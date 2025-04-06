Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Катманду на русском языке, цены от 2390 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 14 дней В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы Начало: Аэропорт Катманду, 12:00 «А в финале — уютная Покхара, отдых на берегу озера Фева и прогулки по древним храмам Катманду» 120 000 ₽ за человека Прогулки на каяках 9 дней Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «В этом путешествии мы собрали целый калейдоскоп архитектурных и религиозных жемчужин и дополнили его активностями, которые позволят глубже погрузиться в древнюю культуру» $ 2390 за человека На автобусе 8 дней Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты» $ 3490 за человека Все туры Катманду

Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Святые места»

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