Описание тура
Поход на гору Горепани Пун в Непале — это идеальный короткий поход, в котором потрясающие виды Гималаев сочетаются с яркой культурой. Этот трек продолжительностью от 4 до 5 дней считается одним из самых увлекательных и доступных походов в регионе Аннапурна, поэтому он идеально подходит для новичков, семей или тех,у кого мало времени.
Ваше путешествие начнется с поездки или перелета из Катманду в Покхару, столицу приключений Непала. Оттуда вы за несколько минут доедете до Наяпула, отправной точки похода.Маршрут постепенно проходит через холмы с террасами и сельскохозяйственные угодья таких деревень, как Биретанти, Судами и Хиле, и ведет в Тихедхунгу.
Продолжая путь, вы подниметесь по каменным ступеням к Уллери, окруженному густыми дубовыми и рододендроновыми лесами. Тропа ведет вверх через Нангетанти, а затем вы попадете в Горепани — живописную деревню, расположенную среди холмов и лесов, над которой видны проблески гималайскихгигантов.
На следующее утро вы отправитесь в самый настоящий поход: ранний поход на гору Пун (3210 м/10 531 фут). Когда первый свет коснется снежных вершин, вы увидите поистине волшебный рассвет над Аннапурной I, Дхаулагири, Мачапучхаре («Рыбий хвост») и другими. Это духовный момент,от которого треккеры теряют дар речи.
Спустившись из Горепани, тропа приведет вас в Гандрук, красивую деревню Гурунг, где можно погрузиться в культуру и полюбоваться потрясающими видами на хребет Аннапурна.Посетите местные музеи, монастыри и традиции, а затем спуститесь вниз по склону в Сяулибазар и, наконец, в Наяпул, где ваш поход заканчивается.
Это короткое, но захватывающее путешествие — прекрасное знакомство с треккингом по Непалу. От восхода солнца и культурных встреч до уютных вечеров в чайных домиках — поход на гору Горепани Пун в Непале запомнится вам навсю жизнь.
Программа тура по дням
Arrive in Kathmandu (1,400m / 4,600 ft)
Upon your arrival at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, our company representative will be waiting to greet you outside the arrival terminal. Look for a signboard with your full name clearly displayed. Once you meet our team member, you’ll be transferred to your pre-booked hotel in the heart of the city.
Later in the afternoon, we will organize a pre-trip meeting at our office. During this session, you’ll be introduced to your trekking guide or tour leader, and we’ll provide a detailed briefing about the trek, answer any last-minute questions, and assist with any logistical concerns you may have. Please remember to bring along the following items for the meeting:
Your passport
Two passport-sized photos
A copy of your travel insurance policy (if not sent earlier by email)
You will also be required to sign the legal trip agreement and a non-liability disclaimer form.
If time permits after the meeting, we recommend taking a short walk to explore one of Kathmandu's nearby cultural landmarks, such as the Swayambhunath Stupa (Monkey Temple) or Kathmandu Durbar Square. In the evening, head to Thamel, Kathmandu’s vibrant tourist district, where you can enjoy your first dinner in Nepal. From cozy cafes to authentic Nepali restaurants and international cuisines, Thamel has something for everyone.
Recommended:
Stay hydrated after your flight.
Get plenty of rest before your journey begins.
If you arrive early in the day, consider booking a half-day cultural tour or massage to shake off the jet lag.
Drive / Flight to Pokhara (822m / 2,697 ft)
Duration: 6–7 hours by drive / 25 minutes by flight
Highlights: Scenic highway drive or mountain flight, lakeside exploration, boating on Phewa Lake, hike to World Peace Pagoda
After breakfast, your trekking guide will meet you at the hotel and accompany you to either the tourist bus park or domestic airport, depending on your chosen mode of travel.
By Road:
The drive from Kathmandu to Pokhara takes approximately 6–7 hours, following the picturesque Prithvi Highway. As you leave the urban sprawl of Kathmandu behind, the journey unfolds into stunning scenery — rolling hills, vibrant terraced farms, and glimpses of snowcapped peaks on clear days. You’ll pass alongside rivers like the Trishuli and Marsyangdi and through charming villages that give you an early taste of Nepali rural life.
By Air:
Alternatively, a 25-minute flight offers a breathtaking bird’s-eye view of the Himalayan range, including Langtang, Ganesh Himal, and the Annapurna massif. It’s the fastest and most scenic way to reach Pokhara, especially if you're short on time.
Upon Arrival in Pokhara:
Welcome to Pokhara, the serene lake city and gateway to the Annapurna region. On a clear day, the city greets you with panoramic views of Dhaulagiri, Manaslu, Machhapuchhre (Fishtail), Annapurna South, and Lamjung Himal — a stunning backdrop to your upcoming trek.
In the late afternoon, enjoy a boating experience on Phewa Lake, one of Nepal's most iconic and tranquil bodies of water. Glide across the calm surface of the lake, visit the Barahi Temple situated on an island, and admire the reflection of the Himalayas shimmering on the water.
Then, embark on a short but scenic hike to the World Peace Pagoda perched on a hilltop across the lake. The stupa offers a panoramic sunset view over Pokhara Valley, Phewa Lake, and the Annapurna Himalaya — the perfect beginning to your trekking adventure.
Optional Upgrades & Notes:
Private vehicle transfers or domestic flight can be arranged upon request.
For flights, early morning departures are recommended for the best mountain views.
The hike to the World Peace Pagoda takes about 45 minutes to 1 hour.
Drive from Pokhara to Nayapul & amp; Trek Tikhedunga
After a nourishing breakfast in Pokhara, your exciting journey into the Annapurna region begins. You will drive approximately 1.5 hours along scenic country roads, passing through charming rural villages, terraced fields, and lush greenery, until you reach Nayapul — the official starting point of the trek.
From Nayapul, the trek starts with a gentle 15-20 minute walk along the banks of the Modi Khola River, offering refreshing river views and peaceful natural surroundings. Soon, you will arrive at Birethanti (1,015m), a bustling village filled with shops and tea houses where you can take a short break.
The trail then continues through the north bank of the Bhurungdi Khola valley, gradually ascending through farmland and traditional villages. As you climb steadily along the hillside, the natural vegetation changes to beautiful forests of oak and rhododendron. You’ll reach Hille (1,495m), a small village with welcoming tea houses, before making a final short ascent to Tikhedunga (1,550m).
Today’s trek is moderate and short, perfect to get your legs ready for the days ahead. In the evening, consider taking a peaceful stroll to the nearby riverside to enjoy the sound of cascading waterfalls and fresh mountain water—a refreshing way to end your day.
Trek to Ghorapani (2,850m / 9,351 ft)
This day features one of the more challenging sections of the trek, with the famous 3,500 stone steps climb to Ulleri. The ascent through dense forests is physically rewarding, offering spectacular views of the surrounding hills and valleys. Ulleri is a vibrant Magar and Poon village perched at 2,070m, where you can pause for tea and soak in the local culture.
From Ulleri, the trail ascends more gradually, meandering through oak and rhododendron forests rich with flora and fauna. You will pass Banthanthi, a perfect spot for a relaxing tea break, before continuing through these pristine woods to Nangathanti where you will enjoy a fulfilling lunch.
Afterward, the trek continues gently uphill, and after approximately 1.5 hours, you arrive at Ghorepani, nestled amidst the world’s largest rhododendron forest. Ghorepani is the gateway to the iconic Poon Hill and a tranquil mountain village where tea houses offer warm hospitality, local cuisine, and panoramic views of the Annapurna and Dhaulagiri ranges.
Hike Up to Poon Hill (3,210m / 10,531 ft) and Trek
Today is one of the most memorable days of your trek. You’ll wake up very early (around 4:30 AM) to embark on a 45-minute to 1-hour hike uphill to Poon Hill to witness the breathtaking sunrise over the Himalayas. This viewpoint offers arguably the finest panoramic vistas in Nepal, where you can see the peaks of Dhaulagiri, Annapurna South, Machhapuchhare (Fishtail), Lamjung Himal, and Manaslu. The mountain panorama spans about 150 kilometers east to west — an awe-inspiring experience that makes the early wake-up more than worthwhile.
After soaking in the sunrise and photo opportunities, you’ll descend back to Ghorepani for a hearty breakfast.
Your trek continues as you climb along scenic ridges lined with pine and rhododendron forests to Deurali (2,960m). After a refreshing lunch at Banthanti, you will take an easier downhill and then a 45-minute ascent to reach the peaceful village of Tadapani. Here, you will be treated to closer and unobstructed views of the Annapurna mountain range, providing a perfect spot to relax and enjoy the alpine environment.
Trek to Ghandruk (1,950m / 6,397 ft)
After breakfast with spectacular mountain views in Tadapani, your trail descends steeply through thick rhododendron forests. The path then becomes gentler as you approach Ghandruk, one of the largest and most culturally rich Gurung villages in the Annapurna region.
Ghandruk offers a wonderful blend of nature and culture, with slate-roofed houses, terraced paddy fields, and vibrant local traditions. You can explore Gurung museums, monasteries, and experience the unique hospitality of the local people. The village provides dramatic views of the Annapurna massif, including Mt. Annapurna, Mt. Machhapuchhare, Mt. Gangapurna, and Mt. Hiunchuli.
In the afternoon, a visit to the Annapurna Conservation Area Project (ACAP) office is recommended. Here, you can watch a documentary on the Annapurna region, gaining deeper insight into the ecology, culture, and conservation efforts that protect this magnificent landscape.
Trek to Nayapul and drive to Pokhara 822m / 2,697
Today’s trek leads you gently downhill from Ghandruk, through forests and farmland, following the right bank of the Modi River. This section is among the most scenic and relaxing on the trek, with beautiful river views and peaceful surroundings.
You will arrive at Birethanti, a bustling village where you can rest and celebrate the nearing end of the trek. From here, a 1.5-hour drive returns you to the lakeside city of Pokhara.
Alternatively, for those wanting to skip the last trek section, a direct drive from Ghandruk to Pokhara can be arranged, saving time and providing a more comfortable transfer.
Drive / Flight back to Kathmandu 1,400m / 4,600 f
Depending on your preference and schedule, you will take an early morning deluxe tourist bus or an afternoon domestic flight back to Kathmandu.
If time permits and you wish to extend your adventure in Nepal, activities such as white water rafting, Chitwan jungle safari, visit to Lumbini (Birthplace of Lord Buddha), paragliding in Pokhara, or additional sightseeing are excellent options to consider.
Upon arrival in Kathmandu, you will be transferred to your hotel. In the evening, a farewell dinner is arranged at a traditional Nepalese restaurant featuring cultural performances — a perfect way to celebrate the successful completion of your trek and experience Nepali hospitality one last time.
Upon your arrival in Kathmandu, Transfer to the selected hotel. In the evening to celebrate the successful completion of our journey, the farewell dinner will be served in a traditional Nepalese restaurant with cultural performances
Final Departure
Your memorable adventure in Nepal comes to an end today. Take this time to enjoy a leisurely city stroll, shop for souvenirs, or simply reflect on your journey.
Our Company representative will pick you up from your hotel and transfer you to Tribhuvan International Airport for your onward flight home.
As you depart, you will have plenty of time to dream and plan your next trip to the majestic Himalayas, carrying with you unforgettable memories of Nepal.
Sightseeing tour of Kathmandu Valley 1,400m / 4,6
After a refreshing breakfast at your hotel, your full-day guided sightseeing tour of the Kathmandu Valley begins. A private vehicle and a knowledgeable, licensed city guide will accompany you throughout the day. You'll explore several of Nepal’s most iconic UNESCO World Heritage Sites, each reflecting the rich spiritual, cultural, and architectural heritage of the Kathmandu Valley.
Swayambhunath Stupa (Monkey Temple)
Perched atop a green hill overlooking the capital, Swayambhunath is one of the oldest and most revered religious sites in Nepal. The whitewashed dome, gleaming golden spire, and all-seeing Buddha eyes offer a symbolic watch over the valley. The hilltop also offers a 360-degree panoramic view of Kathmandu, making it a perfect place to start the day. Monasteries, prayer wheels, and fluttering prayer flags fill the air with a spiritual ambiance, while playful monkeys roam freely.
Pashupatinath Temple
Dedicated to Lord Shiva, Pashupatinath is one of the holiest Hindu temples in the world. Located along the sacred Bagmati River, the temple complex is an essential pilgrimage site for Hindus, especially during Maha Shivaratri. Although non-Hindus are not permitted inside the main temple, you can still witness the spiritual rituals, cremation ceremonies, and religious devotion from the eastern bank of the river. This site is both emotionally powerful and culturally fascinating.
Boudhanath Stupa
This massive white stupa is one of the largest in Asia and a central hub for Tibetan Buddhist culture in Nepal. Dating back to the 5th century, Boudhanath Stupa features a dome and a gilded tower topped with the Buddha’s eyes in all four directions, symbolizing awareness and compassion. Monks in maroon robes, chanting mantras, spinning prayer wheels, and burning incense create a deeply meditative environment. It’s also a great spot to enjoy Tibetan tea and snacks at rooftop cafés while admiring the view.
Patan Durbar Square (Lalitpur)
Known as the City of Fine Arts, Patan is a marvel of traditional Newari architecture and craftsmanship. Its central square, once the seat of the Malla Kings of Patan, showcases an impressive cluster of temples, statues, courtyards, and palaces. Marvel at intricate wood carvings, stone sculptures, and the beautiful Krishna Mandir built entirely from stone. The Patan Museum, housed in a part of the ancient palace, offers deep insights into Nepalese art, architecture, and history.
Kathmandu Durbar Square
On your way back to the hotel (especially if staying in Thamel), you'll make a final stop at Kathmandu Durbar Square. This historic square once served as the royal palace for the Malla kings and is filled with centuries-old pagoda-style temples and shrines. Highlights include:
The Kumari Ghar, home to the Living Goddess Kumari
The Hanuman Dhoka Palace Museum
The legendary Kashthamandap, from which the city of Kathmandu derives its name
Taleju Temple, Jagannath Temple, and the fierce Black Bhairav statue
If you're up for it, we recommend walking back to your hotel through the narrow lanes of Asan Bazaar, the oldest open street market in Kathmandu. This is a perfect way to experience local life, shop for souvenirs, and taste local street food.
Recommended Today:
Wear comfortable walking shoes.
Carry sunscreen, sunglasses, and a hat — especially for hilltop sites.
Keep some Nepali rupees handy for entry tickets or snacks.
Respect local customs at religious sites (no photos inside temples, dress modestly).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы из аэропорта, автовокзала/отеля на частном туристическом автомобиле
- 3-дневный 3-звездочный отель в Покхаре с завтраком
- Ваш отель в Катманду
- Обзорная экскурсия с гидом и личным автомобилем Из
- Катманду в Покхару на роскошном туристическом автобусе Из Покхары в Катманду на роскошном туристическом автобусе
- Все проживание и питание (завтрак, перерыв на чай, обед и ужин) во время похода с сезонными фруктами
- Все необходимые документы и разрешения ACAP (проект заповедника Аннапурна)
- Все входные билеты в парк, монастырь и музей во время похода
- Все государственные и местные налоги
- Опытный англоговорящий гид по треккингу
- Помощник гида по треккингу (1 помощник гида на каждые 10 треккеров)
- Вспомогательный персонал/носильщики-шерпы (1 вспомогательный персонал на каждые 2 треккера), включая зарплату, страхование
- Прощальный ужин в Катманду
- Индивидуальная виртуальная консультация перед завершением бронирования похода
- Бесплатный онлайн-инструктаж перед поездкой после подтверждения бронирования
- Бесплатное хранение лишнего багажа в нашем офисном магазине
- Namaste Nepal Спортивная сумка Namaste Nepal
- Футболка/бейсбольная кепка Карта треккинга
- Треккинговые бассейны возвращается после завершения
- Поездки
- Пуховик и сезонный спальный мешок (возвращаются после завершения поездки)
- Самодостаточная аптечка первой медицинской помощи, содержащая жизненно важные лекарства
- Оксиметр для измерения пульса, насыщения кислородом и частоты сердечных сокращений два раза в день (очень полезно для проверки симптомов AMS) Дезинфицирующее средство для
- Рук
Что не входит в цену
- Визовый сбор в Непал (самая низкая плата за 15-дневную визу стоимостью 30 долларов США на человека)
- Международные авиабилеты в Катманду и обратно
- Сборы за сверхнормативный багаж
- Ваше питание в Катманду и Покхаре включает прощальный ужин и завтрак
- Дополнительная ночь в Катманду или Покхаре (в случае раннего возвращения с горы, затем запланированный маршрут)
- Страхование путешествий и спасения Личные расходы телефонные звонки
- Услуги прачечной, счета в баре, личные напитки, заряд батареи, бутылка или кипяток, Wi-Fi и/или интернет и т.д.
- Советы гидам и носильщикам
О чём нужно знать до поездки
Рекомендуемое снаряжение и упаковочный лист для похода Ghorepani Poon Hill Trek
Следующие контрольные списки основного снаряжения помогут вам с упаковкой Пожалуйста, помните, что вы всегда должны стараться свести вес вашего снаряжения к минимуму. В начале похода ваша упакованная походная сумка должна весить не более 44 фунтов или 20 кг Примечание: предметы,
отмеченные (#), будут предоставлены в качестве бесплатного подарка от нашей компании по прибытии в Непал. Шапка
Head
Sun или шарф теплый флисовый шляпа
Солнцезащитные очки
Нижняя часть тела Нижняя
одежда
Походные шорты
Легкие хлопковые длинные брюки
Водонепроницаемыештаны
Ножки
Тонкие легкие внутренние носки
Толстые теплые шерстяные походные носки
Походные ботинки с запасными шнурками
Походная обувь (кроссовки и/или сандалии)
Футболкидля
верхней части тела
Флисовая куртка или пуловер
Флисовая куртка Wind-Stopper (опционально)
Водонепроницаемая (предпочтительно дышащая ткань) куртка из оболочки
Пуховик #
Руки
Легкие перчатки и/или
аксессуары
Спальный мешок #
Фары
Треккинговые сумки
#
Базовая аптечка для первой помощи Рюкзак для
обычных лекарств(примерно от 2500 до 3000 кубических дюймов)
Треккинговые палки #
Бутылки для воды
Туалетные принадлежности
1 быстросохнущее полотенце среднего размера
Зубная щетка/паста
Многоцелевое мыло
ДезодорантыКусачки
для ногтей
Увлажнитель для лица и тела
Средства женской гигиены
Персональная гигиена
Влажная салфетки (детские салфетки)
Салфетка/рулон туалетнойбумаги
Антибактериальное мытье рук
Дополнительно/предметы роскоши
Книга для чтения
Карта маршрута/путеводитель
Журнал и ручка
iPodКарандаши и маленькие блокноты
Путешественные игры (уно, игральные карты, кости и т. д.)
Проживание в походе на горепани Пун Хилл в Непале
Один из приятных сюрпризов похода «Горепани Пун Хилл» в Непале — широкий выбор вариантов размещения по маршруту От простого чая дома для новостроек роскошные домики, где каждый найдет что-то длясебя.
В популярных туристических центрах, таких как Горепани и Гандрук, треккеры теперь могут найти удобные домики с ванными комнатами с горячим душем, отдельными комнатами и даже Wi-Fi в некоторых местах. Эти роскошные номера обеспечивают более высокий уровень комфорта и идеально подходят для тех, кто хочет немного подкрепиться после целого дня пеших прогулок
В небольших деревнях, таких как Тихедхунга и Тадапани, традиционный чай дома предлагаем уютные номера с общими туалетами и умывальниками Хотя, что еще проще, эти места чисты, функциональны и управляются дружелюбными местными семьями, которые предлагают теплое гостеприимство и домашнюю еду Спать в чайном домике свидом на Гималаи прямо за окном — незабываемые впечатления
Номера обычно двухместные. Номера обычно двухместные с простой мебелью, мягким постельным бельем, подушками и теплыми одеялами Доплата за одноместный номер предоставляется по запросу и в зависимости от наличия свободных мест, особенно в пиковое время. сезоны треккинга
Независимо от того, остановитесь ли вы в обычной чайной или более комфортабельном домике, вы каждый вечер будете наслаждаться очарованием гималайской жизни и спокойствием горных деревень
Еда на холме Горепани Пун
Одна из радостей похода по холму Горепани Пун в Непале — возможность насладиться аутентичной горной кухней по пути. Маршрут похода хорошо обслуживается чайными домиками и домиками, предлагающими разнообразные блюда местной и интернациональной кухни Основной продукт питания Непала —
Дал Бхат Таркари — это питательное и вкусное блюдо, состоящее из вареного риса, чечевичного супа, сезонных овощей, маринованных огурцов, а иногда и мясного карри. Это блюдо, которое чаще всего подают на тропе, и оно дает отличную энергию для пеших прогулок.
Помимо Дал Бхата, путешественники также могут насладиться различными индийскими, китайскими, тибетскими, итальянскими и континентальными блюдами, такими как
лапша, жареный рис, пельмени (момо).
Сэндвичи, супы и гамбургеры, макароны и пицца
Тибетский хлеб с джемом или медом
завтрак типичные блюда включают кашу, мюсли, кукурузные хлопья, чапати, блины, яйца, картофельные оладьи и различные виды хлеба с чаем или кофе. Меню обедов и ужинов обычно одинаково и меняется в зависимости от лоджа.
Хотя свежие фрукты и морепродукты обычно недоступны, некоторые десерты, такие как яблочный пирог, шоколадный пудинг и заварной крем, можно найти в больших деревнях, таких как
Горячие напитки Ghorepani или Ghandruk широко доступны, чтобы согреться и увлажнить организм. К ним относятся:
черный, молочный, лимонный или травяной чай Растворимый
кофе или Nescafé
Горячий шоколад, имбирно-лимонный чай с медом
Свежеприготовленная и безопасная для употребления еда помогает поддерживать заряд бодрости и хорошее настроение
Наша команда треккингов для похода на гору Горепани Пун В Центре треккинга
и исследований в Непале ваша безопасность и комфорт являются нашими главными приоритетами. Мы предоставляем преданную своему делу и опытную команду, которая сделает ваш поход на гору Горепани Пун в Непале не только успешным, но и приятным, приятным и незабываемым Каждой треккинговой группой руководит лицензированный и профессиональный гид потреккингу имеющий многолетний опыт работы в регионе Аннапурна Гид обучен оказанию первой помощи, технике безопасности на больших высотах и реагированию на чрезвычайные ситуации, а также свободно говорит на английском и местных диалектах.
Для поддержки группы мы также предоставляем:
1 помощника гида-помощника на каждые 7 треккеров,
перевозящих багаж, 1 портье на каждые 2 треккера (действует ограничение по весу)
Эта договоренность гарантирует, что в случае возникновения трудностей у кого-то из членов группы возникнут трудности, будь то из-за высоты болезнь, усталость, болезнь или травма — они могут благополучно вернуться в сопровождении гида, а остальные члены группы продолжат поход в соответствии с планом
Наша команда не только технически подготовлена, но и дружелюбна, отзывчива и готова поделиться информацией о местной культуре, горах, флоре, фауне и богатых традициях региона Поход с нашей профессиональной командой сделает ваше путешествие более безопасным и культурным. Лучшее время для похода на гору Горепани Пун Поход
на гору The Ghorepani Poon Hill The Ghorepan Поход
на гору Орепани Пун в Непале считается круглогодичным походом, однако идеальными сезонами являютсявесна (с марта по май) и осень (с сентября по ноябрь), когда небо чистое, погода стабильна, а виды самые лучшие.
Весна (март — май).
Это одно из лучших времен для похода на горепани Пун в Непале. Рододендроны цветут в полном цвете, леса полны цветов, а температура умеренная, что идеально подходит для треккинга Виды на горы часто бывают четкими и непрерывными.
Осень (Сентябрь — ноябрь)
После того, как муссонные дожди смывают пыль и дымку, осень приносит чистое небо, умеренную температуру и захватывающие дух виды на Гималаи. Это самый популярный сезон для треккинга в Непале, и тропы здесь оживлены.
Зима (декабрь — февраль)
холоднее, особенно ранним утром и вечерами, но все же выполнимо Если вы готовы к прохладной погоде, вы сможете насладиться спокойными тропами и потрясающими заснеженными вершинами с меньшим количеством людей в Горепани и Пун-Хилле можно уединиться холодно, поэтому теплое снаряжение обязательно.
Муссон (июнь-август)
Во время муссонов все еще можно отправиться в поход, но тропы могут быть грязными и скользкими, а в лесных районах часто встречаются пиявки (их называют Джукой). Видимость часто снижается из-за облаков и тумана, но пышная зелень и меньшее количество туристов — уникальные впечатления для тех, кто предпочитает уединение
. Hill Trek обещает потрясающие виды, богатую культуру и радость прогулок по самым красивым местам живописные пейзажи региона Аннапурна
Пожелания к путешественнику
Мы рады приветствовать вас в походе по холму Горепани Пун — захватывающем путешествии по завораживающим пейзажам региона Аннапурна в Непале. Чтобы обеспечить вам безопасность, комфорт и удовольствие во время этого похода, мы просим вас обратить внимание на следующиетребования гостей:
Физическая подготовка:
Поход на гору Горепани Пун включает ходьбу на восток или умеренную ходьбу, и очень важно, чтобы участники были в хорошей физической форме. Прежде чем отправиться в поход, проконсультируйтесь с врачом, особенно если у васуже есть проблемы со здоровьем.
Страхование путешествий:
Обязательным является комплексное страхование путешествий, которое покрывает расходы на экстренную медицинскую эвакуацию, отмену поездки и непредвиденные инциденты. Пожалуйста, возьмите с собой копию страхового полиса.
Разрешения и документация:
Забронировав поездку, оставьте ее нам! Это наша работа.
Получите все необходимые разрешения для треккинга в заповеднике Аннапурна. Возьмите с собой действительный паспорт и несколько фотографий паспортного размера для оформления разрешения.
Предметы первой необходимости для одежды, снаряжения и рюкзака:
Возьмите с собой одежду, подходящую для различных погодных условий, включая теплую одежду для вечеров и утра. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашим рекомендуемым упаковочным листом для похода на гору Горепани Пун.
Ответственный треккинг:
Уважайте местные обычаи, традиции и окружающую среду. Носите с собой многоразовую бутылку для воды, чтобы свести к минимуму количество пластиковых отходов, и утилизируйте мусор ответственно. Следуйте назначенным тропам и избегайте беспокоить диких животных.
Процедуры связи и чрезвычайных ситуаций:
Сообщите своей семье и друзьям о своем маршруте похода. Для связи возьмите с собой заряженный мобильный телефон с местными SIM-картами. Поделитесь контактной информацией на случай чрезвычайных ситуаций со своими попутчиками и гидами.
Визы
Нужна ли мне виза для въезда в Непал и как ее получить? Полная информация о визе в Непал.
Визу в Непал можно получить по прибытии в международный аэропорт Трибхуван в Катманду и на пограничных пунктах в Какадвитте, Биргундже, Бхайрахаве, Непалгандже, Каддаховки на границе Непала и Индии, а также в Кодари и Рашувагади на границе между Непалом и Китаем.
За пределами Непала визу также можно получить в ближайшем посольстве или дипломатическом представительстве Непала.
Чтобы продлить визу, вы можете обратиться в Департамент иммиграции штата Каликастан и Катманду.
ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Действующий паспорт и 1 фотография паспортного размера.
Визу можно получить только наличными в следующей валюте: евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, доллар США, австралийский доллар, канадский доллар, гонконгский доллар, сингапурский доллар и японская иена.
Кредитные карты, индийская валюта и непальская валюта не принимаются к оплате визовых сборов
Следующие визовые сборы вступили в силу 17 июля 2019 года (в соответствии с решением правительства Непала, принятым 26 мая2019 года).
15 дней (многократный въезд): 30 долларов США
30 дней (многократный въезд): 50 90 долларов США
(многократный въезд): 125 долларов США Продление визы (в течение срока действия визы): 3 доллара США в день
Продление визы (с несколькими въездами): дополнительное продление визы на 25 долларов США
(после истечения срока действия визы): штраф за просрочку в размере 5 долларов США в день
Пожалуйста, следуйте этим простым процедурам получения туристической визы по прибытии в аэропорт (TIA), если вы не получили визу до посадки в самолет.
Первый шаг
Заполните "Карту прибытия"
Заполните онлайн-форму "Туристическая виза" (вы можете заполнить ее до прибытия, посетив наш официальный веб-сайт Департамента иммиграции или заполнить ее с помощью киосков по прибытии в аэропорт). Если вы заполните заявку на сайте, вы получите квитанцию со штрих-кодом. Пожалуйста, распечатайте ее и возьмите с собой для получения визы. Она действует в течение пятнадцати дней, а затем становится недействительной. Если это так, вам придется заполнить его снова.
2-й шаг
Произведите оплату в банке в соответствии с визовыми требованиями (15/30/90 дней)
Получите чек.
Хотя вы можете использовать разные способы оплаты (в стойке сбора визовых сборов), мы советуем вам иметь при себе наличные на всякий случай.
Визовый сбор по прибытии в пунктах въезда (
15 дней - 30 долларов США,
30 дней - 50 долларов США,
90 дней - 125 долларов США.
3-й шаг)
Перейдите на иммиграционную службу с онлайн-формой, квитанциями об оплате и паспортом. Сдайте документы сотруднику иммиграционной службы для оформления визы.
Он/она выдает вам визы по своему усмотрению.