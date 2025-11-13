Индивидуальная
до 8 чел.
Дизайнерский Амстердам: уникальные бутики, кафе и творческие районы
Исследуйте уникальные бутики и кафе Амстердама, узнайте о знаменитых дизайнерах и их работах. Прогулка по нетуристическим районам и лучшие фотоместа
Начало: У кафе «Winkel 43»
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом
Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом
Начало: Центральная площадь Дам
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
