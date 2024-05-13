С Соня Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.

А Александр Амстердам: инструкция по применению Совершенно восхитительно окунулись в атмосферу Амстердама с Анной. Потрясающая экскурсия, мои всяческие рекомендации.

Л Лана Амстердам: инструкция по применению Прогулка была замечательная. Очень интересно и весело🤗

М Макс Амстердам: инструкция по применению Большое спасибо за впечатляющие 2 днф по Амстердаму! Все было очень интересно и информативно! До новых встреч!

К Крец Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия Thai you for the great trip! We were simply thrilled and can only recommend espacially this guide (Maksym). He is a professional in his field!!!

о олег Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия Максим - один из лучших гидов

Ю Юлия Главное в Амстердаме за 2 часа Спасибо за экскурсию, узнали то, что не на поверхности, внутри… очень красиво, интересно, необычно, познавательно. Маршрут удобен, советы полезные

С Сергей Главное в Амстердаме за 2 часа Хорошая прогулка по Амстердаму с гидом. Всё понравилось.