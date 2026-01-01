Водная прогулка
Главное в Амстердаме за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
Завтра в 16:00
20 янв в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Билеты
Квест-экскурсия по Рейксмузею «Ведьма, селёдка и немного Рембрандта» - без гида
Увлекательное приключение в Рейксмузее с героями и заданиями, которые сделают посещение музея незабываемым для детей и взрослых
Начало: В Рейксмузеуме
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€25 за всё до 3 чел.
-
25%
Квест
до 10 чел.
«Монополия Золотого века»: квест по Амстердаму в жанре экономической игры
Интеллектуальная игра в Амстердаме: станьте купеческой семьёй, принимайте решения и инвестируйте в будущее. Узнайте, как Голландия стала мировой державой
Начало: Недалеко от Amsterdam Centraal
Завтра в 11:00
20 янв в 10:00
€188
€250 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в январе 2026
Сейчас в Амстердаме в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 188 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 27 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март