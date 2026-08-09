SNURK проводит ещё 6 экскурсий

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наше путешествие будет проходить в настоящей нидерландской идиллии — именно так можно описать деревушку Гитхорн.



Здесь расположились живописные дворики с лавочками и инсталляциями, богатые на экспонаты музеи, каналы, по которым на лодках добираются от места к месту.



На один день мы сможем окунуться в беззаботную жизнь голландской глубинки, а после вернуться домой совсем другими людьми!

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Описание экскурсии Деревенская идиллия Деревушка Гитхорн — одно из самых идиллических мест в стране. Века с XIII здесь, среди прочего, занимались добычей торфа. В результате образовались озера. А для транспортировки торфа выкопали каналы. Но кого в Нидерландах удивишь каналами?! Удивительно другое — в старой части деревни какие-либо иные пути сообщения отсутствуют вовсе. Единственный способ подъехать к дому — лодка. На чуть более, чем две с половиной тысячи жителей здесь более 180-ти мостов. Вот и мы с вами возьмем лодку — плоскодонку, каноэ, байдарку или тихую моторку — и поплывем неспешно по утопающим в зелени и цветах каналам, любуясь пасторальными пейзажами и разглядывая очаровательные домики с покрытыми камышом крышами, будем слушать птиц, коих здесь немыслимое количество, а иногда останавливаться у спускающихся к самой воде кафе или лавок со всякой всячиной. Нервную систему такая прогулка восстанавливает почище посещения самого модного психотерапевта! А еще — вокруг деревни целое ожерелье живописнейших озер, которые отлично подходят для рыбалки и прогулки на водном велосипеде. В деревушке куча музеев: минералогический, этнографический, автомобильный, дайвинга и музей керамики. Надо ехать! Уютные дворики, яблочный пирог и умные фермы Мы заберем вас из вашего отеля в Амстердаме и вместе поедем на автомобиле через поля с овечками и живописные деревушки, мимо мельниц и ферм, вдоль каналов и озер одной из самых живописных провинций страны — если верить статистике, здесь живут самые счастливые люди в Нидерландах! Почему это так? Непременно расскажем. А заодно выясним, какое лекарство ученые считают лучшим от депрессии и «выгорания». Мы будем заезжать в старинные деревушки с удивительными крытыми тростником домами и разноцветными ставенками, и на мельницы, заглядывать в облюбованные гномами заросшие гортензиями дворики и фотографироваться с овечками. А заодно узнаем, почему в Нидерландах нет пастухов, зачем они вдруг оказались очень нужны и кто из животных любит обниматься. Конечно, немного поговорим и об умных фермах, об удивительных технологиях и о том, как такой маленькой стране удается занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Выпьем кофе в фермерском кафе с традиционным свежеиспеченным яблочным пирогом или продегустируем другие традиционные блюда. Заодно поговорим о забавных особенностях нидерландской кухни и о том, почему женщины в этой стране стоят у плиты не более 15 минут в день. А еще мы непременно расскажем, что такое «Библейский пояс» и почему полмиллиона жителей страны по-прежнему живут в XVII веке. По дороге сделаем великолепные фотографии и поговорим об отношении к животным в Нидерландах. Как уберечь летучих мышей от стресса? Как забота о сороках не дает реконструировать целый вокзал? Откуда в Нидерландах дикие попугаи и фламинго? Почему в стране нет бездомных животных? Узнаем. Прогулка по нидерландской Венеции И вот наконец — Гитхорн. Красиво здесь — как в волшебной сказке! Мы прогуляемся вдоль каналов, заглядывая во дворики с удивительными инсталляциями и декором и в очаровательные дизайнерские лавочки. Зайдем в этнографический музей, увидим, как правильно выпекать традиционные вафли и попробуем фермерское мороженое. И непременно продегустрируем копченого угря, знаменитую селедку и «щечки» трески. При желании попытаемся намыть золота и расколоть вулканическую «бомбу». Обязательно зайдем в местную сырную лавку — ах, какие здесь сыры! Многие из них продаются только в Гитхорне. И мы с вами сможем продегустировать все-все-все. Поговорим об особенностях жизни вне крупных мегаполисов страны. Вы узнаете о различных традициях, о совершенно отличном от нашего восприятии жизни и о том, почему школьники в Нидерландах самые счастливые в Европе. А нагулявшись, возьмем лодку и поплывем по самым уютным в мире каналам — раскланиваясь со встречными, глазея по сторонам, причаливая в самых симпатичных местах и наслаждаясь красотой, неспешностью и удивительной гармонией мира. Важно знать: Экскурсия проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.

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