SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Наше путешествие будет проходить в настоящей нидерландской идиллии — именно так можно описать деревушку Гитхорн.
Здесь расположились живописные дворики с лавочками и инсталляциями, богатые на экспонаты музеи, каналы, по которым на лодках добираются от места к месту.
На один день мы сможем окунуться в беззаботную жизнь голландской глубинки, а после вернуться домой совсем другими людьми!
Здесь расположились живописные дворики с лавочками и инсталляциями, богатые на экспонаты музеи, каналы, по которым на лодках добираются от места к месту.
На один день мы сможем окунуться в беззаботную жизнь голландской глубинки, а после вернуться домой совсем другими людьми!
Описание экскурсииДеревенская идиллия Деревушка Гитхорн — одно из самых идиллических мест в стране. Века с XIII здесь, среди прочего, занимались добычей торфа. В результате образовались озера. А для транспортировки торфа выкопали каналы. Но кого в Нидерландах удивишь каналами?! Удивительно другое — в старой части деревни какие-либо иные пути сообщения отсутствуют вовсе. Единственный способ подъехать к дому — лодка. На чуть более, чем две с половиной тысячи жителей здесь более 180-ти мостов. Вот и мы с вами возьмем лодку — плоскодонку, каноэ, байдарку или тихую моторку — и поплывем неспешно по утопающим в зелени и цветах каналам, любуясь пасторальными пейзажами и разглядывая очаровательные домики с покрытыми камышом крышами, будем слушать птиц, коих здесь немыслимое количество, а иногда останавливаться у спускающихся к самой воде кафе или лавок со всякой всячиной. Нервную систему такая прогулка восстанавливает почище посещения самого модного психотерапевта! А еще — вокруг деревни целое ожерелье живописнейших озер, которые отлично подходят для рыбалки и прогулки на водном велосипеде. В деревушке куча музеев: минералогический, этнографический, автомобильный, дайвинга и музей керамики. Надо ехать! Уютные дворики, яблочный пирог и умные фермы Мы заберем вас из вашего отеля в Амстердаме и вместе поедем на автомобиле через поля с овечками и живописные деревушки, мимо мельниц и ферм, вдоль каналов и озер одной из самых живописных провинций страны — если верить статистике, здесь живут самые счастливые люди в Нидерландах! Почему это так? Непременно расскажем. А заодно выясним, какое лекарство ученые считают лучшим от депрессии и «выгорания». Мы будем заезжать в старинные деревушки с удивительными крытыми тростником домами и разноцветными ставенками, и на мельницы, заглядывать в облюбованные гномами заросшие гортензиями дворики и фотографироваться с овечками. А заодно узнаем, почему в Нидерландах нет пастухов, зачем они вдруг оказались очень нужны и кто из животных любит обниматься. Конечно, немного поговорим и об умных фермах, об удивительных технологиях и о том, как такой маленькой стране удается занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Выпьем кофе в фермерском кафе с традиционным свежеиспеченным яблочным пирогом или продегустируем другие традиционные блюда. Заодно поговорим о забавных особенностях нидерландской кухни и о том, почему женщины в этой стране стоят у плиты не более 15 минут в день. А еще мы непременно расскажем, что такое «Библейский пояс» и почему полмиллиона жителей страны по-прежнему живут в XVII веке. По дороге сделаем великолепные фотографии и поговорим об отношении к животным в Нидерландах. Как уберечь летучих мышей от стресса? Как забота о сороках не дает реконструировать целый вокзал? Откуда в Нидерландах дикие попугаи и фламинго? Почему в стране нет бездомных животных? Узнаем. Прогулка по нидерландской Венеции И вот наконец — Гитхорн. Красиво здесь — как в волшебной сказке! Мы прогуляемся вдоль каналов, заглядывая во дворики с удивительными инсталляциями и декором и в очаровательные дизайнерские лавочки. Зайдем в этнографический музей, увидим, как правильно выпекать традиционные вафли и попробуем фермерское мороженое. И непременно продегустрируем копченого угря, знаменитую селедку и «щечки» трески. При желании попытаемся намыть золота и расколоть вулканическую «бомбу». Обязательно зайдем в местную сырную лавку — ах, какие здесь сыры! Многие из них продаются только в Гитхорне. И мы с вами сможем продегустировать все-все-все. Поговорим об особенностях жизни вне крупных мегаполисов страны. Вы узнаете о различных традициях, о совершенно отличном от нашего восприятии жизни и о том, почему школьники в Нидерландах самые счастливые в Европе. А нагулявшись, возьмем лодку и поплывем по самым уютным в мире каналам — раскланиваясь со встречными, глазея по сторонам, причаливая в самых симпатичных местах и наслаждаясь красотой, неспешностью и удивительной гармонией мира. Важно знать: Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
В любой день по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Амстердама и обратно
Что не входит в цену
- Аренда лодки - от 20 евро в час
- Билеты в музеи - около 5 евро с человека
- Питание
- Покупка сувениров
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по запросу
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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