Ганя проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Амстердам для своих

Мы встретимся на площади Дам – в самом сердце города, а вот дальше отправимся гулять по районам, до которых редко добираются обычные туристы. Я открою для вас аутентичные уголки и излюбленные места горожан, покажу заведения, где найдет что-нибудь по вкусу даже отъявленный гурман. Мы непременно сделаем небольшую паузу, чтобы попробовать традиционные голландские закуски или необычные блюда местной кухни. А после, исследовав нетуристические закоулки районов Йордан и Уд-вест, вернемся к площади Дам любимым маршрутом амстердамцев.

Как живут нидерландцы?

Наша дружеская прогулка пройдет в формате легкой беседы об Амстердаме и его колоритных обитателях. Я не буду уходить в исторические дебри, а подробно расскажу, как живет город здесь и сейчас, кто гуляет по нетуристическим улицам и чем обычно озабочены его современные жители. Мы окунемся в быт и повседневные хлопоты среднестатистического амстердамца и разберемся, чем жизнь в столице отличается от будней маленького уютного городка Нидерландов.