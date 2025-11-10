Сегодня мы пойдём с вами в один из наших любимых кварталов. Здесь сказочные старые домики с палисадниками, старинные склады и уютные каналы соседствуют с удивительной современной архитектурой и самыми последними технологиями. Здесь берегут старые традиции, но живут уже в будущем. Вот такое удивительное место эти Западные доки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ждет?

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по замечательному кварталу, полному легенд, тайн и забавных историй. Вместе мы узнаем, почему город не выделяет особого внимания подводным лодкам, и поговорим о необычном социальном жилье и антисквотах. Также мы исследуем, как Амстердам преобразил промышленную зону в современный и стильный район.

Программа нашего приключения

В полумраке старинного кинотеатра нас ждет вкусный кофе.

Мы найдем удивительные образцы стиля модерн.

Узнаем, где обитают коты, а где — бегемоты.

Заглянем в множество необычных лавок и галерей.

Паромная прогулка

Затем мы отправимся на пароме к старинной верфи. Здесь вы сможете насладиться впечатляющим видом на современное здание музея кино Eye и проплыть мимо заброшенной подводной лодки. Также мы увидим интересные контейнерные жилые дома.

История и факты об Амстердаме

Мы поделимся с вами увлекательными фактами из истории города, откроем секрет, почему морковь оранжевая, и выясним, что произошло с людьми, у которых большие окна в домах.

Блошиный рынок

Если нам повезет, мы посетим крупнейший блошиный рынок Европы, который проходит раз в месяц на старой верфи. Здесь вы сможете найти:

Английский фарфор

Индийские ёлочные игрушки

Виниловые пластинки

Инкрустированные комоды

Вывески пивных баров

Это настоящий рай для антикваров, художников и ценителей уникальных вещей!

Граффити и художественные места

В случае, если мы не попадем на рынок, мы сможем изучить удивительные граффити и найти скрытые уголки города художников и дизайнеров. Напоследок поднимем бокал шампанского «за гаражами» и узнаем об интригующих местах, где в Нидерландах устраивают отели.

Завершение экскурсии

После экскурсии вы сможете покататься на самых высоких в Нидерландах качелях или посетить музей кино Eye, который хранит архив кинолент, начиная с первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными шедеврами с захватывающими спецэффектами. В музее вас ждет:

Интереснейшая коллекция старых и новых афиш.

Фотографии и саундтреки к фильмам.

Интерактивные инсталляции, которые перенесут вас в мир кино.

После насыщенного дня вы сможете отдохнуть в кафе с великолепным панорамным видом на город.