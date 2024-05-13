1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Зансе-Сханс и Заандам: погружение в голландскую культуру
Погрузитесь в атмосферу настоящей Голландии: ветряные мельницы, деревянные кломпы и традиционные сыры ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 12:30
6 июля в 09:30
от €420 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 192€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
от €150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССоня13 мая 2024Сергей - удивительно комфортный и интересный рассказчик и гид. С большим пониманием отнесся к нашему опозданию и провел классную экскурсию по жд вокзалу. Поездка была очень увлекательная, рассказал много классных вещей, ритм идеальный. Прекрасно провели время, очень рекомендую.
- ААлександр21 февраля 2024Совершенно восхитительно окунулись в атмосферу Амстердама с Анной. Потрясающая экскурсия, мои всяческие рекомендации.
- ЛЛана4 декабря 2023Прогулка была замечательная. Очень интересно и весело🤗
- ММакс4 октября 2023Большое спасибо за впечатляющие 2 днф по Амстердаму! Все было очень интересно и информативно! До новых встреч!
- ККрец11 октября 2022Thai you for the great trip! We were simply thrilled and can only recommend espacially this guide (Maksym). He is a professional in his field!!!
- оолег21 июля 2022Максим - один из лучших гидов
- ЮЮлия21 февраля 2020Спасибо за экскурсию, узнали то, что не на поверхности, внутри… очень красиво, интересно, необычно, познавательно. Маршрут удобен, советы полезные
- ССергей11 января 2020Хорошая прогулка по Амстердаму с гидом. Всё понравилось.
- ННилова2 января 2020Провели свободные 2 часа с пользой во время познавательной экскурсии. Это было наше первое знакомство с Амстердамом. Захотелось вернуться! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На выходные»
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