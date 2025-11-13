Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Амстердаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Дизайнерский Амстердам
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дизайнерский Амстердам: уникальные бутики, кафе и творческие районы
Исследуйте уникальные бутики и кафе Амстердама, узнайте о знаменитых дизайнерах и их работах. Прогулка по нетуристическим районам и лучшие фотоместа
Начало: У кафе «Winkel 43»
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
от €150 за всё до 8 чел.
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
На велосипеде
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в мой Амстердам
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом
Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом
Начало: Центральная площадь Дам
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€260 за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в ноябре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 260. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
