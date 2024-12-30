9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«Продолжим знакомство с непальскими древностями»
30 дек в 10:00
3 мая в 10:00
$2 390 за человека
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
«Вы окажетесь в самом сердце Гималаев и познакомитесь с самобытной культурой местных жителей»
20 окт в 08:00
14 апр в 08:00
$1 590 за человека
18 дней
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Пройти непальскими и тибетскими тропами по местам силы и совершить древний духовный обряд
Начало: Аэропорт Катманду, первая половина дня
«По дороге будем осматривать святыни и руины с многовековой историей, любоваться заснеженными пиками и изумрудными озёрами, а главное — на собственном опыте сможем прочувствовать всю силу этого сакрального места»
3 сен в 10:00
$2 850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Обзорные»
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