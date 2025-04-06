14 дней
В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала
Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
«А в финале — уютная Покхара, отдых на берегу озера Фева и прогулки по древним храмам Катманду»
6 апр в 12:00
120 000₽ за человека
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«Вы послушаете пение пуджи у храма, познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари, устроите барбекю и посмотрите танцевальное шоу, сидя у костра»
3 мая в 10:00
$2390 за человека
8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
«Вы погуляете по Катманду, где переплелись вековые традиции и ритм современного мегаполиса, осмотрите храмы и в одном из них познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари»
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
$3490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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