Мы начнём наше путешествие с посещения Сваямбунатха, известного как Обезьяний храм. Этот древний буддийский комплекс, расположенный на холме, украшен ступой, которая является одной из старейших в Непале. Поднявшись по 365 ступеням, мы полюбуемся видом на город и увидим множество обезьян, живущих в храмовой роще.

Затем мы отправимся к ступе Боуднатх — крупнейшей буддийской ступе Непала, символизирующей духовный путь. Прогулка вокруг ступы (кора) подарит возможность погрузиться в атмосферу тибетского буддизма, а, если повезёт, монахи благословят нас на успешное путешествие.

После этого нас ждёт Патан — город изобразительных искусств. Мы посетим площадь Дурбар, храм Кришны и ступы, построенные, как считается, императором Ашокой. Если нам улыбнётся удача, мы сможем встретить живую богиню Кумари.

Завершим день посещением комплекса Пашупатинатх, посвящённого богу Шиве. Это святое место индуистов находится на берегу реки Багмати, где проводятся погребальные обряды. Мы увидим 108 храмов Шивы и галереи лингамов, а также сможем понаблюдать за жизнью садху — странствующих йогов.