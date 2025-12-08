Чтобы самое сокровенное сбылось обязательно, мы отправимся по веками намоленным местам силы с особенной энергетикой.
Наше паломничество начнётся с Бутана, где мы примерим традиционные одежды, насладимся
Описание тура
Организационные детали
Нужно взять с собой: трекинговые ботинки, куртку, плащ, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпа/кепка, антисептический крем, антигистаминный крем, таблетки от диареи, таблетки от горной болезни, таблетки от укачивания, средство от насекомых, фонарик (с запасными батарейками), зонт. Помните, что очень короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты.
Программа тура по дням
Тхимпху: святыни, встреча с монахами, примерка бутанской одежды
Сегодня вылетаем из Катманду в Бутан. Из аэропорта отправимся в столицу — Тхимпху, по пути остановимся у монастыря, чтобы вдохнуть горный воздух и полюбоваться железным мостом.
По прибытии в Тхимпху нас ждёт насыщенная программа. Мы облачимся в традиционные наряды и посетим мемориальный чортен в память о короле и гигантскую статую Будды, самую высоко расположенную в мире. Заглянем в монастырь, где нас благословят на удачу и процветание, а желающие смогут пообщаться с астрологом. Вечером поужинаем в традиционном бутанском доме, одном из старейших в городе.
Гималаи: святыни, медитация с монахом, новогодний ужин
Утром отправимся к перевалу Дочула (3140 м), откуда открывается потрясающая панорама Гималаев. Совершим небольшой треккинг к монастырю Лунгчуце, помедитируем с монахом в обители Тары и рассмотрим 108 чортенов, рассыпанных на склонах. Продолжим путь в Пунакха-дзонг, где расположена резиденция главы бутанского буддизма. Вечером соберёмся на новогодний ужин с традиционной программой в фермерском доме.
Святыни, обеденный пикник у реки
Утром мы направимся к Хамсум Юллей Намгьял чортен. Сначала прогуляемся по рисовым полям к вершине холма, а в самом храме полюбуемся видами долины, помедитируем с монахами и загадаем сокровенные желания.
Устроим красивый обед-пикник на берегу реки и продолжим путь в монастырь Чими-лакханг, куда приезжают бездетные пары, чтобы помолиться о рождении ребёнка. Мы помедитируем, получим благословение ламы, а вечером прибудем в деревню Пхобджикха.
Пхобджикха, Гангтей-гомпа, восточная Швейцария
Сегодня отправимся изучать деревню Пхобджикха. Нашей целью будет Гангтей-гомпа — самый большой монастырь школы ньингма в стране. Вы сможете помедитировать и получить благословение монаха.
Погуляем по долине, которую называют «восточной Швейцарией» (1-2 часа). Затем поедем в Паро.
Гнездо тигрицы, бутанский вечер с танцами, песнями и ужином
Сегодня посетим монастырь Такцанг-лакханг, который больше известен под названием Гнездо тигрицы. Вы полюбуетесь панорамами и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом, сможете помедитировать в уединении.
После осмотра основного храма мы поднимемся в закрытый от посторонних глаз монастырь, где попросим благословение у монаха и вместе с ним помедитируем. У подножия комплекса желающие смогут расслабиться в традиционных бутанских ваннах на горячих камнях.
Вечером — программа с национальными танцами, песнями и ужином у костра на берегу реки.
Город искусств Бхактапур, храм Пашупатинатх
Вернёмся в Катманду. Сегодня исследуем город искусств Бхактапур: прогуляемся по улочкам и попробуем местное лакомство — йогурт из молока буйволицы. Также сходим в индуистский храм Пашупатинатх.
Святыни Катманду, массаж музыкальными чашами
Продолжим знакомство с духовными центрами Катманду и отправимся к храму Сваямбунатх. Территория включает множество религиозных объектов, а чтобы подняться к главной ступе, нужно преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.
Затем погуляем по площади Патан Дурбар с королевским дворцом, обилием святынь и статуй. Осмотрим храм Кумари, в котором живёт маленькая девочка, олицетворяющая земное воплощение богини. У вас будет шанс с ней познакомиться. Также сходим на целительный массаж музыкальными чашами.
Прощание с Катманду, возвращение домой
После обеда мы посетим ступу Будданатх и монастырь Шечен, прогуляемся по тибетским кварталам. При желании и за доплату можно заказать вертолётную прогулку к Эвересту. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$3790
|1-местное проживание
|$4780
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание в Бутане, включая новогодний ужин с национальной программой
- Завтраки в Непале
- Трансферы от/до аэропортов
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом во всей поездке
- Англоговорящий гид в Бутане
- Все входные билеты, ритуалы, встречи и экскурсии по программе
- Непальская Pre-visa, бутанская виза, налог
Что не входит в цену
- Перелёты в Катманду и обратно в ваш город
- Перелёты Катманду - Тхимпху - Катманду
- Обеды и ужины в Непале
- Виза в Непал
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Доплата за 1-местное размещение
- Вертолётная экскурсия (по желанию)