Экскурсии выходного дня в Амстердаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Амстердаме на русском языке, цены от €150, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
63 отзыва
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 12:30
6 июля в 09:30
от 420 за всё до 10 чел.
Амстердам: инструкция по применению
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 192154 за всё до 5 чел.
Главное в Амстердаме за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
от 150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
  2. Амстердам: инструкция по применению
  3. Главное в Амстердаме за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июле 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 420 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 113 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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