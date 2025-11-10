Здесь сказочные старые домики с палисадниками, старинные склады и уютные каналы соседствуют с удивительной современной архитектурой и самыми последними технологиями. Здесь берегут старые традиции, но живут уже в будущем. Вот такое удивительное место эти Западные доки.
Описание экскурсии
Что вас ждет?
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по замечательному кварталу, полному легенд, тайн и забавных историй. Вместе мы узнаем, почему город не выделяет особого внимания подводным лодкам, и поговорим о необычном социальном жилье и антисквотах. Также мы исследуем, как Амстердам преобразил промышленную зону в современный и стильный район.
Программа нашего приключения
- В полумраке старинного кинотеатра нас ждет вкусный кофе.
- Мы найдем удивительные образцы стиля модерн.
- Узнаем, где обитают коты, а где — бегемоты.
- Заглянем в множество необычных лавок и галерей.
Паромная прогулка
Затем мы отправимся на пароме к старинной верфи. Здесь вы сможете насладиться впечатляющим видом на современное здание музея кино Eye и проплыть мимо заброшенной подводной лодки. Также мы увидим интересные контейнерные жилые дома.
История и факты об Амстердаме
Мы поделимся с вами увлекательными фактами из истории города, откроем секрет, почему морковь оранжевая, и выясним, что произошло с людьми, у которых большие окна в домах.
Блошиный рынок
Если нам повезет, мы посетим крупнейший блошиный рынок Европы, который проходит раз в месяц на старой верфи. Здесь вы сможете найти:
- Английский фарфор
- Индийские ёлочные игрушки
- Виниловые пластинки
- Инкрустированные комоды
- Вывески пивных баров
Это настоящий рай для антикваров, художников и ценителей уникальных вещей!
Граффити и художественные места
В случае, если мы не попадем на рынок, мы сможем изучить удивительные граффити и найти скрытые уголки города художников и дизайнеров. Напоследок поднимем бокал шампанского «за гаражами» и узнаем об интригующих местах, где в Нидерландах устраивают отели.
Завершение экскурсии
После экскурсии вы сможете покататься на самых высоких в Нидерландах качелях или посетить музей кино Eye, который хранит архив кинолент, начиная с первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными шедеврами с захватывающими спецэффектами. В музее вас ждет:
- Интереснейшая коллекция старых и новых афиш.
- Фотографии и саундтреки к фильмам.
- Интерактивные инсталляции, которые перенесут вас в мир кино.
После насыщенного дня вы сможете отдохнуть в кафе с великолепным панорамным видом на город.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лавки и галереи
- Старая верфь
- Музей кино Eye
- Заброшенная подводная лодка
- Контейнерные жилые дома
- Блошиный рынок
- Граффити
- Город художников и дизайнеров
- Самые высокие в Нидерландах качели
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (паром)
- Совместные памятные фото
- Туристический налог - €1, 5/чел.
Что не входит в цену
- Билеты на блошиный рынок - €4, 5