Ганя проводит ещё 3 экскурсии

  1. Экскурсии

Амстердам глазами амстердамцев

Изучить нетуристические районы, узнать о жизни голландцев и попробовать аутентичные закуски

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Дам
  • Заказать экскурсию

€12072 за экскурсиюскидка40%

Ганя
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Ганя – Гид в Амстердаме
Давайте отвлечемся от исторических дат и банального маршрута от площади Дам до квартала Красных фонарей и обратно.

Позвольте показать вам Амстердам таким, каким его знают местные жители! На дружеской прогулке 👣 мы исследуем любимые районы, улицы и местечки амстердамцев, погрузимся в голландский быт и поговорим о современных жителях города.
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев

Что вас ожидает

Амстердам для своих
Мы встретимся на площади Дам – в самом сердце города, а вот дальше отправимся гулять по районам, до которых редко добираются обычные туристы. Я открою для вас аутентичные уголки и излюбленные места горожан, покажу заведения, где найдет что-нибудь по вкусу даже отъявленный гурман. Мы непременно сделаем небольшую паузу, чтобы попробовать традиционные голландские закуски или необычные блюда местной кухни. А после, исследовав нетуристические закоулки районов Йордан и Уд-вест, вернемся к площади Дам любимым маршрутом амстердамцев.

Как живут нидерландцы?
Наша дружеская прогулка пройдет в формате легкой беседы об Амстердаме и его колоритных обитателях. Я не буду уходить в исторические дебри, а подробно расскажу, как живет город здесь и сейчас, кто гуляет по нетуристическим улицам и чем обычно озабочены его современные жители. Мы окунемся в быт и повседневные хлопоты среднестатистического амстердамца и разберемся, чем жизнь в столице отличается от будней маленького уютного городка Нидерландов.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет участвуют в экскурсии бесплатно
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсия рассчитана на небольшую группу (до 6 человек). Если вас больше, за каждого последующего человека доплата 20 евро.
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев
Амстердам глазами амстердамцев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Дам.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ганя
Ганя
Привет! Люблю Амстердам всем сердцем! Хочу делиться этой любовью с каждым, кто приезжает в этот город-исполнитель желаний!
Напишите мне

Ганя проводит ещё 3 экскурсии

Инста-прогулка по АмстердамуИнста-прогулка по АмстердамуИнста-прогулка по Амстердаму
скидка50%
€130
65 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Отыскать эффектные и нешаблонные ракурсы города и изучить его исторический центр
Мой авторский маршрут для тех, кто хочет не только познакомиться с Амстердамом, но и запечатлеть его на оригинальных фотографиях. Вы рассекретите места, скрытые от беглых взглядов обычных туристов, узнаете, как в Средневековье голландцы распознавали ведьм, и заново откроете для себя достопримечательности Амстердама, от Ньюмаркт до площади Дам.
«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама«Совершенно секретно»: по запретным местам Амстердама
скидка50%
€140
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Посетить самые знаменитые кофешопы в центре города с гидом-проводником
Чувствуете этот едва уловимый аромат на улицах Амстердама? Запретный плод в городе-карнавале доступен практически на каждом шагу. Предлагаем вам погрузиться в манящую и таинственную атмосферу самых интригующих заведений города. Гид-специалист подскажет в выборе мест и проконсультирует по всем темам, вызывающим вопросы. Вперёд, неизведанный мир ждёт!
«Совершенно секретно»: часть вторая«Совершенно секретно»: часть вторая«Совершенно секретно»: часть вторая
скидка45%
€140
77 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Прогуляться злачными улочками Амстердама, посетить кофешоп и узнать секреты работниц секс-индустрии
Куда только не заводят дорожки Амстердама! В историческом центре города притаились необычные заведения: кофешопы и бордели. Изучая их витрины, вы познакомитесь с «теневой культурой» и узнаете особенности работы в этой индустрии. Я проведу вас по уголкам, неизвестным туристам, расскажу о предпочтениях местных жителей и множестве способов употребления каннабиса.

Индивидуальные экскурсии в Амстердаме

Амстердам с нуляАмстердам с нуляАмстердам с нуля
скидка30%
€93
66 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Прогуляться по следам «Орла и решки» и услышать невероятные истории города
Давайте вместе покорим Амстердам за пару часов? Вы пройдете по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», развеете туристические мифы и попробуете лучшую голландскую селедку. А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут.
Путешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам АмстердамаПутешествие по каналам Амстердама
скидка20%
€110
88 за экскурсию
2 часа
24 отзыва
Прочувствовать характер столицы и её жителей и полюбоваться городом с воды
Увидеть Амстердам с борта лодки должен каждый путешественник. Плавая по самым красивым каналам и слушая увлекательные истории, вы полностью погрузитесь в атмосферу многогранного города. Я расскажу о Золотом веке Голландии, современных нравах амстердамцев, местной кухне и нидерландском языке — обо всём, что вам интересно узнать о городе каналов. Ваш гид и капитан, я стану проводником в историю, культуру и быт Амстердама.
Амстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомствоАмстердам — первое знакомство
скидка50%
От
€150
75 за экскурсию
2.5 часа
54 отзыва
Все самые важные достопримечательности исторического центра на увлекательной обзорной экскурсии
Приглашаю прогуляться по удивительной столице королевства Нидерландов и познакомиться с ее обычаями и традициями. Я расскажу интересные факты из истории и современной жизни города и покажу «визитные карточки» Амстердама: площадь Дам, Квартал красных фонарей, Тощий мост, Китайский и Еврейский кварталы и многое другое. А еще вы попробуете знаменитые голландские вафли и несколько сортов сыра. После вкусной и познавательной экскурсии Амстердам навсегда останется в ваших сердцах!
С Амстердамом на «ты»С Амстердамом на «ты»С Амстердамом на «ты»
скидка50%
€130
65 за экскурсию
2 часа
17 отзывов
Посетить знаковые и секретные места города и раскрыть менталитет его жителей на дружеской экскурсии
Амстердам — город противоречий. Для одних это лучшее место для жизни, для других — грабительские налоги, для третьих — столица свободы и самовыражения. Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета.
Вечерний АмстердамВечерний АмстердамВечерний Амстердам
скидка50%
€130
65 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Дружеская прогулка по знаковым и тайным местам города в волшебном свете фонарей
После захода солнца Амстердам особенно прекрасен: зажигаются огни, подсвечиваются каналы и мосты, в воздухе появляется пьянящее чувство свободы. Вы погуляете по колоритному Китайскому кварталу, вспомните средневековых ведьм на старинной площади, заглянете в уютное кафе и полюбите голландскую столицу еще больше!
Амстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применениюАмстердам: инструкция по применению
скидка20%
€99
80 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
За пару часов исследовать центр города и разобраться в нравах амстердамцев на обзорной прогулке
Чтобы по-настоящему подружиться с Амстердамом, важно не только обойти его знаковые точки, но и понять, чем дышит город. Всё это мы успеем за пару часов! Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
72 за экскурсию
Заказать экскурсию