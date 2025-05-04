16 дней
Ближе к небу: гранд-путешествие от непальских святынь до коры вокруг Кайласа
Увидеть старейшую ступу Непала, полюбоваться Гималаями и побывать на Эвересте
Начало: Аэропорт Катманду, 12:00
4 мая в 12:00
26 авг в 12:00
$3 600 за человека
9 дней
Экзотика Непала: калейдоскоп древностей, погружение в культуру и сафари по джунглям
Устроить барбекю у костра, покататься на каноэ среди крокодилов и встретить рассвет в горах
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
30 дек в 10:00
3 мая в 10:00
$2 390 за человека
8 дней
Сакральные уголки Гималаев: тур по святыням Непала и Бутана
Познакомиться с воплощением богини и получить благословение монахов на удачу или рождение ребёнка
Начало: Аэропорт Катманду, время зависит от вашего рейса
30 дек в 08:00
27 апр в 10:00
$3 490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «В мае»
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