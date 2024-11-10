17 дней
На вершине мира: треккинг-тур в базовый лагерь Эвереста с проживанием в лоджах
Прочувствовать атмосферу альпинистского лагеря, покорить перевал и пройтись по леднику
Начало: Аэропорт Катманду, утро
10 ноя в 08:00
$1 100 за человека
16 дней
Отвезите меня в Гималаи: поход в горах Непала и знакомство с Катманду
Посетить высочайшую горную систему мира, покорить 5-тысячный перевал и пообщаться с жителями
Начало: Катманду, аэропорт, на выходе из зоны прилёта. Удо...
20 окт в 08:00
14 апр в 08:00
$1 590 за человека
18 дней
Сакральный путь в глубины своей души: перезагрузка в Гималаях с корой вокруг священного Кайласа
Пройти непальскими и тибетскими тропами по местам силы и совершить древний духовный обряд
Начало: Аэропорт Катманду, первая половина дня
3 сен в 10:00
$2 850 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Катманду в категории «Большое путешествие»
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