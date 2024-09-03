Водная прогулка
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
Расписание: ежедневно 10:00
21 апр в 10:00
22 апр в 10:00
€85 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: Экскурсия проходит в среду и субботу в 15:30
23 апр в 15:30
3 мая в 15:30
€80 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
Начало: Stationsplein 49, 1012 AB Amsterdam
Расписание: 10.00-17.00 каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€230 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Велосипедный авторский тур по Амстердаму
Начало: Stationsplein 49, 1012 AB Amsterdam
Расписание: 10.00-17.00 каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€150 за экскурсию
Круиз
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Начало: Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam
Расписание: 10.00-19.00 каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€650 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Амстердам для своих: искусство под землей в метро
Погрузитесь в мир подземного искусства Амстердама. Экскурсия по метро раскроет секреты арт-объектов и их создателей
Начало: Amsterdam Centraal
Завтра в 10:00
21 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€1350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 сентября 2024Добрый день! Благодарю Татьяну за экскурсию, за хорошее настроение и рекомендацию вкусной селедочки. Мы побывали в районах, куда сами не заехали бы, катались на велосипедах самостоятельно два дня. Очень интересна экскурсия была. Спасибо.
- AAlla9 августа 2024Увидели очень много и очень благодарны Анне за интересную зкскурсию!
- EEkaterina27 июня 2024Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Нам всё понравилось.
- IIrene13 июня 2024Мы провели восхитительные 4 часа с Татьяной в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, и хотя мы уже бывали в Амстердаме,
- ВВеснина11 апреля 2024The guide was very polite and it was very interesting to listen to history of Amsterdam. The boat trip was
- AAndrei19 августа 2023Нам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую
- OOlesya9 апреля 2023Всё очень понравилось,было интересно и познательно!!! Рекомендуем Анну,как Профессионального гида! Благодарим!
- ЕЕлена6 апреля 2023Очень много интересной и познавательной информации, а также попробовали вкусную селёдку и другие вкусности! Экскурсовода Татьяну с удовольствием рекомендуем!!! Нам очень понравилось 👍
- ЕЕвгений10 ноября 2022Не люблю писать много:) Гид - 10 баллов по 5 бальной шкале:) В целом все - шедеврально! PS: я достаточно капризный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Национальный морской музей»
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