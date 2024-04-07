Шопинг в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Амстердаме на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Ваш персональный шопинг-гид в уникальном Амстердаме
Ищете идеальный шопинг в Амстердаме? Ваш личный гид подберет магазины и товары, отвечающие именно вашим предпочтениям
«Шопинг в Амстердаме неповторим и уникален тем, что здесь можно совместить приятное с полезным»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Неформальная прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Неформальная прогулка по Амстердаму: от центрального вокзала до музея Eye
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: откройте для себя уникальные места и истории, которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: По договоренности
«Я расскажу историю старой верфи, на которой сейчас расположен блошиный рынок, куда мы отправимся, и научу торговаться»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 220 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по рынкам Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка по рынкам Амстердама
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Начало: По договоренности
«И поймете, почему главный праздник страны, День Короля, представляет из себя вселенских масштабов веселый базар»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    7 апреля 2024
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Сергей отличный гид, прекрасно провели время с семьёй знакомясь с Амстердамом. Обязательно обратимся ещё.
  • Т
    Татьяна
    21 октября 2021
    Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
    Спасибо большое Анне! Задача была совместить приятную прогулку по центру Амстердама с шоппингом по заранее четко составленному списку.
  • Е
    Елена
    3 июля 2019
    Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
    Отлично прогулялись по магазинам, куда то не успели и Анна прислала ссылки. Рекомендую всем девушкам кто хочет спокойного и корректного шопинга. Мне понравилось)
  • Н
    Наталья
    4 мая 2019
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась. Вы увидите другой Амстердам. Амстердам художников, скульпторов, композиторов, всех творческих людей. Настя очень интересный рассказчик, увлеченный, искренне любящий дело, которым она занимается. Вы узнаете много для себя нового об Амстердаме. Всем рекомендую. Не пожалеете.
  • Е
    Елизавета
    18 марта 2019
    Неформальная прогулка по Амстердаму
    Анастасия человек искусства и это делает ее экскурсии особенными. Она не рассказывает о культуре, истории и пр., а погружает в
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    свой мир. Если вы интересуетесь культурой, искусством, бытом страны вы будете в восторге! Кроме того что Анастасия мега интересный рассказчик, она очень интересный человек! Ну и коммуникабельная, пунктуальная, внимательная, ну вообще нет минусов, правда!

  • Т
    Татьяна
    9 января 2019
    Ваш персональный шопинг-гид по Амстердаму
    Экскурсия прошла в соответсвии с моими запросами. В Амстердаме я была проездом 2 дня. Анна заранее выяснила мои предпочтения, экскурсия
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    прошла увлекательно и интересно. Мы уделили внимания шопингу, я очень довольна покупками. Также провели обзорную экскурсию по самым знаковым и интересным местам. Большое спасибо. Рекомендую Анну как отличного гита.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Шопинг»

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  2. Площадь Дам
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  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 320. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Шопинг», 15 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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