Ранним утром мы отправимся в Сарангкот, чтобы встретить рассвет с видом на горы. Здесь можно не только любоваться панорамными видами, но и полетать на параплане. К вечеру мы вернёмся в Покхару.
Переезд в парк «Читван»
Утром мы отправимся в национальный парк «Читван». После заселения в отель мы прогуляемся по деревне Тхару и познакомимся с культурой местных жителей. Вечером нас ждёт традиционное представление.
Прогулка по реке Рапти
Мы отправимся на прогулку на каноэ по реке Рапти, где сможем увидеть птиц, крокодилов и других обитателей. После этого посетим лагерь слонов, а затем отправимся на сафари верхом на животных.
Фауна парка
Утром нас ждёт экскурсия по наблюдению за птицами, а затем сафари на джипах, где мы увидим носорогов, оленей, обезьян и множество других животных в их естественной среде.
Возвращение в Катманду
Сегодня мы вернёмся в Катманду. Вечером можно будет расслабиться, прогуляться по Тамелю и попробовать блюда местной кухни.
Экскурсия к Эвересту или свободный день
Желающие смогут отправиться на вертолётную экскурсию к базовому лагерю Эвереста или совершить полёт на самолёте над Гималаями (за дополнительную плату). Остальные прогуляются по Катманду, посетят площадь Дурбар или местные рынки.
Оккончание тура
Наше путешествие подходит к концу. Вас ждёт трансфер в аэропорт и вылет домой. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, непальский ужин, а также полный пансион в Читване
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (в том числе внутренние перелёты)
- Услуги гидов-проводников
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Катманду и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $425
- Виза в Непал - $50
- Посещение Эвереста
- Медицинская страховка