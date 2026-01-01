2 день

Drive / Flight to Pokhara (822m / 2,697 ft)

Duration: 6–7 hours by drive / 25 minutes by flight

Highlights: Scenic highway drive or mountain flight, lakeside exploration, boating on Phewa Lake, hike to World Peace Pagoda

After breakfast, your trekking guide will meet you at the hotel and accompany you to either the tourist bus park or domestic airport, depending on your chosen mode of travel.

By Road:

The drive from Kathmandu to Pokhara takes approximately 6–7 hours, following the picturesque Prithvi Highway. As you leave the urban sprawl of Kathmandu behind, the journey unfolds into stunning scenery — rolling hills, vibrant terraced farms, and glimpses of snowcapped peaks on clear days. You’ll pass alongside rivers like the Trishuli and Marsyangdi and through charming villages that give you an early taste of Nepali rural life.

By Air:

Alternatively, a 25-minute flight offers a breathtaking bird’s-eye view of the Himalayan range, including Langtang, Ganesh Himal, and the Annapurna massif. It’s the fastest and most scenic way to reach Pokhara, especially if you're short on time.

Upon Arrival in Pokhara:

Welcome to Pokhara, the serene lake city and gateway to the Annapurna region. On a clear day, the city greets you with panoramic views of Dhaulagiri, Manaslu, Machhapuchhre (Fishtail), Annapurna South, and Lamjung Himal — a stunning backdrop to your upcoming trek.

In the late afternoon, enjoy a boating experience on Phewa Lake, one of Nepal's most iconic and tranquil bodies of water. Glide across the calm surface of the lake, visit the Barahi Temple situated on an island, and admire the reflection of the Himalayas shimmering on the water.

Then, embark on a short but scenic hike to the World Peace Pagoda perched on a hilltop across the lake. The stupa offers a panoramic sunset view over Pokhara Valley, Phewa Lake, and the Annapurna Himalaya — the perfect beginning to your trekking adventure.

Optional Upgrades & Notes:

Private vehicle transfers or domestic flight can be arranged upon request.

For flights, early morning departures are recommended for the best mountain views.

The hike to the World Peace Pagoda takes about 45 minutes to 1 hour.

