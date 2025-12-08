Сегодня вылетаем из Катманду в Бутан. Из аэропорта отправимся в столицу — Тхимпху, по пути остановимся у монастыря, чтобы вдохнуть горный воздух и полюбоваться железным мостом.

По прибытии в Тхимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы облачимся в традиционные наряды и посетим мемориальный чортен в память о короле и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание, а желающие смогут пообщаться с астрологом. Вечером поужинаем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.