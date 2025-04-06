Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Катманду на русском языке, цены от 2390 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 14 дней В объятиях горных вершин: треккинг вокруг Аннапурны и достопримечательности Непала Подняться на перевал Тронг-Ла, отдохнуть у озера Фева и посетить древние храмы Начало: Аэропорт Катманду, 12:00 «А в финале — уютная Покхара, отдых на берегу озера Фева и прогулки по древним храмам Катманду» 120 000 ₽ за человека Прогулки на каяках 9 дней Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «Вы послушаете пение пуджи у храма, познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари, устроите барбекю и посмотрите танцевальное шоу, сидя у костра» $ 2390 за человека На автобусе 8 дней Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса «Вы погуляете по Катманду, где переплелись вековые традиции и ритм современного мегаполиса, осмотрите храмы и в одном из них познакомитесь с маленькой девочкой, олицетворяющей земное воплощение богини Кумари» $ 3490 за человека Все туры Катманду

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