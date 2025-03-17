Лёгкая и приятная экскурсия по Амстердаму, во время которой вы попробуете самые вкусные колоритные блюда и напитки голландской кухни. Прогулка пройдёт по самым живописным местам, во время которой вы узнаете легенды и любопытные факты. Во время тура вы:

«Поймаете селёдку за хвост» • Научитесь отличать крокет от биттерболена • Зайдёте в оригинальный бар XVII века, чтобы попробовать Слёзы Невесты • Посетите самые колоритные места, где обедают только местные • Попробуете голландский хлеб в стакане.