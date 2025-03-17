Мои заказы

Гастрономический тур по Амстердаму

Наш тур начнётся в аутентичном районе De Pijp, где мы попробуем настоящие голландские крокеты и посетим колоритный рынок. Во время тура будем пробовать традиционные закуски и напитки в лучших заведениях города. Пройдём вдоль живописных каналов на площадь Рембрандта и заглянем в Бегинаж. Посетим оригинальный бар XVII века.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Лёгкая и приятная экскурсия по Амстердаму, во время которой вы попробуете самые вкусные колоритные блюда и напитки голландской кухни. Прогулка пройдёт по самым живописным местам, во время которой вы узнаете легенды и любопытные факты. Во время тура вы:
«Поймаете селёдку за хвост» • Научитесь отличать крокет от биттерболена • Зайдёте в оригинальный бар XVII века, чтобы попробовать Слёзы Невесты • Посетите самые колоритные места, где обедают только местные • Попробуете голландский хлеб в стакане.

По договорённости с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район De Pijp
  • Рынок Albert Cuyp Market
  • Площадь Рембрандта
  • Бегинаж
Что включено
  • Частный гид
  • Минимум 4 закуски и 2 напитка (подберём с учетом ваших гастрономических предпочтений)
Что не входит в цену
  • Стоимость еды и напитков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ferdinand Bolstraat 125, 1072 LG, Amsterdam
Завершение: Spui
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

М
Максим
17 мар 2025
Отлично провели время с Ольгой за дегустациями различных вкусностей Амстердама. Попробовали несколько блюд и закусок, сами бы вряд ли догадались, что это стоит попробовать (и уж точно не нашли бы,
где именно лучше всего это попробовать), всё очень понравилось. В процессе перемещений от одной точки дегустации к другой, узнали много нового и интересного о городе. С нами был 6-летний ребенок, к нему Ольга тоже нашла подход, как разговорно, так и гастрономически:) Также получили рекомендации, где и что ещё можно будет попробовать самостоятельно.

