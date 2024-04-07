1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
«Шопинг в Амстердаме неповторим и уникален тем, что здесь можно совместить приятное с полезным»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
«Я расскажу историю старой верфи, на которой сейчас расположен блошиный рынок, куда мы отправимся, и научу торговаться»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
«И поймете, почему главный праздник страны, День Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr7 апреля 2024Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
- ТТатьяна21 октября 2021Спасибо большое Анне! Задача была совместить приятную прогулку по центру Амстердама с шоппингом по заранее четко составленному списку.
- ЕЕлена3 июля 2019Отлично прогулялись по магазинам, куда то не успели и Анна прислала ссылки. Рекомендую всем девушкам кто хочет спокойного и корректного шопинга. Мне понравилось)
- ННаталья4 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Вы увидите другой Амстердам. Амстердам художников, скульпторов, композиторов, всех творческих людей. Настя очень интересный рассказчик, увлеченный, искренне любящий дело, которым она занимается. Вы узнаете много для себя нового об Амстердаме. Всем рекомендую. Не пожалеете.
- ЕЕлизавета18 марта 2019Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в
- ТТатьяна9 января 2019Экскурсия прошла в соответсвии с моими запросами. В Амстердаме я была проездом 2 дня. Анна заранее выяснила мои предпочтения, экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Шопинг»
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