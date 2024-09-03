Национальный морской музей – экскурсии в Амстердаме

Найдено 7 экскурсий в категории «Национальный морской музей» в Амстердаме на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Амстердам пешком и на кораблике
Пешая
4 часа
10 отзывов
Водная прогулка
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
Расписание: ежедневно 10:00
21 апр в 10:00
22 апр в 10:00
€85 за человека
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
Начало: Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam
Расписание: Экскурсия проходит в среду и субботу в 15:30
23 апр в 15:30
3 мая в 15:30
€80 за человека
Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
Начало: Stationsplein 49, 1012 AB Amsterdam
Расписание: 10.00-17.00 каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€230 за экскурсию
Велосипедный авторский тур по Амстердаму
На велосипеде
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Велосипедный авторский тур по Амстердаму
Начало: Stationsplein 49, 1012 AB Amsterdam
Расписание: 10.00-17.00 каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€150 за экскурсию
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Пешая
На велосипеде
5 часов
2 отзыва
Круиз
Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Начало: Nieuwezijds Voorburgwal 147, 1012 RJ Amsterdam
Расписание: 10.00-19.00 каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€650 за экскурсию
Амстердам для своих - искусство под землей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Амстердам для своих: искусство под землей в метро
Погрузитесь в мир подземного искусства Амстердама. Экскурсия по метро раскроет секреты арт-объектов и их создателей
Начало: Amsterdam Centraal
Завтра в 10:00
21 апр в 09:00
€250 за экскурсию
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
€1350 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Велосипедный авторский тур по Амстердаму
    Добрый день! Благодарю Татьяну за экскурсию, за хорошее настроение и рекомендацию вкусной селедочки. Мы побывали в районах, куда сами не заехали бы, катались на велосипедах самостоятельно два дня. Очень интересна экскурсия была. Спасибо.
  • A
    Alla
    9 августа 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Увидели очень много и очень благодарны Анне за интересную зкскурсию!
  • E
    Ekaterina
    27 июня 2024
    Амстердам пешком и на кораблике
    Экскурсия была очень интересная и насыщенная. Нам всё понравилось.
  • I
    Irene
    13 июня 2024
    Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
    Мы провели восхитительные 4 часа с Татьяной в Амстердаме! Экскурсия была очень интересной, и хотя мы уже бывали в Амстердаме,
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    Татьяна показала нам места о которых мы не знали. Она обладает обширными знаниями об истории и современной жизни города, и наряду с её замечательной харизмой, это создаёт незабываемое впечатление! Очень понравились нам также "тайные" католические церкви, киоск с селёдочкой и копчёным угрём, тайные дворики и плавучий домик с кошками. Татьяна заранее, ещё до экскурсии, списалась с нами и организовала всё по нашим пожеланиям. В общем всё было замечательно и ещё раз спасибо, Татьяна!

  • В
    Веснина
    11 апреля 2024
    Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
    The guide was very polite and it was very interesting to listen to history of Amsterdam. The boat trip was
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    quite enjoyable too. We found a lot of hidden spots of the city, and had a lovely curious trip through canals. Worth 5 stars:)

  • A
    Andrei
    19 августа 2023
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Нам очень понравилась экскурсия, побывали в интересных местах, скушали вкусную локальную еду) когда снова будем в Амстердаме, возьмем и другие экскурсии от Татьяны) рекомендую
  • O
    Olesya
    9 апреля 2023
    Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
    Всё очень понравилось,было интересно и познательно!!! Рекомендуем Анну,как Профессионального гида! Благодарим!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2023
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Очень много интересной и познавательной информации, а также попробовали вкусную селёдку и другие вкусности! Экскурсовода Татьяну с удовольствием рекомендуем!!! Нам очень понравилось 👍
  • Е
    Евгений
    10 ноября 2022
    Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
    Не люблю писать много:) Гид - 10 баллов по 5 бальной шкале:) В целом все - шедеврально! PS: я достаточно капризный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Национальный морской музей»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Амстердам пешком и на кораблике
  2. Музей Ван Гога - прогулка длиною в жизнь
  3. Авторская экскурсия по Амстердаму с дегустацией местных деликатесов
  4. Велосипедный авторский тур по Амстердаму
  5. Лучший день в Амстердаме пешком 2 часа, музей Ван Гога 1,5, круиз 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Королевский дворец
  4. Квартал красных фонарей
  5. Набережная
  6. Музей Ван Гога
  7. Эдам
  8. Рейксмузеум
  9. Кёкенхоф
  10. Каналы Амстердама
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в апреле 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Национальный морской музей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 1350. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Национальный морской музей», 18 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь