Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 25 отзывов Водная прогулка Главное в Амстердаме за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас Начало: Площадь Центрального Вокзала от €150 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Билеты Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых Начало: В Рейксмузеуме €25 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 25% Квест до 10 чел. «Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры Интеллектуальная игра в Амстердаме: станьте купеческой семьёй, принимайте решения и инвестируйте в будущее. Узнайте, как Голландия стала мировой державой Начало: Недалеко от Amsterdam Centraal €188 €250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Амстердама

