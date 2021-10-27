ежедневно 10:00

Амстердам пешком и на кораблике

Отправляйтесь на пешеходную экскурсию по must-see достопримечательностям Амстердама

5
1 отзыв
Отправляйтесь на пешеходную экскурсию по must-see достопримечательностям Амстердама.

Вы прогуляетесь по историческому центру города – Голландии XVII века, увидите единственный в своем роде плавучий цветочный рынок и прокатитесь на кораблике по каналам города.
Амстердам пешком и на кораблике
Амстердам пешком и на кораблике
Амстердам пешком и на кораблике
Амстердам пешком и на кораблике
Амстердам пешком и на кораблике
Амстердам пешком и на кораблике
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Описание

Амстердам — истинная столица свободы и романтики. Здесь вас ждёт единственный в мире плавучий цветочный рынок, легендарные каналы, причудливая архитектура, кривые улочки и потайные дворы. Вы увидите всё, чем славится Амстердам, а мы познакомим вас со столицей Нидерландов просто, понятно и с юмором!

Что вас ожидает

Город-музей

Где, как не в Амстердаме, можно потеряться в пространстве от количества достопримечательностей! Здесь буквально каждый старинный дом охраняется муниципалитетом как памятник. А центр города — живые декорации Голландии XVII века с темными подворотнями, тесными улочками и особой атмосферой. Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе.

Цветы, алмазы и другие «секреты»

Девиз Амстердама: можно всё, если мы не мешаем другим. Здесь легализовали употребление лёгких наркотиков в «кофешопах», а красные фонари района Де Валлен вполне законно зазывают немного согрешить. Вы пройдёте по любопытным районам голландской столицы, а ещё увидите единственный в мире плавучий цветочный рынок, который находится прямо на канале. Следом побываете на алмазной фабрике, ведь Амстердам — мировой центр ювелиров. Мастера расскажут секреты огранки бриллиантов, а желающим подберут украшения на любой вкус и кошелёк.

Каналы, каналы и ещё раз каналы

Замысловатая планировка Амстердама многих пугает, но романтика извилистых улочек и косых домов на каналах всё же оказывается сильнее. Пешеходная прогулка плавно перейдёт в речную, чтобы вы смогли прочувствовать ту самую атмосферу с правильного ракурса. Мосты, каналы, цветы, велосипеды, множество ярких домов — всё гармонично смешается в этом чудесном городе и предстанет перед вами с воды. А вам останется лишь наслаждаться видом на город, будто сошедшим с открытки!

ежедневно 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Прогулка на кораблике по каналам города
  • Посещение алмазной фабрики
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Dam square, главная площадь города
Завершение: Museumplein
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в понедельник
  • Среду
  • Пятницу
  • Субботу и воскресенье в 10:00
  • Размер группы до 5 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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И
27 окт 2021
Все было на высоте. Очень интересный выбор мест и исторических фактов.

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