SNURK проводит ещё 6 экскурсий

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Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия

SNURK
SNURK – Гид из Амстердама
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности.

Нидерландская идиллия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €400 за экскурсию

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Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Деревушка Гитхорн - одно из самых идиллических мест в стране. Века с XIII здесь, среди прочего, занимались добычей торфа. В результате образовались озера. А для транспортировки торфа выкопали каналы. Но кого в Нидерландах удивишь каналами?! Удивительно другое - в старой части деревни какие-либо иные пути сообщения отсутствуют вовсе. Единственный способ подъехать к дому - лодка. На чуть более, чем две с половиной тысячи жителей здесь более 180-ти мостов. Вот и мы с вами возьмем лодку - плоскодонку, каноэ, байдарку или тихую моторку - и поплывем неспешно по утопающим в зелени и цветах каналам, любуясь пасторальными пейзажами и разглядывая очаровательные домики с покрытыми камышом крышами, будем слушать птиц, коих здесь немыслимое количество, а иногда останавливаться у спускающихся к самой воде кафе или лавок со всякой всячиной. Нервную систему такая прогулка 👣 восстанавливает почище посещения самого модного психотерапевта😃 А еще - вокруг деревни целое ожерелье живописнейших озер, которые отлично подходят для рыбалки и прогулки на водном велосипеде 🚲. А еще - в деревушке куча музеев: минералогический, этнографический, автомобильный, дайвинга и музей 🖼 керамики.
Надо ехать!
Мы заберем вас из вашего отеля в Амстердаме и вместе поедем на автомобиле 🚘 через поля с овечками и живописные деревушки, мимо мельниц и ферм, вдоль каналов и озер одной из самых живописных провинций страны - если верить статистике, здесь живут самые счастливые люди в Нидерландах! Почему это так? Непременно расскажем. А заодно расскажем, какое лекарство ученые считают лучшим от депрессии и “выгорания”.
Мы будем заезжать в старинные деревушки с удивительными крытыми тростником домами и разноцветными ставенками и на мельницы, заглядывать в облюбованные гномами заросшие гортензиями дворики и фотографироваться с овечками. А заодно узнаем, почему в Нидерландах нет пастухов, зачем они вдруг оказались очень нужны, и кто из животных любит обниматься. Конечно, немного поговорим и об умных фермах, об удивительных технологиях и о том, как такой маленькой стране удается занимать второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции.
Выпьем кофе в фермерском кафе с традиционным свежеиспеченным яблочным пирогом или продегустируем другие традиционные блюда. А заодно поговорим о забавных особенностях нидерландской кухни 🥧 и о том, почему женщины в этой стране стоят у плиты не более 15 минут в день. А еще мы непременно расскажем, что такое “Библейский пояс” и почему полмиллиона жителей страны по-прежнему живут в XVII веке.
По дороге непременно сделаем великолепные фотографии 📸 и поговорим об отношении к животным в Нидерландах. Как уберечь летучих мышей от стресса? Как забота о сороках не дает реконструировать целый вокзал? Откуда в Нидерландах дикие попугаи и фламинго? Почему в стране нет бездомных животных? Узнаем.
И вот наконец нидерландская Венеция - Гитхорн. Красиво 🤩 здесь - как в волшебной сказке! Мы прогуляемся вдоль каналов, заглядывая во дворики с удивительными инсталляциями и декором и в очаровательные дизайнерские лавочки. Зайдем в этнографический музей, увидим, как правильно выпекать традиционные вафли и попробуем фермерское мороженое. И непременно попробуем коченого угря, знаменитую селедку и “щечки” трески. При желании попытаемся намыть золота и расколоть вулканическую “бомбу”. Обязательно зайдем в местную сырную лавку - ах, какие здесь сыры! Многие из них продаются только в Гитхорне. И мы с вами сможем продегустировать все-все-все.
Поговорим об особенностях жизни вне крупных мегаполисов страны. Вы узнаете о различных традициях, о совершенно отличном от нашего восприятии жизни и о том, почему школьники в Нидерландах самые счастливые в Европе. Мы предлагаем вам погрузиться в настоящую нидерландскую жизнь и, пусть ненадолго, но почувствовать себя голландцем.
А нагулявшись, возьмем лодку и поплывем по самым уютным в мире каналам - раскланиваясь со встречными, глазея по сторонам, причаливая в самых симпатичных местах и наслаждаясь красотой, неспешностью и удивительной гармонией мира.
Важно знать: – Экскурсия ⛳ проводится по запросу. Поэтому просьба вносить предоплату после письма гида о подтверждении запрашиваемой даты и времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из Амстердама и обратно
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включены:
  • аренда лодки - от 17 евро в час
  • билеты в музеи - около 5 евро с человека
  • питание, покупка сувениров
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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SNURK
SNURK
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