2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История Амстердама и блошиный рынок
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
«На самом рынке можно будет найти безумное количество интересных вещей: английский фарфор, индийские елочные игрушки, виниловые пластинки, инкрустированные комоды, вывески пивных баров и многое другое»
Завтра в 10:30
20 янв в 10:30
от €220 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Амстердам для своих: Вестердоки, Норд и блошиный рынок
Начало: По договоренности
«Если нам повезёт, мы попадём на самый большой блошиный рынок Европы, который раз в месяц работает в старой верфи»
Расписание: По договорённости с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
«По живописным улочкам старого города, останавливаясь в самых интересных местах, вы доберетесь до необычайно колоритного рынка»
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr7 апреля 2024Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
- ННаталья4 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Вы увидите другой Амстердам. Амстердам художников, скульпторов, композиторов, всех творческих людей. Настя очень интересный рассказчик, увлеченный, искренне любящий дело, которым она занимается. Вы узнаете много для себя нового об Амстердаме. Всем рекомендую. Не пожалеете.
- ЕЕлизавета18 марта 2019Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Рынки»
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 320. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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