Аудиогид по Амстердаму — это мобильное приложение для прогулки по самым важным памятникам в центре города. GPS-карта покажет вам, куда идти и на какие объекты обратить внимание. На маршруте 31 локация с фактами от профессиональных историков и журналистов. Амстердаму есть что вам рассказать и показать!
Описание аудиогида
На нашем маршруте:
- Старая и Новая церкви
- Королевский дворец
- Башня слез
- Монетная башня
- Канал Сингел
- Плавучий цветочный рынок
- Бегинаж
- Рейксмузеум
- и многое другое
Вы узнаете:
- зачем были прорыты каналы и почему дома такие узкие
- чем занимался великий Рембрандт зимой
- для чего моряки привозили из плавания обезьянок
- почему первого нидерландского короля прозвали кроликом и как вообще голландцы до 19 века обходились без короля
А ещё:
- вы увидите Королевский дворец и площадь Дам
- сравните Старую и Новую церкви
- посчитаете сохранившиеся средневековые башни
- пройдёте по Цветочному рынку и окажетесь на музейной площади
- узнаете, что нужно сделать, чтобы ненадолго почувствовать себя своим среди амстердамцев
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении. Приложение работает офлайн, поэтому интернет на маршруте вам не понадобится
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального вокзала Амстердама (Amsterdam Central Station)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Амстердаме
Провёл экскурсии для 2925 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
14 ноя 2025
Классный аудиогид! От лица морячка, очень интересно и весело!
Евгения
13 ноя 2025
Очень удобное приложение с отличной аудио экскурсией!
У меня получилось так, что первый раз я гуляла с гидом живым))) а на следующий день с аудио! Для закрепления увиденного и услышанного получилось супер! Спасибо 🙏
В
Владимир
4 ноя 2025
Получилась отличная прогулка
К
Кристина
19 окт 2025
Мне очень понравилась экскурсия! С удовольствием провела эти 3 часа в прогулке по Амстердаму
