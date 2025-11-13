Найдено 3 экскурсии в категории « Почувствовать себя местным » в Амстердаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 6 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Дизайнерский Амстердам: уникальные бутики, кафе и творческие районы Исследуйте уникальные бутики и кафе Амстердама, узнайте о знаменитых дизайнерах и их работах. Прогулка по нетуристическим районам и лучшие фотоместа Начало: У кафе «Winkel 43» от €150 за всё до 8 чел. На велосипеде 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений Начало: На Центральном вокзале €250 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Добро пожаловать в мой Амстердам: экскурсия с личным гидом Встреча с Амстердамом, полная тепла и личных историй, ждет вас в увлекательной прогулке с гидом Начало: Центральная площадь Дам €260 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Амстердама

