Амстердам для своих: Вестердоки, Норд и блошиный рынок

Сегодня мы пойдём с вами в один из наших любимых кварталов.

Здесь сказочные старые домики с палисадниками, старинные склады и уютные каналы соседствуют с удивительной современной архитектурой и самыми последними технологиями. Здесь берегут старые традиции, но живут уже в будущем. Вот такое удивительное место эти Западные доки.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ждет?

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по замечательному кварталу, полному легенд, тайн и забавных историй. Вместе мы узнаем, почему город не выделяет особого внимания подводным лодкам, и поговорим о необычном социальном жилье и антисквотах. Также мы исследуем, как Амстердам преобразил промышленную зону в современный и стильный район.

Программа нашего приключения

  • В полумраке старинного кинотеатра нас ждет вкусный кофе.
  • Мы найдем удивительные образцы стиля модерн.
  • Узнаем, где обитают коты, а где — бегемоты.
  • Заглянем в множество необычных лавок и галерей.

Паромная прогулка

Затем мы отправимся на пароме к старинной верфи. Здесь вы сможете насладиться впечатляющим видом на современное здание музея кино Eye и проплыть мимо заброшенной подводной лодки. Также мы увидим интересные контейнерные жилые дома.

История и факты об Амстердаме

Мы поделимся с вами увлекательными фактами из истории города, откроем секрет, почему морковь оранжевая, и выясним, что произошло с людьми, у которых большие окна в домах.

Блошиный рынок

Если нам повезет, мы посетим крупнейший блошиный рынок Европы, который проходит раз в месяц на старой верфи. Здесь вы сможете найти:

  • Английский фарфор
  • Индийские ёлочные игрушки
  • Виниловые пластинки
  • Инкрустированные комоды
  • Вывески пивных баров

Это настоящий рай для антикваров, художников и ценителей уникальных вещей!

Граффити и художественные места

В случае, если мы не попадем на рынок, мы сможем изучить удивительные граффити и найти скрытые уголки города художников и дизайнеров. Напоследок поднимем бокал шампанского «за гаражами» и узнаем об интригующих местах, где в Нидерландах устраивают отели.

Завершение экскурсии

После экскурсии вы сможете покататься на самых высоких в Нидерландах качелях или посетить музей кино Eye, который хранит архив кинолент, начиная с первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными шедеврами с захватывающими спецэффектами. В музее вас ждет:

  • Интереснейшая коллекция старых и новых афиш.
  • Фотографии и саундтреки к фильмам.
  • Интерактивные инсталляции, которые перенесут вас в мир кино.

После насыщенного дня вы сможете отдохнуть в кафе с великолепным панорамным видом на город.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лавки и галереи
  • Старая верфь
  • Музей кино Eye
  • Заброшенная подводная лодка
  • Контейнерные жилые дома
  • Блошиный рынок
  • Граффити
  • Город художников и дизайнеров
  • Самые высокие в Нидерландах качели
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (паром)
  • Совместные памятные фото
  • Туристический налог - €1, 5/чел.
Что не входит в цену
  • Билеты на блошиный рынок - €4, 5
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

