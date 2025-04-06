14 дней
В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
«А в финале — уютная Покхара, отдых на берегу озера Фева и прогулки по древним храмам Катманду»
6 апр в 12:00
120 000₽ за человека
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«В этом путешествии мы собрали целый калейдоскоп архитектурных и религиозных жемчужин и дополнили его активностями, которые позволят глубже погрузиться в древнюю культуру»
3 мая в 10:00
$2390 за человека
8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«Короткие юбки, рубашки без рукавов и шляпы не подойдут для входа во многие религиозные объекты»
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
$3490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Святые места»
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