Сокровища Непала: большое путешествие по знаковым локациям страны

Исследовать флору и фауну парка «Читван», побывать на родине Будды и полюбоваться Аннапурной
Отправляемся в Непал — страну, где величественные Гималаи устремляются в небо, а древние храмы хранят секреты веков. Мы увидим священные ступы Катманду, храм Пашупатинатх и загадочный Бхактапур.

Прокатимся на лодке по
озеру Фева, почувствуем драйв во время сафари в парке «Читван», а желающие смогут даже совершить полёт к Эвересту! Каждый день — это новые открытия: от религиозной тишины Лумбини, где родился Будда, до захватывающих видов на Аннапурну в Дхампусе.

Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Мы посетим как высокогорные регионы Тибета, так и регионы, расположенные на низкой высоте (Непал), поэтому нужно быть готовым к разному климату. В высокогорном Тибете ночью температура может опуститься до -15 градусов, в то время как в Катманду, Нагаркоте, Патане может быть порядка +35 градусов. Поэтому рекомендации по одежде:
- В Непале удобная одежда для прогулок по городу (штаны/шорты, футболки с длинным и коротким рукавом, лёгкое платье), флиска, головной убор от солнца, удобные кроссовки или тапочки, шлёпанцы для душа, купальник.
- В высокогорье: ветровка или лёгкая куртка, дождевик, пуховик, штаны, тёплая шапка, перчатки, термобельё, треккинговые ботинки, трекинговая палка.
- Солнцезащитный крем (не менее SPF50), очки, обязательно не пропускающие ультрафиолет.
- Маленький рюкзачок для воды и личных вещей на день.
- Термос (по желанию), личная аптечка (обязательно).

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Катманду

Добро пожаловать в столицу Непала! После трансфера и размещения в отеле, расположенном в оживлённом районе Тамель, вы сможете немного отдохнуть. Вечером вас ждёт ужин традиционными блюдами непальской кухни.

2 день

Сваямбунатх, Боуднатх, Патан и комплекс Пашупатинатх

Мы начнём наше путешествие с посещения Сваямбунатха, известного как Обезьяний храм. Этот древний буддийский комплекс, расположенный на холме, украшен ступой, которая является одной из старейших в Непале. Поднявшись по 365 ступеням, мы полюбуемся видом на город и увидим множество обезьян, живущих в храмовой роще.

Затем мы отправимся к ступе Боуднатх — крупнейшей буддийской ступе Непала, символизирующей духовный путь. Прогулка вокруг ступы (кора) подарит возможность погрузиться в атмосферу тибетского буддизма, а, если повезёт, монахи благословят нас на успешное путешествие.

После этого нас ждёт Патан — город изобразительных искусств. Мы посетим площадь Дурбар, храм Кришны и ступы, построенные, как считается, императором Ашокой. Если нам улыбнётся удача, мы сможем встретить живую богиню Кумари.

Завершим день посещением комплекса Пашупатинатх, посвящённого богу Шиве. Это святое место индуистов находится на берегу реки Багмати, где проводятся погребальные обряды. Мы увидим 108 храмов Шивы и галереи лингамов, а также сможем понаблюдать за жизнью садху — странствующих йогов.

3 день

Святыни Непала и окрестностей

Программа этого дня зависит от программы предыдущего. Осмотрим то, что не успели увидеть ранее.

4 день

Бхактапур и Нагаркот

Утром мы отправимся в Бхактапур — древний город, где сохранились 172 храма, искусственные пруды и уникальная архитектура. Здесь до сих пор процветают ремёсла, такие как гончарное дело и резьба по дереву.

После осмотра Бхактапура мы поедем в Нагаркот — горный курорт, откуда открываются потрясающие виды на Гималаи. Если погода будет ясной, мы увидим Эверест и проводим закат над долиной Катманду.

5 день

Перелёт в Лумбини

Утром мы вылетим в Бхайраву, откуда направимся в Лумбини — место рождения Будды. Мы посетим храм Майя Деви с древним камнем, обозначающим место рождения Будды, а также колонну Ашоки. Откроем для себя монастыри и ступы разных буддийских традиций.

6 день

Исследуем Лумбини

День посвятим изучению комплекса Лумбини. Мы прогуляемся по монастырям, увидим археологические находки и проникнемся спокойной атмосферой этого места.

7 день

Перелёт в Покхару

После перелёта в Покхару мы сможем прогуляться по набережной озера Фева, покататься на лодке и насладиться видами гор, отражающихся в воде.

8 день

Природные достопримечательности Покхары

Мы посетим водопад Дэвиса, пещеру Гуптешвар и ущелье реки Сети, а затем откроем для себя другие природные красоты этого города.

9 день

Поездка в Дхампус

Сегодня мы отправимся в деревню Дхампус, где нас ждут потрясающие виды на массив Аннапурны и другие гималайские вершины. Мы узнаем, как живут местные жители, и насладимся их гостеприимством.

10 день

Возвращение в Покхару

На рассвете мы ещё раз полюбуемся гималайскими вершинами, а затем прогуляемся по окрестностям деревни. После этого мы вернёмся в Покхару, где сможем отдохнуть.

11 день

Сарангкот

Ранним утром мы отправимся в Сарангкот, чтобы встретить рассвет с видом на горы. Здесь можно не только любоваться панорамными видами, но и полетать на параплане. К вечеру мы вернёмся в Покхару.

12 день

Переезд в парк «Читван»

Утром мы отправимся в национальный парк «Читван». После заселения в отель мы прогуляемся по деревне Тхару и познакомимся с культурой местных жителей. Вечером нас ждёт традиционное представление.

13 день

Прогулка по реке Рапти

Мы отправимся на прогулку на каноэ по реке Рапти, где сможем увидеть птиц, крокодилов и других обитателей. После этого посетим лагерь слонов, а затем отправимся на сафари верхом на животных.

14 день

Фауна парка

Утром нас ждёт экскурсия по наблюдению за птицами, а затем сафари на джипах, где мы увидим носорогов, оленей, обезьян и множество других животных в их естественной среде.

15 день

Возвращение в Катманду

Сегодня мы вернёмся в Катманду. Вечером можно будет расслабиться, прогуляться по Тамелю и попробовать блюда местной кухни.

16 день

Экскурсия к Эвересту или свободный день

Желающие смогут отправиться на вертолётную экскурсию к базовому лагерю Эвереста или совершить полёт на самолёте над Гималаями (за дополнительную плату). Остальные прогуляются по Катманду, посетят площадь Дурбар или местные рынки.

17 день

Оккончание тура

Наше путешествие подходит к концу. Вас ждёт трансфер в аэропорт и вылет домой. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, непальский ужин, а также полный пансион в Читване
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (в том числе внутренние перелёты)
  • Услуги гидов-проводников
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Катманду и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $425
  • Виза в Непал - $50
  • Посещение Эвереста
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Катманду, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Катманду
Я профессиональный путешественник и тревел фотограф и видеограф. Мастер спорта по горному туризму, действительный член Русского Географического общества. Провожу авторские туры по Непалу, Тибету, Кении, Танзании, Эквадору, Перу, Боливии, Грузии,
Абхазии с 2013 года. Как правило, проводя тур, я стараюсь освещать все аспекты, включая исторические события, архитектуру, растительный и животный мир, традиции и легенды народов данной страны. А также моя задача, чтобы путешествие прошло в комфортной обстановке и запомнилось Вам на всю жизнь!

