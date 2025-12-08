Мои заказы

Новый год в Гималаях: комфорт-тур по Бутану и Непалу в мини-группе

Изучить святыни, помедитировать с монахами, сходить на массаж чашами и шоу с танцами и песнями
Новый год — время загадывать желания.

Чтобы самое сокровенное сбылось обязательно, мы отправимся по веками намоленным местам силы с особенной энергетикой.

Наше паломничество начнётся с Бутана, где мы примерим традиционные одежды, насладимся
национальными песнями и танцами и встретим главный праздник зимы.

В Непале мы вдоль и поперёк исследуем столицу — Катманду — и завершим тур целительным массажем музыкальными чашами.

В обеих странах на нашем пути рассыпаны многочисленные святыни — чортены, дзонги, лакханги, включая знаменитый монастырь над обрывом Гнездо тигрицы.

В них мы помедитируем с монахами, получим благословение лам, познакомимся с земным воплощением богини Кумари, желающие смогут пообщаться с астрологом.

Несмотря на насыщенную программу и частые переезды, путешествовать будет комфортно: камерной группой, с проживанием в отелях 4–5* и трёхразовым питанием в Бутане.

Описание тура

Организационные детали

Нужно взять с собой: трекинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпа/кепка, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, таблетки от горной болезни, таблетки от укачивания, средство от насекомых, фонарик (с запасными батарейками), зонт. Помните, что очень короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.

Программа тура по дням

1 день

Тхимпху: святыни, встреча с монахами, примерка бутанской одежды

Сегодня вылетаем из Катманду в Бутан. Из аэропорта отправимся в столицу — Тхимпху, по пути остановимся у монастыря, чтобы вдохнуть горный воздух и полюбоваться железным мостом.

По прибытии в Тхимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы облачимся в традиционные наряды и посетим мемориальный чортен в память о короле и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание, а желающие смогут пообщаться с астрологом. Вечером поужинаем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.

2 день

Гималаи: святыни, медитация с монахом, новогодний ужин

Утром отправимся к перевалу Дочула (3140 м), откуда открывается потрясающая панорама Гималаев. Совершим небольшой треккинг к монастырю Лунгчуце, помедитируем с монахом в обители Тары и рассмотрим 108 чортенов, рассыпанных на склонах. Продолжим путь в Пунакха-дзонг, где расположена резиденция главы бутанского буддизма. Вечером соберёмся на новогодний ужин с традиционной программой в фермерском доме.

3 день

Святыни, обеденный пикник у реки

Утром мы направимся к Хамсум Юллей Намгьял чортен. Сначала прогуляемся по рисовым полям к вершине холма, а в самом храме полюбуемся видами долины, помедитируем с монахами и загадаем сокровенные желания.

Устроим красивый обед-пикник на берегу реки и продолжим путь в монастырь Чими-лакханг, куда приезжают бездетные пары, чтобы помолиться о рождении ребёнка. Мы помедитируем, получим благословение ламы, а вечером прибудем в деревню Пхобджикха.

4 день

Пхобджикха, Гангтей-гомпа, восточная Швейцария

Сегодня отправимся изучать деревню Пхобджикха. Нашей целью будет Гангтей-гомпа — самый большой монастырь школы ньингма в стране. Вы сможете помедитировать и получить благословение монаха.

Погуляем по долине, которую называют «восточной Швейцарией» (1-2 часа). Затем поедем в Паро.

5 день

Гнездо тигрицы, бутанский вечер с танцами, песнями и ужином

Сегодня посетим монастырь Такцанг-лакханг, который больше известен под названием Гнездо тигрицы. Вы полюбуетесь панорамами и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом, сможете помедитировать в уединении.

После осмотра основного храма мы поднимемся в закрытый от посторонних глаз монастырь, где попросим благословение у монаха и вместе с ним помедитируем. У подножия комплекса желающие смогут расслабиться в традиционных бутанских ваннах на горячих камнях.

Вечером — программа с национальными танцами, песнями и ужином у костра на берегу реки.

6 день

Город искусств Бхактапур, храм Пашупатинатх

Вернёмся в Катманду. Сегодня исследуем город искусств Бхактапур: прогуляемся по улочкам и попробуем местное лакомство — йогурт из молока буйволицы. Также сходим в индуистский храм Пашупатинатх.

7 день

Святыни Катманду, массаж музыкальными чашами

Продолжим знакомство с духовными центрами Катманду и отправимся к храму Сваямбунатх. Территория включает множество религиозных объектов, а чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.

Затем погуляем по площади Патан Дурбар с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини. У вас будет шанс с ней познакомиться. Также сходим на целительный массаж музыкальными чашами.

8 день

Прощание с Катманду, возвращение домой

После обеда мы посетим ступу Будданатх и монастырь Шечен, прогуляемся по тибетским кварталам. При желании и за доплату можно заказать вертолётную прогулку к Эвересту. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$3790
1-местное проживание$4780
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание в Бутане, включая новогодний ужин с национальной программой
  • Завтраки в Непале
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом во всей поездке
  • Англоговорящий гид в Бутане
  • Все входные билеты, ритуалы, встречи и экскурсии по программе
  • Непальская Pre-visa, бутанская виза, налог
Что не входит в цену
  • Перелёты в Катманду и обратно в ваш город
  • Перелёты Катманду - Тхимпху - Катманду
  • Обеды и ужины в Непале
  • Виза в Непал
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Вертолётная экскурсия (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время вылета зависит от погодных условий (могут быть задержки регулярных рейсов)
Завершение: Аэропорт Катманду, к вечерним рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Катманду
Меня зовут Павел. Много лет я путешествую по Непалу и Тибету, изучаю эти прекрасные страны. Несколько лет назад я начал организовывать путешествия. В моей команде работают профессиональные гиды из Непала,
Тибета, Бутана, Индии и России. Наша задача не только показать вам эти удивительные страны, но и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Организуем путешествия в такие гималайские страны как Непал, Бутан, Тибет и Индию (Сикким). Мы детально прорабатываем каждый маршрут, выбираем лучшие отели и гестхаусы, обеспечиваем необходимым снаряжением, осуществляем только авиаперелёты между городами (без многочасовых переездов в автобусах). В путешествии с вами всегда будет русскоговорящий гид со знанием буддизма и истории местности. Мы посвятили большое количество времени изучению маршрутов в Гималаях и прошли их самостоятельно по несколько раз, выбирая самые интересные направления, лучшие локации и отели, предусмотрев все моменты, которые важны для тех, кто путешествует с нами. Программы отличаются от обычных удалённостью от больших скоплений людей и предоставляют возможность по-настоящему насладиться красотой Гималайских гор. Выбирайте удобное для себя время и наслаждайтесь отдыхом вместе с нами!

